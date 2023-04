Het Amsterdam van zangeres Naaz: ‘Het grote grasveld bij het Westerpark is echt mijn happy place’

Zangeres Naaz Mohammad (24) keerde in januari na drie stillere jaren terug in de spotlight met het album Never have I ever. Ze woont precies één jaar in Amsterdam, eet de lekkerste Iraanse lamsstoof bij Persian Parsa en vindt een bezoek aan dierenwinkel Het Vachtje een uitje.

Restaurant

“Mijn favoriet is Persian Parsa, een Iraans restaurant op de De Clercqstraat. Het is best een gekke zaak: op de gevel staat het woord ‘grillroom’, binnen hangen Amerikaanse vlaggen en de muren zijn roodgeverfd. Maar het eten, holy shit, dat is zó lekker. Ik eet er graag de lekkerste ghormeh sabzi, een Iraanse lamsstoof met veel groenten, peterselie en citroen, geserveerd op een feestelijke koperen plaat. Mijn ouders houden niet zo van uit eten gaan, maar als ze me komen opzoeken in Amsterdam, zeggen ze: zullen we naar Persian Parsa gaan?”

Beeld Mariet Dingemans

Mijn buurt

“Ik heb een tijdje op Cruquiuseiland gewoond, maar vond dat helemaal niets. De nieuwe gebouwen zijn kil, net als de mensen die er wonen. Bos en Lommer blijkt een wereld van verschil: iedereen is aardig en mensen snappen waar je vandaan komt. Hier vind je winkels uit alle windstreken en bij de Albert Heijn maakt iedereen een praatje. ‘Weet je zeker dat je in Bolo wil wonen?’ kreeg ik te horen toen ik mijn verhuisplannen bekendmaakte. Nou, ik heb me nog nooit ergens zo fijn en veilig gevoeld als hier.”

Speciaalzaak

“Dierenwinkel Het Vachtje op de Haarlemmerdijk. Hier werken mensen die extreem educated zijn als het op dieren aankomt. Ik koop hier voer en speeltjes voor mijn hond Kiki en kitten Kruikje; voor mij is het echt een uitje om er naartoe te gaan.”

Beeld Mariet Dingemans

Lied over Amsterdam

“Ik heb het nummer Vienna van Billy Joel altijd geïnterpreteerd alsof het over Amsterdam ging. Het nummer gaat over iemand met veel ambitie die niet kan wachten om naar Wenen, in dit geval Amsterdam, te gaan. Ik droomde er van jongs af aan van om in Amsterdam te wonen. In Amsterdam kende ik niemand, hier wonen de artiesten, zou ik erkend worden voor mijn muziek en mijn dromen waarmaken.”

Dieren in Amsterdam

“Eergisteren was ik bij de dierenarts met Kiki. In de wachtkamer zat iemand met net zo’n toypoedel. We maakten grapjes over dat ze best familie zouden kunnen zijn, zo erg leken ze op elkaar. Niet veel later kwamen we erachter dat ze van dezelfde fokker kwamen en dat ze dus écht broer en zus zijn. Hoe toevallig is dat? Het baasje van Buddha woont ook in West en binnenkort hebben we een playdate.”

Dagelijkse boodschappen

“In mijn buurt zit de Koerdische supermarkt Sera. Ik wist helemaal niet dat ze Koerdisch waren tot ik de eigenaren hoorde praten – holy shit, Koerden! dacht ik. Zo vaak hoor je dat ook weer niet, we zijn een schaars volk. Tegen­woordig kom ik er vaak en geven de eigenaren me vaak extra boodschappen mee. Ze zijn superlief.”

Beeld Mariet Dingemans

Kapper

“Toen ik vorig jaar in Amsterdam kwam wonen, kende ik nog bijna niemand. Ik liep door het park en kwam twee prachtige Turkse meiden tegen. We raakten aan de praat en het bleek een tweeling te zijn die samen bij kapsalon Scissorhands knipt. Sindsdien knippen zij mijn haar; ik heb me in jaren niet zo zelfverzekerd gevoeld.”

Theater

“Carré natuurlijk. Ik heb er altijd al van gedroomd om er ooit op te treden en in januari van dit jaar is het me gelukt. Na een aantal jaar gestopt te zijn met zingen was dit het begin van mijn comeback. Het was een onvergetelijke avond, ik had een volle zaal en kreeg een vijfsterrenrecensie toe. Die hangt nu ingelijst in mijn woonkamer.”

Café

“Mag ik ook koffieplekken noemen? Ik heb bijna alle concepten van mijn nummers geschreven in de Coffee Company op het Javaplein. Als ik daar kwam, wist het personeel altijd dat ik daar was om iets te maken. Ik kom ook graag bij No Man’s Art Gallery in West. Je kunt er heerlijk eten, werken en ook hier zijn de mensen superleuk.”

Kledingwinkel

“Ik hou heel erg van designerkleding die is gemaakt door kleinere, vaak Nederlandse ontwerpers. Ik ben heel blij dat Glamcult Store nu open is, een winkel van het gelijknamige modemagazine waar je kunt kopen wat in het blad staat. Dat maakt de kleding die je in het tijdschrift vindt opeens heel toegankelijk.”

Beeld Mariet Dingemans

Wil altijd nog

“Aan de grachten wonen en elke dag kijken naar al die kleurrijke Amsterdammers die voorbijlopen.”

Dit kan veel beter

“De woningsituatie waarbij mensen profijt hebben van andermans leed moet stoppen. Ik heb vrienden die duizend euro per maand betalen voor een kamer in een kelder. Het is echt een shady business.”

Park

“Het grote grasveld bij het Westerpark is mijn favoriet, het is echt mijn happy place. Waarom? Omdat er zoveel honden zijn die vrolijk rondrennen. Ik kan daar echt van genieten, en mijn hond ook.”

Favoriete vervoersmiddel

“Ik loop het liefst. Van Paradiso naar huis? Geen probleem. Zo groot is Amsterdam nou ook weer niet.”

