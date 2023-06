Het Amsterdam van Wouter van Ransbeek: ‘De Westermarkt is ’s avonds net een dorpsplein’

Om zijn hoofd leeg te maken wandelt oud-directeur van ITA Wouter van Ransbeek (45) naar het Prinseneiland. De artistiek directeur van het Adelaide Festival is dol op de lobby van The Hoxton en de natuurwijnen van Vleck.

Restaurant

“Café George op de Leidsegracht is mijn huiskamer. Veel restaurants in Amsterdam zijn erg smal, maar bij George is alles breed. Die ruimte vind ik fijn. Of het nou een verjaardag is of als vrienden uit het buitenland in de stad zijn: er is altijd wel een gelegenheid om bij George te eten. Maar ook na een werkdag ben ik er vaak te vinden. Bij dit restaurant kun je bovendien – anders dan bij de meeste restaurants in Amsterdam – meestal nog een plekje krijgen zonder reservering. Ideaal. Ik ben namelijk vrij impulsief, dus ik hou meer van spontaan ergens naartoe gaan dan dat je al twee dagen van tevoren iets vastlegt. En ik heb een vast plekje: achter in de hoek, want daar hangt geen speaker.”

Beste plek om te sporten

“Ik heb twee keer per week krachttraining in het Vondelpark Openluchttheater. Met mijn partner Wende en een personal trainer die ik sinds de coronatijd heb. Het is heerlijk om samen een uurtje in de buitenlucht te sporten.”

Mijn buurt

“Ik woon sinds vijf jaar in de Overtoombuurt. Met veel buurtwinkels, speciaalzaakjes en het Vondelpark om de hoek is het een aangename plek. Je zit midden in het centrum, maar toch heerst er een bepaalde rust. Maar de Jordaan blijft te gek. Ik heb acht jaar op de Westermarkt gewoond, praktisch naast het Anne Frank Huis. Het wordt daar ’s avonds heel rustig. Het is dan net een dorpsplein. Nog een ­fijne buurt: Prinseneiland. Als ik ergens mee zit, maak ik altijd een flinke wan­deling vanaf mijn huis, via de Jordaan, naar Prinseneiland. Ik loop dan vaak naar het Stenen Hoofd om daar in alle rust te kunnen nadenken en mijn hoofd leeg te maken. De naam is dan ook wel erg toepasselijk.”

Het Stenen Hoofd. Beeld Mariet Dingemans

Café

“Ik hou enorm van hotellobby’s. Zo’n ­lobby heeft iets fijns, het is een serene plek. Ze zijn vaak niet zo overcrowded, ik kan er rustig werken. Een groot ­voordeel is dat je er nooit hoeft te reser­veren. Ik zit vaak bij The Hoxton, bij De l’Europe of bij het café van het Pulitzer. Bij dat laatste waan je je in een stijlvolle Amerikaanse bar. Net alsof je in New York zit.”

Pulitzer Hotel. Beeld Mariet Dingemans

Winkel

“Ik kom graag bij PRJCT AMS, een klein modezaakje in de Gasthuismolensteeg. Ik vind het bijzonder dat de eigenaar de kleren zelf ontwerpt, waarbij hij draagbaarheid combineert met een eigen stijl. Twee of drie keer per jaar ga ik langs om te kijken wat het aanbod is en vul ik mijn kledingkast weer aan.”

Speciaalzaak

“Praktisch naast mijn huis zit Vleck Wijnen. Ja, best gevaarlijk, zo’n wijnwinkel vlakbij. Eigenaar Michiel verkocht al lang voor ze zo populair werden bio­logische natuurwijnen. Hij is de avant-garde. Ik koop vaak grüner veltliner bij hem, die vind ik echt heerlijk. Michiel is ook koorleider en soms hoor ik vanuit mijn huis het gezang uit de winkel. Iedere keer moet ik dan weer glimlachen.”

Beeld Mariet Dingemans

De eerste keer Amsterdam

“Toen ben ik totaal verdwaald. Dat was vlak voordat ik naar Amsterdam verhuisde. Ik had een afspraak ergens in het centrum, maar ik had nog geen Google Maps en ook geen flauw idee dat de grachten krom liepen. Dat moet je ook maar net weten, toch? En het was ook nog eens ijskoud. Zoals een Russische vriend van mij altijd zegt: in Amsterdam voelt het kouder aan dan in Moskou. Gelukkig kan ik tegenwoordig blind de weg vinden.”

Museum

“Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n museum­ganger. Geef mij maar bewegende kunst zoals concerten, films en theater. Ik ga weleens naar het Rijksmuseum, maar ik heb bijvoorbeeld geen kaarten voor Vermeer. Een museum is niet het eerste waarnaar ik op zoek ga in een stad.”

Bioscoop

“De Hallen heeft een gigantisch filmaanbod, dus daar kom ik graag. Maar dan wel het liefst ’s ochtends of ’s middags. Overdag naar de bioscoop gaan kun je verge­lijken met een middagslaapje. Het is een cadeautje voor jezelf om even op te laden en weg te zijn van alle prikkels in de stad. Sowieso hou ik erg van donkere ruimtes waar je helemaal een verhaal in wordt gezogen.”

Theater

“Ik ken elke steen van het Internationaal Theater Amsterdam op het Leidseplein. Hoewel ik daar nu niet meer werk, blijf ik voor altijd met ITA verbonden. ITA heeft een divers internationaal programma van dans en theater, wat je lang niet bij elk theater terugziet. Het was waanzinnig om op zo’n plek te mogen werken.”

Broodje

“Het platbrood met za’atar en halloumi van The Lebanese Sajeria is zeer smaakvol. Meestal staat er een rij, maar het is het wachten dubbel en dwars waard. Het broodje, of eigenlijk de wrap, is perfect: verse groente, geen overdaad aan ingre­diënten, besprenkeld met niet al te veel saus en een goede portie. Eigen­lijk is het altijd nét genoeg. Ik eet het altijd op in een van de bootjes die in de gracht liggen.”

Beeld Mariet Dingemans

Vervoermiddel

“Ik heb het altijd heel fijn gevonden, en typisch Amsterdams, dat je met de fiets binnen een halfuur van de ene kant van de stad naar de andere kunt komen. Maar het verkeer is wel echt heel druk. Als je op de fiets twijfelt, veroorzaakt dat onvrede en scheldwoorden. Gewoon gaan – maar wel goed uitkijken – is het beste advies. Mijn fiets is in ieder geval hufterproof: een sterke, onverwoestbare fiets die me beschermt tegen de gevaren van fietsen in Amsterdam.”