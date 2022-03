Het Amsterdam van YouTubester Robbert Rodenburg: ‘Het lijkt me heel gezellig om de Reguliers in te duiken met mijn moeder’

Robbert Rodenburg (24), die in 2021 Expeditie Robinson won, heeft meer dan 13 miljoen views op YouTube met zijn talkshow Open Kaart. Hij zou graag een keer met zijn ouders de Reguliers induiken en is gek op de brooddip bij Ceppi’s.

Eerste keer in Amsterdam

“Zelf kom ik uit een heel klein dorpje, dus ik was vroeger gefascineerd door Amsterdam. Tijdens mijn eerste keer Amsterdam was ik een jaar of 8 en nog helemaal obsessed met voetbal; ik kocht samen met mijn moeder een FC Barcelona-shirt. We gingen naar Madame Tussauds en liepen door de Kalverstraat en de Leidsestraat. In de P.C. Hooftstraat werd een scène van Moordwijven opgenomen, terwijl we erdoorheen liepen. Fantastisch vond ik dat.”

Mijn buurt

“Ik kom graag in de drukke stadsdelen zoals De Pijp of het centrum, maar ik woon nu in West. Dat vind ik het prettigst wonen. Het is vrij rustig en voelt als een volwassen buurt. Je hebt er fijne restaurantjes, kroegjes en barretjes. Toen ik nog op de gracht woonde, zat ik altijd in de drukte. Ik ken mezelf heel goed, dus ik weet dat ik op een dinsdagavond bij een gezellige kroeg ga zitten als die tegenover mijn huis zit. Nu ik in West woon, merk ik voor het eerst dat ik veel meer thuis ben ’s avonds.”

Restaurant

“Ceppi’s. Toen ik terugkwam van Expeditie Robinson ben ik daar als eerste gaan eten. Ze hebben een hele lekkere brooddip van burrata met stracciatella aan de binnenkant. De pizza’s zijn fantastisch en de pasta carbonara is ook heel lekker. In dat opzicht ben ik echt een Hollander. Als ik het eenmaal ergens prettig vind en ik ken de bediening, val ik vaak terug in dezelfde gewoonte.”

Een avond op stap met...

“Mijn ouders. Mijn moeder is volgens mij nog nooit van haar leven in een club geweest, dus ik zou haar daar absoluut geen plezier mee doen. Toch lijkt het me heel gezellig om de Reguliers met haar in te duiken. Er liggen zoveel goede herinneringen van mij in de SoHo en de Exit. Ik zou het heel leuk vinden om mijn ouders dat te laten zien.”

Wil altijd nog

“Best wel erg, maar ik ben nog nooit in het Rijksmuseum geweest. Dat zou ik nog wel eens willen doen en er dan echt goed doorheen lopen. Ik vind het gebouw echt prachtig. Als je bij het Leidse onder het Rijksmuseum door fietst, zie je het Concertgebouw, het grasveld en de musea op het Museumplein. Dat stukje vind ik wel echt heel mooi hoor.”

Rijksmuseum. Beeld Sophie Saddington

Mooiste herinnering

“De Pride. Dan is Amsterdam wat mij betreft op zijn allermooist. Mijn allereerste keer vergeet ik nooit meer. Ik stond voor op een boot en had het idee dat ik de Olympische Spelen had gewonnen, of het WK-voetbal. Iedereen juicht je toe en iedereen is vol liefde. By far mijn mooiste ervaring ooit.”

Mooiste plek

“Het Homomonument bij de Westerkerk. Dat vind ik symbolisch gezien een hele mooie en belangrijke plek in Amsterdam. Het is best wel bijzonder dat er zo’n monument is. De Westerkerk is zelf ook echt prachtig.”

Het Homomonument. Beeld Sophie Saddington

Winkelen

“Ik kom graag bij Baskèts op de Elandsgracht. Als ik kleding koop, ga ik vaak naar wat kleinere herenkledingzaken met meerdere merken. Ik kom praktisch nooit in de Kalverstraat; het is daar zo druk. Ik probeer zo min mogelijk online te kopen. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Mijn ouders hebben zelf een winkel en ze vinden het belangrijk om fysieke winkels te steunen. ‘Anders bestaan die over 20 jaar misschien niet meer,’ zeggen ze dan.”

Ontbijten

“Rainbowls vind ik het leukste ontbijttentje van de stad. Het is van een vriendinnetje van mij en ze hebben er heerlijke açaibowls.”

Rainbowls. Beeld Sophie Saddington

Gezelligste straat

“Ik vind de Reguliers wel echt gezellig ’s avonds. Daar is de vibe goed; je hebt er nooit opstootjes of ruzies. Overdag kom ik graag in De Pijp. Dat straatje van de Gerard Dou naar het Sarphatipark vind ik ook leuk. Daar zitten veel gezellige kroegjes zoals De Duvel of Pilsvogel.”

Lekkerste broodje

“Bij Teds hebben ze een broodje chicken katsu, die is niet normaal lekker. Dat broodje bestel ik heel vaak.”

Gemist tijdens corona

“De horeca. Voornamelijk het tot twee uur ’s nachts aan tafel zitten in een restaurant. Dat vind ik het allerleukst om te doen. Dat je lekker rond acht uur aan tafel gaat zitten met je vrienden, en dan rond twee uur de deur uit loopt en nog even de Reguliers induikt of de Cooldown. Van ’s avonds eten maak ik vaak wel een momentje, het liefst met vrienden. Daar maak je me echt het allergelukkigst mee.”