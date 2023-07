Het Amsterdam van Waterkantoprichter Brian Fernandes: ‘Kwaku is de makkelijkste en goedkoopste manier om naar Suriname te gaan’

Brian Fernandes (52) is de oprichter van Waterkant, waar hij op 22 juli de grootste Progress Pride vlag ter wereld hijst om Queer & Pride Amsterdam in te luiden. ‘Pamela heeft veel te verduren met hun omgeving, maar ze vervullen echt een behoefte in de queer community.’

Mijn buurt

“In 1995 kwam ik vanuit Leiden in Amsterdam wonen voor mijn toenmalige vriend. Ik woon nu twintig jaar op de Nassaukade. Destijds was er niks te beleven. Op de Elandsgracht, waar nu allemaal modezaakjes zitten, waren alleen een wasse­rette, een groenteboer en de supermarkt van de familie Lindeman, nu een Albert Heijn. Inmiddels voelt de buurt erg centraal omdat het er steeds drukker wordt. Het is snel gegaan. Ik woon er graag. Het is een erg diverse buurt.”

Zwemplek

“De relatie van Amsterdam met het water in de zomer vind ik zo prettig. Al die bootjes en zwemmende mensen in de stad. Vroeger had ik een bootje, maar het was te veel gedoe. Nu heb ik twee kajaks. Ik vind het zo ontspannend om daar op een warme zomerdag samen met mijn vriend mee door de grachten te peddelen. Meestal gaan we naar Prinseneiland om daar even te zwemmen. Het steigertje is zo gammel dat ik ieder jaar weer denk: nu stort het in.”

Veldje op Prinseneiland. Beeld Mariet Dingemans

Uitgaan

“Ik ben niet iemand die tot laat gaan stappen, dus dan kom je snel bij dagfestivals. Ik ga elk jaar naar het Kwaku Festival in Zuidoost, dat is de makkelijkste en goedkoopste manier om naar Suriname te gaan. De sfeer is niet te evenaren, je kunt er lekker eten en een Parbobiertje of een Fernandes drinken.”

Bioscoop

“Het liefst ga ik naar filmhuis Cavia, het oude Prinses Beatrix Schippersinternaat, omdat daar ronduit obscure films en documentaires draaien. Niemand weet waar de naam Cavia vandaan komt. Het bestaat al veertig jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze hebben een eclectisch aanbod van films, documentaires en thema-avonden, bijvoorbeeld op het gebied van gender­identiteit. Bij die laatste ben ik nog nooit geweest, maar ik wil er wel graag een keer heen.”

Filmhuis Cavia. Beeld Mariet Dingemans

Rijp voor de sloop

“De IJpromenade vind ik prachtig en de renovatie van het Centraal Station dreigt spectaculair mooi te worden, maar het Ibis Hotel ernaast is enorm lelijk en neemt zoveel zicht weg. Ik snap niet dat iemand ooit toestemming heeft gegeven om dat daar neer te zetten. Een modderschuit op een vlag.”

Speciaalzaak

“Ik heb een oude, afgetrapte fiets. Hij ­rammelt, maar dat is mijn bel: iedereen hoort me aankomen. Soms is er wel iets mis mee, dan ga ik naar de A&M Rijwielhandel op de De Clercqstraat. De fietsenmaker kijkt dan een beetje bezorgd naar mijn fiets, maar neemt hem van harte in ontvangst. Een bijzonderheid in Amsterdam, waar fietsenmakers je vaak het gevoel geven dat je ze lastigvalt. Mijn fiets is altijd dezelfde dag nog klaar en anders mag ik er een lenen.”

Beeld Mariet Dingemans

Restaurant

“Ik probeer zo min mogelijk vlees te eten en bij restaurant TestTafel krijg je een volledig vegan zevengangenmenu voor 25 tot 55 euro. Je kan zelf kiezen hoeveel je het waard vindt. Het zit in De Sloot, de culturele broedplaats bij Sloterdijk. De organisatiestructuur is plat, dus iedereen verdient hetzelfde. De winst gebruiken ze om de locatie te financieren en op te knappen. Vegan eten is daar verrassend lekker. Een goede plek om te vertoeven.”

Broodje

“Als je lekker Surinaams wil eten, dan ontkom je bijna niet aan vlees. Op de Ten Katemarkt zit de toko Rustem, die maakt zulke lekkere broodjes. De roti met lamsvlees kan ik echt aanraden.”

Roti met lamsvlees van Rustem. Beeld Mariet Dingemans

Ergste horeca-ervaring

“Weglopers. Vroeger waren het uitzon­deringen, maar tegenwoordig lijkt het ­normaal. We hebben bij Waterkant camera’s hangen; op de beelden zie je ze rustig opstaan en nonchalant naar de uitgang wandelen. Zodra ze de hoek om zijn, zetten ze het op een rennen. Hoe asociaal is dat? Ze hebben soms ook trucjes, dan laten ze een gevonden tas of jas aan een stoel hangen zodat de bediening denkt dat ze even een sigaretje aan het roken zijn. Ik vind het onbegrijpelijk.”

Museum

“Het Grachtenmuseum vind ik een eye-opener. Ik raad al mijn vrienden aan om daar een keer naartoe te gaan. Ik realiseerde me nooit dat de kademuren op de Prinsengracht op palen staan, ik dacht altijd dat die tot op de bodem kwamen. Het is een museum met veel audiovisuele elementen.”

Dit kan beter

“Amsterdam heeft zo’n enorm gebrek aan openbare toiletten. Tien jaar geleden waren er al plannen om een MVG-toilet te plaatsen op de Appeltjesmarkt, maar het is er nog steeds niet. Van mij mogen mensen altijd komen plassen, want ik vind het een mensenrecht, maar de gemeente mag wel wat meer verantwoordelijkheid nemen. Je kunt dat niet alleen bij ondernemers neerleggen.”

Ik voel me een Amsterdammer, omdat…

“Ik niet zou kunnen bedenken in welke andere stad ik zou willen wonen. Ik ken niet alle Amsterdamse liedjes of plekken en er staat Paramaribo in mijn paspoort, maar hier voel ik mij thuis.”

Kroeg

“Pamela heeft veel te verduren met zijn omgeving, maar de kroeg vervult echt een behoefte in de queer community, dus ik kom er graag. Carlos Valdes, een van de eigenaren, ken ik nog van vroeger, van het uitgaan in De Trut. Vorig jaar hebben we met Pride een feest samen met Pamela gegeven; Waterkant werd omgetoverd tot een technoterras, het was te gek. Dat doen we dit jaar weer, op 5 augustus.”

Monument

“Het gebouw van de Europarking is een stadsmonument en heeft mij op zoveel manieren geholpen. De zon schijnt altijd onder het gebouw door, maar als het regent, zitten mensen droog. De rondingen van het gebouw heb ik altijd mooi gevonden. Vanaf 22 juli hangt de grootste Pride Progressvlag ter wereld er weer, voor de opening van Queer & Pride Amsterdam. Ik ben er echt trots op dat dat gelukt is. De gemeente gaat een ponton aan de ­overkant leggen zodat mensen veilig foto’s met de vlag kunnen maken.”