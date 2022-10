Het Amsterdam van zangeres Krystl: ‘Ik heb de stad nog lang niet uitgespeeld’

Zangeres Krystl Pullens (39) bracht eind van de zomer haar derde soloalbum Good For You, Good For Me uit. Ze komt graag in doe-het-zelfzaak de Prijshamer en is dol op de vegetarische kroketten van snackbar Zwagers. In het Erasmuspark is ze dagelijks te vinden.

Favoriete winkel

“Ik ben dol op doe-het-zelfzaak de Prijs­hamer in Bos en Lommer, waar een gesorteerde chaos heerst. De winkel wordt gerund door van die ras-Amsterdammers die op een leuke manier tegen je aan lullen. Ze hebben echt alles wat je nodig hebt: van spijkers en keukengerei tot tuinartikelen en schoonmaakspullen. En je kunt er zelfs je sleutels laten bijmaken. Altijd handig, zo’n winkel in de buurt.”

Beeld Nina Schollaardt

Snackbar

“Een jaar geleden heb ik snackbar Zwagers aan het Bos en Lommerplantsoen ontdekt. Altijd weer die rij mensen in en voor de ­cafetaria maakte me nieuwsgierig. Dus moest ik er zelf ook een keer aan geloven. En met succes: sindsdien haal ik hier altijd de lekkerste friet en vegetarische kroketten.”

Speciaalzaak

“De Wildernis op de Bilderdijkstraat is een fantastische plantenzaak. Het personeel heeft echt hart voor de zaak, altijd helpen ze me zo goed mogelijk. Ik heb telkens weer een andere plant in huis, maar wel op één voorwaarde: hij moet niet te veel verzorging nodig hebben, anders overleeft ie het niet bij me.”

Beste plek om te sporten

“Ondanks mijn OneFit-abonnement, waarmee ik overal kan sporten, kom ik het liefst bij Sportstudio 79 vlak bij het Westerpark. Eigenaar Pim Goedhart is een fantastische trainer die veel belangstelling heeft voor zijn klanten. Ik voel me op m’n gemak bij deze sportschool en dat is belangrijk. Ik zou er bijna naartoe gaan voor alleen een koffietje.”

Beeld Nina Schollaardt

Park

“Dagelijks wandel ik door het Erasmuspark, een park dat echt voor de buurt is. Het is mooi aangelegd met bloemen en het nabijgelegen cafeetje Terrasmus is ook erg leuk. Ik vind het heerlijk om hier te wandelen, luisterend naar een podcast, een sportlesje te nemen of in de zomer te barbecuen met vrienden. Of lekker op een bankje zitten en naar mensen kijken.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik verplaats me het liefst met de fiets, dat gaat het snelst. Wel kan ik me soms dood­ergeren aan die razendsnel langs sjezende elektrische fietsers. Overal in de stad kom je ze tegen. Maar dat hoort nu eenmaal bij Amsterdam. Eigenlijk ben ik geen echte Amsterdammer, want ik heb geen VanMoof.”

Mijn buurt

“Met Turkse bakkertjes, Marokkaanse slagerijen en groentemannen is mijn buurt Bos en Lommer lekker multiculti. Een groot contrast met Oud-Zuid, waar ik ook gewoond heb en waar het heel wit is. Ik vind het fijn dat ik hier word omringd door groen: mijn huis kijkt uit op een soort oerwoud. En omdat ik vanwege mijn baan vaak onderweg ben, is het ideaal dat ik zo op de snelweg zit. Nóg een voordeel aan BoLo.”

Broodje

“Een broodje hummus bij Small World ­Catering in de Haarlemmerbuurt, met zelfgemaakte hummus, gegrilde groenten en sla. Simpel, maar echt heerlijk. De eigenaar komt uit Australië en maakt altijd met iedereen een praatje. Zo’n beetje de hele buurt kent hem inmiddels.”

Theater

“De Kleine Komedie heeft een intieme sfeer. Er passen vijfhonderd mensen in, maar het voelt elke keer alsof er honderd man zit. Ik heb er veel cabaret gezien en ook zelf gestaan. Bijzonder om de andere kant van het podium mee te maken.”

Museum

“Daar kom ik veel te weinig. Zo ben ik maar twee keer in het Rijksmuseum geweest. Eigenlijk best gênant. Maar het ­Stedelijk is toch mijn favoriet. Een paar jaar geleden heb ik daar de tentoonstelling Studio Drift bezocht. Dat was magisch. En het gebouw blijft erg bijzonder. Misschien moet ik toch maar een museumkaart aanschaffen.”

Eerste keer in Amsterdam

“Als puber vond ik Amsterdam vreselijk en wist ik zeker dat ik er nooit zou gaan wonen. Mijn beeld van de stad bestond uit de drukke Kalverstraat en al die lelijke souvenirwinkels. Totdat mijn voormalige relatie mij liet inzien hoe gezellig en mooi de stad wel niet is. En jaren later heb ik Amsterdam nog lang niet uitgespeeld. Van cocktailavonden en culturele uitstapjes tot het volgen van een yogales: er is in de stad altijd wat te doen. Het is nooit saai hier.”

Beste plek om te relaxen

“Bij de Zentuin op Prinseneiland kun je heel lekker relaxen aan het water. Omgeven door groen en rust voel ik me hier altijd helemaal zen. Volgens mij kennen niet veel Amsterdammers dit plekje. Eigenlijk moet ik het dus niet noemen, want voor je het weet is het daar een drukke boel. Maar vooruit.”

Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Al heb ik er maar één keer gegeten, restaurant Coulisse in Oost heb ik onthouden. De chefs werkten onder meer in sterrenrestaurants Oud-Sluis en Noma en dat proef je. Coulisse is samen met een kunstenaarscollectief ontworpen; dat geeft een fijne sfeer.”

Kroeg

“Toen ik nog in het centrum woonde, kwam ik regelmatig in café de Wetering. Een kleine donkere kroeg waar bordspelletjes worden gespeeld bij een knapperend haardvuur. Ik heb daar ook wel een paar dates gehad.”

Beeld Nina Schollaardt

