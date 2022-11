Het Amsterdam van zanger Antoon: ‘Ik kom niet graag bij Izakaya in De Pijp, iedereen doet er zo popiejopie’

Valentijn Verkerk (20), beter bekend als Antoon, scoorde hits met Leuk, Hyperventilatie en Olivia. Afgelopen oktober bracht hij zijn nieuwe single Klop Klop uit. Hij zoekt de rust op in het Amsterdamse Bos en gaat elk weekend naar De Bakkerswinkel.

Terras

“Café Wildschut aan het Roelof Hartplein. In de zomer is de ligging perfect: altijd uit de wind en vol in de zon. Het is mijn standaard plek om uit te brakken met vrienden. Een eitje met spek erbij en ik ben tevreden.”

Appeltaart van De bakkerswinkel in Westerpark. Beeld Daphne Lucker

Favoriete lunchplek

“Elk weekend ga ik samen met mijn vriendin naar De Bakkerswinkel. Waar ik doordeweeks gehaast eet, is het op zondag uitpakken in het Westerpark. Aangezien ik altijd veel honger heb, bestel ik hier heel veel. Gelukkig is er genoeg keus: van lekkere verse broodjes en sapjes tot warme appeltaart. Het valt me altijd weer op hoe ruim ze de broodjes beleggen. Je krijgt een dik broodje met lagen ham, sla en veel kaas. Een toptent dus.”

Mijn buurt

“Vanuit Hoorn ben ik een jaar geleden terechtgekomen op de grens van Oud-Zuid en De Pijp. Ik zit tussen allerlei gezinnen, dus het is rustig wonen hier. Dat er in mijn omgeving niet veel gebeurt, bevalt me wel. Het leven dat ik leid is al hectisch genoeg. Het klinkt wat gewoontjes, maar ik ben veel in De Pijp te vinden. Bijna al mijn vrienden wonen hier, dus je doet er al snel even een drankje.”

Het Amsterdamse Bos. Beeld Daphne Lucker

Beste plek om te relaxen

“Om de stad te ontvluchten, ga ik naar het Amsterdamse Bos. Ik geniet van de rust daar, dwaal rond op de geitenboerderij, ga langs de waterkant van de Bosbaan zitten om mijn roeiende zus aan te moedigen. En met een Felyx ben ik er binnen tien minuten. Ondanks dat ik dicht bij het Vondelpark woon, heb ik er nog nooit gewandeld of gerelaxt. Het is daar te druk, te toeristisch.”

Kapper Lotfi. Beeld Daphne Lucker

Kapper

“Lotfi aan de Oudezijds Voorburgwal. Het is de eerste kapper waar ik in deze stad heen ben gegaan. En ik ben niet van plan op zoek te gaan naar een andere. De eigenaar maakt altijd tijd voor me en weet precies wat hij met mijn haar moet doen.”

Beste plek om te sporten

“Best gênant eigenlijk, maar ik sport niet. De keren dat ik bij de Fit for Free ben geweest, zijn op een hand te tellen. Toch zal ik eens aan de bak moeten. Ik zou wel willen gaan tennissen, maar heb nog geen leraar. Dus bij deze een oproep: welke tennisleraar heeft zin om mij les te geven?”

Winkel

“Shoppen, daar ben ik niet zo van; het liefst bestel ik alles online. Toch kom ik graag bij Flaneur Homme aan de Hobbemastraat. Een vriend van mij is deze mannenkledingzaak onlangs begonnen. Ze hebben vette T-shirts, broeken, truien. De zaak zit op een bijzondere locatie, namelijk in het pand van restaurant en bar Momo. Echt heel tof.”

Niet dood gevonden

“Net als haast elke Amsterdammer mijd ik de Kalverstraat. Het is daar zo druk, dat ik me er niet op mijn gemak voel. Ook kom ik niet graag in bar-restaurant Izakaya in De Pijp. Iedereen doet er zo popiejopie. Daar hou ik niet van. Mensen denken vaak dat ik alleen maar naar dat soort luxe plekken ga, maar ik zit ook gewoon in de Spag [Spaghetteria, red.] een pastaatje te eten.”

Vervoermiddel

“De Felyx. Je bent met zo’n deelscooter heel snel op locatie. Ik overwoog eerst om een scooter te kopen, maar die wordt in Amsterdam zeker gestolen. Mensen die in de stad met een Felyx voorbij sjezen, vind ik er niet uitzien, maar zelf doe ik er dus keihard aan mee. Een Felyx is gewoon heel handig.”

Coffeeshop

“Vroeger ging ik af en toe naar Boerejongens, een atypische coffeeshop. Met een marmeren bar en het personeel gekleed in nette pakken straalt de coffeeshop iets chics en duurs uit. Bovendien levert Boerejongens goede kwaliteit. Althans: ik kon na een bezoekje nooit meer lopen, dus daar zat goed spul in. Maar blowen en zingen is geen goede combinatie, daarom kom ik er nu nooit meer.”

Bioscoop

“De Filmhallen in Oud-West is een fijne bioscoop, vooral omdat het er rustig is. Als ik ergens naartoe ga, bedenk ik voor mezelf altijd: hoeveel mensen gaan omkijken of roepen als ik langskom? Naar de Filmhallen gaan vooral wat oudere mensen, in elk geval publiek dat mij of mijn muziek niet kent. En dat vind ik een prettig idee. Een bezoek aan de film is altijd in combinatie met de Foodhallen.”

Concertgebouw. Beeld Daphne Lucker

Wil altijd nog

“In het Concertgebouw staan. Het lijkt me heel bijzonder om daar samen met een orkest te mogen optreden. Antoon in het Concertgebouw, hoe vet is dat?”

Avond op stap met

“Twan van Steenhoven, alias Big2. Met hem maak ik de leukste avonden mee. We komen dan op plekken, zoals café Lux of de Jimmy Woo, waar Twan oneindig veel verhalen over heeft en hij iedereen kent. Ik heb hem ook weleens meegenomen naar Bar Dó: een plek waar Twan nooit uit zichzelf zou komen. Opeens staat hij daar tussen heel corporaal Amsterdam. Hij vindt dat ook wel lachen en samen hebben we de grootste lol.”

Bestellen

“Een briljante ontdekking is Kop van Jut. Hier bestel ik heerlijke Hollandse kost, zoals andijviestamppot en boerenkool met rookworst. Ik was vergeten hoe lekker dat is. Eigenlijk precies hoe mijn moeder het vroeger maakte. En het is een keer wat anders dan sushi of miso.”