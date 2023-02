Het Amsterdam van WIDM?-afvaller Sarah Janneh (29): ‘Ik wil ­ergens vies mijn kontje kunnen pieren in de club, anders hoef ik er niet naartoe’

Actrice en zangeres Sarah Janneh (29) was dit jaar de eerste kandidaat die Wie is de Mol? moest verlaten. Ze houdt van slakken eten bij Pastis met haar vaste vriendengroep, om daarna op ‘vieze platen’ te dansen in Paradiso.

Mijn buurt

“Ik woon op De Kadijken in Centrum, op een lief binnenpleintje. Een dorp in de grote stad. Het voelt als een verborgen schatkistje. Aan de ene kant heb je de Laagte Kadijk en aan de andere kant het Entrepot. Ik vind het geweldig dat je ’s ochtends de deur uitstapt en mensen ziet ‘Wim Hoffen’ in het water en de dieren van Artis hoort. Het is net een film.”

Pastis. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Mijn vriendengroep houdt net als ik van lekker eten. De laatste tijd komen we veel bij Pastis; alsof je in een Franse bistro zit. Dan harken we de hele wijnkaart naar binnen en nemen we de slakken. Iedereen stinkt daarna vreselijk naar knoflook, waardoor we niemand meer kunnen tongen in de stad, maar we nemen het voor lief, want ze zijn gewoon heel lekker.”

Kroeg

“Je kunt mij en mijn vrienden bijna ieder weekend wel een keer vinden in de Bourbon Street – zo vaak dat het gênant wordt. Het is een bruine kroeg waar iedere keer een nieuwe band speelt. Soms is het je smaak niet en soms maakt het je hele avond. Als je er met een grote groep heen gaat, is het daar altijd ­gezellig.”

Paradiso. Beeld Nina Schollaardt

Uitgaan

“Goede muziek kan je avond maken of breken en als we niet naar de Bourbon Street gaan, wil ik gewoon vieze-vieze-vieze platen horen in Paradiso. Hiphop of r&b bij Vunzige deuntjes bijvoorbeeld. Ik wil kunnen dansen, dus ik wil ergens vies mijn kontje kunnen pieren in de club, anders hoef ik er niet naartoe.”

Een avond stappen met

“Ik geloof dat ik de leukste vrienden heb van het hele land, dus ik heb niemand anders nodig. Ga met mij en mijn vrienden mee op stap en je hebt de avond van je leven. Iedere avond met hen is er eentje om in te lijsten. Dus zij, alleen zij, maar iedereen is welkom.”

Met pek en veren de stad uit

“Mensen die het verkeer niet snappen hier, zoals toeristen die op een zebrapad foto’s maken of stil blijven staan op het fietspad. Leer het verkeer of ga weg. Het is oneerlijk, want ik kan op de fiets zitten en bijna tegen een toerist aan knallen terwijl ik door rood fiets. En dan kan ik roepen: ‘Dit is Amsterdam, we doen maar wat.’”

Theater

“De Stadsschouwburg vind ik het allermooist: om te zijn en om te spelen. Al loopt het toneel schuin naar beneden, rijdt al je decor weg en heb je een evenwichtsstoornis als je daar speelt: de Grote Zaal is niet normaal mooi. Zo oud en dan die prachtige koepel. Toen ik begon aan de toneelschool was het een droom ooit daar te spelen, dus dat je dan daadwerkelijk in zo’n droom mag staan, is geweldig.”

An Chi Massage Lounge op de Overtoom. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te relaxen

“Ik geef takkeveel geld uit aan massages, maar anders ontspan ik gewoon niet. Ik heb er nu al veel gehad in Amsterdam, maar de beste is An Chi op de Overtoom. Bij binnenkomst krijg je een lekker kopje thee en de ruimte is clean. Dan ga ik altijd anderhalf uur de energy flowmassage in, daar kom je als herboren uit.”

Mooiste brug

“Mijn huisgenoot heeft een boot en als je over de grachten vaart bij de Magere Brug: dat is wel het mooiste stukje Amsterdam.”

De Magere Brug. Beeld Nina Schollaardt

Mooi lied over Amsterdam

“Jenny Arean zong laatst Amsterdams parfum in Carré, ik was daarbij. Zij is fenomenaal, iedereen wil haar zijn, ik vind haar geweldig. Ik ben al snel om als zij iets zingt.”

Geheim adresje

“In de zomer kom ik graag bij Zoku. Als je daar met de lift naar de achtste verdieping gaat, kom je op een groot dakterras en kijk je uit over Amsterdam. Ze hebben er ook hangmatten en hangstoelen. Daar lig ik het liefst te zonnen tussen de planten met de lekkerste koffie en het lekkerste eten. Het is toegankelijk voor iedereen, maar ik denk dat veel mensen het niet kennen, want het is een hotel.”

Mooiste herinnering

“Afstuderen aan de toneelschool met mijn klas. Door die mensen heb ik Amsterdam leren kennen. Ik ben met ze kapotgegaan, met ze naar de tering gegaan en heb met ze gehuild. Het klinkt groots, maar ik ben opgegroeid en groot geworden met ze, dat is waar het begonnen is. De beste tijd van mijn leven.”

Broodje

“Het allerliefst loop ik naar de Nieuwmarkt en haal ik daar een broodje haring of een broodje makreel met zwarte peper en mayonaise.”

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Amsterdam mijn hart gestolen heeft. In 2012 ben ik in Amsterdam komen wonen, dus ik woon er alweer elf jaar. Ik ben heel erg Brabants en dat zal ik nooit verliezen, maar ik wil Amsterdam nooit meer verlaten.”