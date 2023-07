Het Amsterdamse Mayoneur maakt mayonaise met sinaasappels

Is het dan nog wel mayonaise?

“Je proeft niet meer dat we plantaardige mayonaise maken. Het was best een karwei: wij produceren sinds de start al plantaardige mayo, dus zonder ei. Maar: de romigheid die het eigeel geeft, valt dan weg. En bovendien mis je dan een bindingsmiddel. Dus moesten we e-nummers toevoegen, wat we liever niet doen.”

En daar hebben jullie nu een oplossing voor?

“In plaats van die traditionele verdikkingsmiddelen gebruiken we nu citrusvezels van sinaasappels. Zo brengen we de romigheid in balans. En het scheelt twee e-nummers.”

Fijn voor de consument.

“Die is tegenwoordig toch eerder geneigd om even achterop te kijken naar het aantal e-nummers dat in het product zit. Daar willen we mee meebewegen.”

En dat was nog niet eerder bedacht?

“Er zijn veel grote spelers op de markt, zoals Remia en Zaanse, met grote teams en budgetten. Dan is het gaaf om als kleine start-up zo’n baanbrekende innovatie neer te zetten. Het testen kostte veel tijd. We zijn er zeven maanden mee bezig geweest. We konden nergens op voortborduren: binnen de markt was het helemaal niet bekend dat citrusvezels als vervangend bindmiddel konden dienen, en dus ideaal zijn voor sauzen.”

Wat zegt dat over de branche?

“Het staat een beetje stil. Dat zie je ook in het vasthouden aan traditionele sauzen zoals cocktail en knoflook. Dat is iedereen gewend. Wij proberen juist wat meer af te stemmen op het groeiende bewustzijn qua duurzaamheid, en ook qua eetpatroon. Er wordt meer Aziatisch gegeten, dus maken wij sriracha mayo, wasabi mayo en pittige saté mayo. Ze zijn plantaardig, maar ook halal, glutenvrij en lactosevrij.”