Het Amsterdam van theatermaker Mira van der Lubbe: ‘Het is een feest om de stad door de ogen van mijn 2-jarige zoontje te zien’

Theatermaker Mira van der Lubbe (35) groeide op aan de Nieuwmarkt en later op het KNSM-eiland, waar ze het verschrikkelijk vond. Ze gaat graag mensen en auto’s kijken op de Willemsparkweg en haalt haar appelflappen trouw bij Bakkerswinkel Neeltje.

Restaurant

“Er zijn zo veel goede restaurants, maar als ik er eentje moet noemen waar ik altijd naartoe blijf gaan, dan is dat Entrepot. Het is een heel fijne plek, met goed, zuiver eten en warmhartig personeel. Ze koken met groenten als uitgangspunt en je zit niet propvol als je het restaurant verlaat. Ik zou er wekelijks kunnen eten.”

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid aan de Nieuwmarkt. Toen ik twaalf was en de stad net een beetje interessant werd, verhuisden we naar KNSM-eiland. Dat vond ik verschrikkelijk. Het was echt een soort van pionieren: de straten waren nog onverhard en het waaide er altijd. Op mijn achttiende ben ik direct vertrokken en heb ik tegen mijn ouders gezegd: hier ga ik nooit meer wonen. Vier jaar geleden ben ik in het ­Oostelijk Havengebied neergestreken en ik moet bekennen: ik kan me geen betere buurt wensen. Er is ruimte, water om in te zwemmen, we zitten dicht bij de stad, maar er niet middenin. Alleen de wind is gebleven en die kan ik nog wel eens ­vervloeken.”

Favoriete Amsterdammer

“Dat zijn er zo veel en daarom kies ik de allergeweldigste: mijn zoon Bowie. Het is een feest om de stad door de ogen van een 2-jarige te zien. Even op en neer met de pont is voor hem al genoeg. En waar ik me erger aan alle opbrekingen in de stad, kan hij zijn geluk niet op bij het zien van de graafmachines.”

Modewinkel

“Dat is CP/Store in de Czaar Peterstraat. Stefanie verkoopt prachtige Scandinavische merken zoals Won Hundred en Mads Nørgaard en kan met haar geweldige gevoel van stijl feilloos aanvoelen wat goed bij iemand staat. Ik ga er graag heen met mijn moeder. En ik mag soms wat lenen als ik een televisieoptreden heb.”

CP/STORE, Czaar Peterstraat 113. Beeld Sophie Saddington

Speciaalzaak

“Nu ik een zoontje heb, leek het me zo leuk om een echte vaste bakker te hebben. Zo eentje waar ze je herkennen en hij een krentenbol krijgt. Ik vond zo’n bakker in Bakkerswinkel Neeltje; als Iris er werkt, ben je de rest van de dag vrolijk. Inmiddels heeft Neeltje er serieuze concurrentie bij gekregen, want Stadsbakkerij As zit sinds vorig jaar om de hoek. Daar haal ik mijn desembrood, maar voor de croissantjes, appelflappen, mueslibollen en koffie blijf ik bij Neeltje komen.”

Plein

“Aan het Zuiderkerkhof, vlak bij de Nieuwmarkt is tussen twee hoge witte huizenblokken in een watergordijn gemaakt. Als het een zonnige dag is, weerkaatst het licht in de spiegelende tegels. Ik heb daar vroeger veel met mijn buurjongetje gespeeld.”

Theater

“Ik sta op 12 en 13 april in Theater Bellevue met mijn voorstelling Nog altijd nog, dat gaat over de vriendschap met mijn buurjongen – die van het Zuiderkerkhof. Na een tour door het land kijk ik er heel erg naar uit om weer in mijn eigen stad te spelen. En om na afloop te drinken in de Smoeshaan.”

Theater Bellevue, Leidsekade 90. Beeld Sophie Saddington

Beste plek om te relaxen

“Ik woonde lang in de buurt van Kriterion, waar ik graag in pyjama naar binnen ging. Tegenwoordig moet ik het van de kleine tussendoormomenten hebben; van een koffie en een kleverig kaneelbroodje van Arket. Maar net zo zalig vind ik het om koffie te halen bij The Coffee District aan de Willemsparkweg en daar op het zonnige bankje mensen en auto’s te kijken. Roestige Porsches, dubbel geparkeerde Urban Arrows en honden die op hun baasje kijken: alles komt voorbij.”

Dagelijkse boodschappen

“Elke woensdag staat er op de Van Eesterenlaan in Zeeburg een biomarkt waar ik graag kom. Simone heeft een geweldige stal met groenten en fruit, maar je vindt er ook een paddenstoelenkraam, een kraam met goede kaas en niet te vergeten: de nootjes van Edmond. Simone staat trouwens op zaterdag op de Noordermarkt, maar dan is het er stervensdruk.”

Fontein

“De fontein op het Frederiksplein – en al helemaal wanneer er iemand een flesje Dreft in leegknijpt. De schuimvlokken dansen dan in het rond. Ik heb het eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Misschien is het weer eens tijd.”

Park

“Mijn vader en Bowie gaan regelmatig naar het Vliegenbos in Noord om daar naar omgevallen bomen te kijken en soms mag ik met ze mee. Na de storm zijn er een hoop omgevallen exemplaren bijgekomen. Ik heb gehoord dat de grond in het Vliegenbos nogal nat is, waardoor de wortels niet zo diep hoeven te gaan en de bomen sneller omwaaien.”