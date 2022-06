Het beste van Ekoplaza en Marqt nu verenigd in één biologische supermarkt

Beeld Daphne Lucker

Hollandse kaas, eieren, vlees en vega(n), producten voor de borrel: de productcategorieën staan in zwarte letters op de witte muren in de winkel aan de Haarlemmerstraat. Achter in het pand hangen doorzichtige buizen waaruit je zelf nootjes, pasta en gedroogd fruit kunt tappen. Van 100 gram penne voor €0,38 tot €4,50 voor Koban, een Japans zoutje.

Als je in de zuivelvitrine van Ekoplaza Foodmarqt kijkt zijn hier geen grote merken te vinden. Alles is biologisch. Op water, (zee)zout en vis na. “Maar water en zout bestaan niet in biologische vorm, we houden rekening met duurzaamheidsstandaarden,” zegt winkelmanager Gerjan Mengerink (36). Hij is zeven jaar manager bij Marqt waarvan de laatste tweeënhalf jaar in dienst van Ekoplaza, de supermarkt die Marqt overnam.

Drie weken geleden opende de eerste biologische supermarkt waarin beide werelden samenkomen. Het hoge versgehalte van Marqt met zelfgesneden kaas en eigen maaltijden en de toegankelijkheid van Ekoplaza met biologische producten, ook geschikt voor mensen met allergieën en andere specifieke dieetwensen. Mengerink: “Het doel is dat de groene Ekoplazaklant zich ook bij Marqt thuis gaat voelen.”

Ekoplaza Foodmarqt maakt ongeveer twintig producten zelf: van smoothies tot makreelsalade. “Dit betekent echt helemaal zelf, we gebruiken ook geen halffabricaten.” Wat daarnaast opvalt zijn de seizoenskazen. De mèkkertaler bijvoorbeeld (€3,59 per 100 gram), een geitenkaasvariant van de bekende Zwitserse emmentaler. Ook verse vis op ijs is een hit. “Dat hebben ze in normale supermarkten niet en veel klanten komen hiervoor.”

Ekoplaza Foodmarqt Haarlemmerstraat 165

