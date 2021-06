Het Amsterdamse migratieverhaal verbeeld: vrouwen kruipen in de huid van hun moeder, oma of zus

Beeld Omar Photography

De tentoonstelling toert de komende tijd door Nieuw-West, waarom daar?

“Mr en & Mrs Oasis heeft als doel verhalen te vertellen uit verschillende community’s van kleur en nieuwe rolmodellen te laten zien. Dat is wat we met platform Fatima ook willen bereiken. Het is belangrijk om je eigen verhalen te blijven vertellen, anders wordt er alleen maar óver je gepraat. Zeker in een stadsdeel als Nieuw-West, waar veel mensen ­weinig van afweten, is dat heel belangrijk.”

Hoe verhoudt Fatima zich tot de ­tentoonstelling Fatima Heritage?

“Fatima is voor vrouwen van kleur die hun stem laten horen en publieke ruimte opeisen, maar het is meer dan dat: Fatima is een identiteit, iets herkenbaars voor onze community. Fatima Heritage vertelt het Amsterdamse migratieverhaal aan de hand van portretten van vrouwen die in de huid van hun moeder, oma of zus zijn gekropen – zij zijn ons erfgoed. Het is een ode aan de vrouwen die ons voor zijn gegaan.”

Hoe was het voor de deelnemers om zich als familieleden te verkleden?

“Heel emotioneel. De originele foto’s waren soms al helemaal versleten, echt gekoesterd. Als ik naar de expositie kijk, zie ik zo veel trots. Ook pijn om het gemis van de vrouwen die er niet meer zijn, maar vooral heel veel trots, kracht en liefde.”

Welke wijsheid leerde u van de vrouwen in uw familie?

“Ik had een heel goede relatie met mijn overgrootoma. Zij was een rebel, haar tijd vooruit. Een vrouw van nog geen 1,60 meter, maar toch een reus. Zij zei altijd: ‘Wees een man én een vrouw tegelijk.’ Dat is wat zij was en dat zit ook in mijn dna.”