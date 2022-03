Het Amsterdam van Spuiten en Slikken-presentator Jurre Geluk: ‘Eens in de paar weken zit ik in de stoel bij Ed van Tommy’z Toko’

Jurre Geluk (31), presentator van Spuiten en Slikken, woont sinds zijn achttiende in de stad. Bij Casa del gusto koopt hij Italiaans wangspek. En in de Albert Heijn op het Museumplein mocht hij zich een jaar niet vertonen.

Restaurant

“Mijn lievelingsrestaurant is Klaproos in Noord. Ze hebben daar de lekkerste pizza ooit: autunnale. De pizza is onder meer belegd met pompoen en guanciale– Italiaans wangspek – en is fantastisch. Het restaurant zit naast Danslab Noord, een dansschool waar ik heb lesgegeven en die mijn beste vrienden later hebben overgenomen. Ik combineer mijn bezoek aan Danslab dus bijna altijd met een heerlijke pizza.”

Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Sinds een aantal jaar woon ik in West, een heel fijn gedeelte van de stad. Eerst woonde ik in De Pijp, en West voelde toen als Verweggistan. Maar nu ik hier al meer dan vijf jaar woon, voelt het gelukkig als thuis. Ik hoef West niet meer uit omdat hier zo veel leuks te doen is. Zo woon ik naast ­Spaghetteria, waar ik lekker makkelijk een pastaatje kan eten. Ik hoop trouwens niet dat West net zo verhipt als De Pijp; West moet gewoon West blijven.”

Eerste keer in Amsterdam

“Toen ik nog in Veenendaal woonde, deed ik een vooropleiding van een musicalschool in Amsterdam. Als 13-jarige zag ik voor het eerst sekswerkers, dat maakte diepe indruk op me. Ik dacht alleen maar: wat lijp dat dit gewoon kan. Ik kwam uit een totaal andere wereld en vond het fascinerend om te zien. Zelf heb ik voor een item in Spuiten en Slikken ook een keer achter het raam gestaan. Ik heb dus toch iets met die fascinatie gedaan.”

Gênante herinnering

“Heel wat jaren geleden heb ik in de Albert Heijn op het Museumplein twee ham-kaascroissantjes gestolen. Ik liep door de winkel en dacht in een opwelling: waarom probeer ik het niet gewoon? Bij de uitgang werd ik opgewacht door twee bewakers. Keihard betrapt dus. Uiteindelijk mocht ik een jaar dat filiaal niet in; heel gênant. Sindsdien heb ik nooit meer wat gestolen.”

Dieren

“Ik ben dol op mijn 11-jarige kat Peuk – in zijn jongere jaren Peukie. Ondanks dat Peuk altijd chagrijnig kijkt, is hij juist ­rustig en lief. Het is een heerlijk dier. De fokker had hem eigenlijk Blue Diamond Waterfall genoemd, maar dit hebben mijn vriend en ik toch maar veranderd. Peuk past veel beter bij hem.”

Plein

“Op mijn achttiende liep ik op het Leidseplein en had ik voor het eerst door dat ik op jongens viel. Ik belde mijn moeder en vertelde dat ze gelijk had, want mijn moeder had al heel vaak gevraagd of ik niet toevallig op jongens viel. Ze reageerde erg goed en kwam meteen naar me toe. Zo’n bijzonder moment, dat zal ik nooit meer vergeten.”

De stad uit

“Onlangs was ik samen met mijn vriend in het Zwarte Woud in Duitsland voor een wandelvakantie. Op een aantal blaren na was het een heel fijne ervaring. Even lekker de stad ontvluchten en weg van de Amsterdamse drukte.”

Wil niet dood gevonden worden

“In het weekend in de Negen Straatjes. Wát een drukte. Ik vind het vreselijk om daar te komen, met die smalle voetpaden waar iedereen over elkaar heen loopt. Van het idee krijg ik last van m’n rug.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Juist als ik in een andere stad ben. Als ik in Veenendaal loop, heb ik het gevoel dat iedereen op elkaar let. Al die blikken en dat geroddel. In Amsterdam is het meer minding your own business. Hier laat iedereen elkaar z’n gang gaan en kijkt ­niemand meer gek van je op. Echt ­heerlijk.”

Speciaalzaak

“Regelmatig ga ik langs Casa del gusto in de Kerkstraat: een Italiaans zaakje waar de eigenaar altijd enthousiast vertelt over zijn streekproducten. Maar ik kom daar – ook weer – speciaal voor de guanciale. Hiermee maak ik mijn lievelingsgerecht: pasta carbonara. Althans, ik stel me op als keukenhulpje en doe allerlei rotklusjes, zoals de afwas en het raspen van de kaas, en dan neemt mijn vriend de leiding. Zelf kan ik namelijk niet goed koken.”

Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te relaxen

“In de zomer hang ik met vrienden graag op Prinseneiland. Omringd door water kijk je daar uit op enorme grachtenpanden; een super-idyllisch Amsterdams plekje.”

Mijn kapper

“Eens in de vier tot zes weken ga ik naar Tommy’z Toko op de Admiraal de Ruijterweg. Ik word hier altijd geknipt door Ed. Hij is goed in zijn vak en kan snel knippen. Daarnaast schenken ze altijd lekkere thee. Echt even een chillmomentje.”