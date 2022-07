Het beugelloze tijdperk – hoe twee Amsterdamse vrouwen zorgen voor een revolutie in bh-land

Een goede beha vinden voor grotere borsten kan een lange, teleurstellende zoektocht zijn. Daar willen twee ondernemers nu een eind aan breien met zachte, elastische beha’s. ‘Achter elke steek zit een gedachte.’

Ze kunnen er niets aan doen: als ze op een terras zitten, kijken Elles Roeleveld (38) en Kim Bakker (42) onbewust naar de borsten van vrouwen die voorbijlopen. Beroepsdeformatie. Met één blik maken ze een inschatting van omvang en cupmaat. “Dan ga ik toch nadenken: hoe zou die beha haar zitten?” zegt Roeleveld, die drie jaar geleden de start-up Soft Revolt begon. “Soms zeggen we zelfs tegen elkaar: zullen we die vrouw vragen als model?” zegt Bakker, die een jaar geleden instapte. Of ze dat ook weleens doen? Zeker. Sterker nog: zo vonden ze een deel van de modellen die op hun website trots poseren in een gebreide, beugelloze beha.

“Als je naar onze vrouwen kijkt, hoop ik dat je niet denkt: hoe ziet zij eruit? Maar: wie is deze vrouw?” zegt Roeleveld. Ze wijst naar twee campagnefoto’s in de hoek van haar kantoor, een lichte ruimte in een creatieve broedplaats op de Zuidas. “Op de achterste foto zie je Myrthe, een atletische gezondheidswetenschapper. En hier zie je Anouk, met een voller figuur. Zij wil online een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om blij zijn met je lichaam en rondingen. We willen een divers beeld van vrouwen laten zien. Niet iedereen ziet eruit als Sylvie Meis, maar dat is vaak wel het enige beeld dat je ziet in de pashokjes van lingerieketens. De meeste vrouwen hebben een bredere omvang en een ander type borsten.”

Uitpuilend of gapend

Eén rek met donkerblauwe en lichtroze beha’s, een lange vergadertafel en een passpiegel op de grond: het kantoor van Soft Revolt ziet er niet meteen uit als een lingeriewinkel. Dat is het ook niet, want de beha’s worden alleen online verkocht. Al komen er straks wel twee vrouwen langs om even te passen, in de paskamer achter het kantoor. “Dat kan altijd, op afspraak. Maar in de basis zijn we echt een onlinemerk,” zegt Bakker. “Als je op onze site drie vragen beantwoordt, krijg je te zien welke maat bij je past. Het enige wat je daarvoor moet doen, is met een meetlintje de omvang van je borstkas meten. We hebben een eigen matensysteem ontwikkeld, waarmee we veertig maten hebben teruggebracht naar tien. Dat kan omdat de cups heel flexibel zijn, kijk maar.”

Vanachter de kraag van haar jumpsuit trekt ze een stuk donkerblauwe, elastische stof omhoog. “Je kunt de stof helemaal uitrekken, het gaat niet kapot. Dat betekent ook dat je er meerdere cupmaten in kunt opvangen. Ook handig als je ene borst net wat groter is dan de ander. Als ik een beha met padding droeg, puilde de ene kant altijd uit en ging het aan de andere kant gapen. Nu niet meer.”

De beslissing om te focussen op vollere cupmaten, van 65C tot 100G, was voor Roeleveld een logische: voor kleinere maten is er al volop aanbod. “Dan kun je gewoon naar de Hunkemöller, H&M, noem maar op. Voor een volle cup is er alleen de sportbeha of de beugelbeha, die vaak oncomfortabel is of niet genoeg steun biedt. En hoe groter de maat, hoe minder leuk hij eruitziet.” Hoe vervelend dat is, weet Bakker – smalle omvang, grote cup – uit ervaring. “Ik heb het altijd erg lastig gevonden om een goed passende beha te vinden,” vertelt ze. “Toen ik opgroeide gingen mijn vriendinnen lekker bij de Hennes shoppen en moest ik naar zo’n vreselijke lingeriewinkel voor grote maten. Ik schaamde me er altijd een beetje voor. Voordat ik naar binnen ging, keek ik altijd of niemand me zag. En die cupmaat durfde ik niet eens hardop uit te spreken. Ik was destijds gymnast en moest altijd rechtop lopen, in ballethouding. Dat vond ik ook een ding in de puberteit, met een volle borst. Een beha die goed past kan je echt zelfvertrouwen geven.”

Beeld Nina Schollaardt

Dat veel vrouwen zich schamen voor de letter van hun cupmaat, merkt Roeleveld ook tijdens de passessies. “Veel vrouwen dragen de verkeerde maat. We zien vaak vrouwen die een te grote omvang ­dragen in combinatie met een te kleine cup. Sommigen zijn heel verbaasd als ik ze vertel dat ze in plaats van een B- toch echt een E-cup hebben. Ze hebben er een bepaalde associatie bij: als je die cup hebt, betekent het dat je heel grote borsten hebt. Die letter willen ze niet. Bij ons zijn de maten ingedeeld in nummers. Hopelijk neemt dat ook wat van het taboe weg. Maat 1 klinkt al heel anders dan 70D, toch?”

Saaie bandjes

Een zachte, stevige beha die niet knelt, geen beugels heeft en toch voldoende ondersteuning biedt. Het idee klinkt simpel, maar de ontwikkeling had heel wat voeten in de aarde. Al was het maar omdat Roeleveld geen achtergrond in de lingerie had: ze werkte tien jaar bij ING voordat ze haar baan in 2019 opzegde om voor zichzelf te beginnen. “Mijn collega’s keken me wel even vreemd aan toen ik zei wat ik ging doen,” zegt ze. “Toch wist ik op mijn dertiende al dat ik ooit een lingeriebusiness wilde beginnen. Mijn moeder komt uit die branche en mijn vader is ondernemer. Maar ja, een paar jaar daarvoor wilde ik nog straaljagerpiloot worden, dus hoe serieus moet je die dromen nemen? Ik koos uiteindelijk voor de studie inter­national business en belandde bij ING.”

De interesse voor lingerie bleef. Op haar dertigste begon Roeleveld met het maken van verwisselbare behabandjes. Die dingen zagen er zo saai uit; dat kon anders. Ze leerde zichzelf naaien en verkocht de bandjes op Koningsdag om te zien of er interesse was. Die was er. “Maar ik had een economische, technische achtergrond. Wat wist ik nou van mode?”

Beeld Nina Schollaardt

Op een netwerkevenement voor vrouwelijke ondernemers leerde ze Anet van Haaster ­kennen, een ervaren mode-ondernemer. “Toen ik haar over mijn behabandjes vertelde, zei ze: ‘Dat vind ik een bijzonder slecht idee, maar ik vind jou heel interessant.’ Lekker direct, dat kon ik wel waarderen. En to be honest: het was ook niet het meest baanbrekende idee.” Ze hielden contact, maar pas veel later zou Van Haaster instappen bij het bedrijf. “Ik schoof mijn plannen even opzij, omdat ik vrij kort na elkaar twee keer zwanger raakte,” zegt Roeleveld. “De stap om voor mezelf te beginnen was ook groot, omdat ik het goed voor elkaar had: ik woonde met mijn gezin in Amsterdam, werkte bij een supermooi bedrijf en kreeg goed betaald.”

Lidewij Edelkoort

Na een intensieve leiderschapstraining bij datzelfde bedrijf raakte ze twee jaar later zo geïnspireerd om iets nieuws te beginnen, dat ze toch ontslag nam. De ­volgende dag belde ze Salon de Lingerie aan de Utrechtsestraat, waar ze graag kwam. “Daar konden ze even naar je kijken en meteen één beha pakken die perfect zat,” zegt Roeleveld. “Dat wilde ik ook leren. En ik wilde zelf ondervinden waar vrouwen behoefte aan hebben.”

De vacature van verkoopster bleek al vervuld te zijn, maar eigenaar Fabienne Zwanenburg vond het zo raar dat iemand uit de corporate wereld in een lingeriezaak wilde werken, dat ze uit nieuwsgierigheid toch gingen koffiedrinken.

Beeld Nina Schollaardt

Roeleveld werkte een jaar in de winkel. Lingerie is een complex product, leerde ze, en er worden mooie dingen gemaakt. Maar ze wilde innoveren, iets wat in de lingeriebranche weinig gebeurde. Zo kwam ze op het idee voor een duurzame, beugelloze beha. “Ik dacht: hoe ingewikkeld kan het zijn? Nou, heel ingewikkeld. Ik deed onderzoek naar textielontwikkelingen in andere branches en had allemaal gave ideeën, maar zag het nog niet echt voor me.” Dat veranderde ze toen een vriendin haar meenam naar een mode-evenement en haar voorstelde aan trendwatcher Lidewij Edelkoort. “Ze zei: ‘Dit is Elles, ze gaat een nieuw lingeriemerk opzetten.’ Lidewij antwoordde meteen: ‘Ik snap niet waarom er geen gebreide beha’s zijn.’ Met die ene opmerking viel alles op z’n plaats. Ik moest denken aan Flyknits, de gebreide schoenen van Nike. Als die stof stevig genoeg is om op te lopen, kun je er ook beha’s van maken.”

Inmiddels is die beha er dus, na het ­uitproberen van zeker 80 garens en 47 pogingen om de 3D-breitechniek goed te krijgen. Waar beugelbeha’s uit 50 onder­delen bestaan, rollen de gebreide beha’s in één stuk uit de machine. Dat voorkomt textielverspilling en verkleint de CO²-­voetafdruk, zegt Roeleveld. Maar het was niet makkelijk om een breier te vinden met genoeg geavanceerde breimachines om de beha foutloos en naadloos te produceren. “Als je naar de beha kijkt, denk je: oké, waar zit dan de magic? Maar achter elke steek zit een gedachte. Anet en ik hebben heel wat prototypes gemaakt en getest.”

Dat ging met vallen en opstaan: de vijfhonderd vrouwen die hadden meegedaan aan een crowdfundingcampagne in 2020 moesten uiteindelijk maanden op hun beha wachten. “Door een probleem met de machine kwam de beha er steeds weer fout uit. Al die dames zaten op ons te wachten, en wij konden niet leveren. Ik heb een filmpje voor ze opgenomen: sorry, we hebben jullie een goede beha beloofd, maar het gaat langer duren. Daarna wilde ik me echt ­verstoppen. Maar we kregen juist heel veel support. De producent van een superinnovatieve machine heeft ons uiteindelijk geholpen, waardoor we alles in korte tijd konden inhalen. Gelukkig, want we kregen steeds meer bestellingen binnen.”

“We werken met een klein team en ­testen alles zelf,” zegt Kim Bakker, die naar aanleiding van een radio-interview op BNR contact opnam met Roeleveld. “Net voordat jullie kwamen, stond ik in de gang nog met een klant te chatten terwijl ik mijn mascara opdeed. We hebben sinds kort een chatfunctie op de site, dus zitten we af en toe achter de customer service.”

Beeld Nina Schollaardt

En nog even over dat radio-interview: “Ik herkende het probleem dat Elles schetste, en dat duurzaamheidsaspect sprak me aan. Ik was net bezig circulaire pumps te ontwikkelen, maar merkte dat ik alleen ondernemen niet leuk vond – ik heb in de zorg gewerkt en heb een kinderdagverblijf gehad, en miste het samenwerken. Toen Elles hoorde dat ik topsporter was geweest, was ze om.” Topsporters hebben een enorm doorzettingsvermogen, legt Roeleveld uit: ze kennen geen nee. En nu de beha’s uit de machines rolden, hadden ze net iemand nodig die wel raad wist met sales en marketing. Laat dat maar aan Bakker over.

Zijkwabjes

“Veel vrouwen met een vollere cup ­hebben al van alles geprobeerd, maar zijn teleurgesteld omdat niets de belofte heeft waargemaakt. Ze dragen dan maar een sportbeha, of beha’s met beugels die in hun oksels prikken en kwabjes aan de zijkant veroorzaken. Ik vind het een sport om die vrouwen van onze beha te overtuigen.”

De ontwikkelingen gaan snel, vertelt ­Bakker. Zo komen er nieuwe modellen en kleuren bij, waaronder de donkerblauwe beha die ze vandaag draagt, een ‘super-knalrode’ en een paar modekleuren. Het gebreide broekje dat de paspop op de grond draagt, is binnenkort ook te koop. En er zijn internationale ambities: “We zijn nu alle voorbereidingen aan het treffen voor de Duitse markt. Ook in andere landen kunnen we vrouwen helpen.”

Al is de beha er niet voor iedereen, vult Roeleveld aan. “We kunnen een breed ­scala aan borsten vangen, om het zo maar even te zeggen. Jongeren gaan al veel meer richting het beugelloze, en een ­oudere groep is ook helemaal klaar met de beugelbeha. Corona heeft die behoefte aan comfort in een stroomversnelling gebracht. Maar je kunt nooit iedereen blij maken. Onze beha heeft bij de cup een wat dikkere stof, maar is niet padded. Wil je zeker weten dat je geen tepel ziet, dan moet je op zoek naar een andere beha. En als je verwacht dat dit je push-upbeha is, zijn we ook geen match. We brengen de borsten naar een natuurlijke vorm.”

