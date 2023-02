Het Amsterdam van schrijver Stéphanie Hoogenberk: ‘De Pijp is een Instagrambuurt, iedereen fotografeert zijn eten’

Schrijver Stéphanie Hoogenberk (37) – haar laatste boek is We hebben het over je gehad, over vriendschappen – is blij met avondwinkel Sterk, waar ze weleens last­ minute een cadeautje haalt, en eet graag confit de canard bij Pastis.

Mijn buurt

“De Baarsjes, waar ik ook begon in Amsterdam, in 2009. Tussendoor heb ik even in De Pijp gewoond, maar dat vind ik de minst leuke buurt van Amsterdam. Het is een Instagrambuurt: iedereen gaat er goedgekleed en fotografeert zijn eten. De Baarsjes is laagdrempeliger, toegankelijker. Je hebt er zoveel fijne winkels dat ik graag in de buurt blijf.”

Winkelen

“Avondwinkel Sterk in de De Clercqstraat vind ik geweldig. Daar kun je tot één uur ’s nachts naar binnen. Het komt voor dat ik nog iets last minute voor een verjaardag moet kopen en daarvoor is dat een ideaal adresje. Ze hebben er veel, bijvoorbeeld alle speciaalbiertjes. Op verzoek pakken ze het nog mooi voor je in ook. De jarige denkt dan dat je dat cadeau allang in huis had.”

Beeld Nina Schollaardt

Theater

“De Kleine Komedie, met dat rode pluche, heerlijke stoelen, lekker intiem. Als je naam op die gevel komt te staan, lijkt me dat het summum. Wie ik er het laatst heb gezien? Wim Helsen. Zo absurd, maar dat is niet erg: met dat Vlaamse accent heb je me al.”

Café

“Sowieso een bruine kroeg. Brandon bijvoorbeeld, als je daar een biertje gaat drinken gebeurt er altijd wel iets, ik heb daar zoveel avonden doorgebracht. Hoppe vind ik ook fijn, de bediening is erg goed, hoe druk het ook is, en binnen en buiten raak je snel met anderen aan de praat.”

De stad ontvluchten

“Dan huur ik een een MyWheels en ga ik met een vriendin een eind rijden. Dat kan doordeweeks zijn, maar ook op zondagmiddag om vier uur. Naar het strand, maar net zo goed naar het Muiderslot. We hebben nooit gedoe over wie rijdt, want zij heeft geen rijbewijs. Het heeft iets puberaals om zo doelloos te toeren, maar dat is juist het leuke.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik zat in de brugklas en ging met mijn ouders naar de Kalverstraat, vanuit Sittard. Mijn beste vriendin droeg altijd heel mooie kleding. Ik was daar niet zo mee bezig, maar keek wel bewonderend naar haar. Toen zag mijn vader in de Kalverstraat een winkel van DKNY en zei: ‘Moeten we daar voor jou iets halen?’ Ik her­kende het van die vriendin, het was denk ik puur toeval dat hij daarmee kwam. Ik mocht twee truitjes kopen. Die heb ik helemaal afgedragen.”

Terras

“Ik vind tHuis aan de Amstel leuk. Daar kun je kennissen van je ouders tegenkomen, zo’n plek. Rustig, aan het water, niet heel hip. Je hoeft er in elk geval niet in de rij te staan voor een plekje.”

Standbeeld

“Dat van Multatuli, op de Torensluis, op het Singel. Dat doet me denken aan de tijd dat ik studeerde, Nederlandse taalkunde. Dat beeld zag ik als ik in de universiteits­bibliotheek zat en uit het raam keek. Ik vond het een ingewikkelde tijd; ik kende bijna niemand, komend vanuit Limburg, en alles was nieuw. Ik haalde meteen een 3 en dacht: zie je, het gaat me hier niet lukken. Kwam ik gedeprimeerd buiten, was ook nog mijn fiets gestolen. Gek genoeg heb ik soms heimwee naar die tijd. Die beginfase was lastig, maar ik heb het wel gered.”

Mooiste plek

“Begraafplaatsen Sint Barbara en Zorgvlied vind ik mooi, het is lekker rustig en er staan prachtige bomen. Ik ga weleens bekende graven bezoeken. Bij dat van Annie M.G. Schmidt zijn tientallen pennen in de grond gestoken. Af en toe kijk ik nog het televisie-interview terug dat Ischa Meijer met haar had. Voor een feminist had ze bijzonder veel humor.”

Het graf van Annie M.G. Smidt op Zorfvlied. Beeld Nina Schollaardt

Geheim adresje

“Ik wil er niet te veel woorden aan wijden, straks komt iedereen er, maar ik móét het noemen: speakeasybar Paindemie in de Kinkerstraat. Je wil er niet naar binnen, zo ongezellig ziet het er aan de buitenkant uit. Als een metrostation, zo kil. Maar als je binnen de trap naar boven neemt, kom je bij een sfeervolle bar met cocktails, toast met escargots en heerlijke tosti’s.”

Beeld Nina Schollaardt

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Omdat ik denk dat ik Amsterdam niet zo snel meer zal verlaten. Hier zit alles, er is altijd wat te doen, zelfs op maandagavond zitten de restaurants vol. En je kunt in de stad verdwijnen. O ja, en als filmliefhebber: het feit dat je op wel zes verschillende tijden op een dag naar de bioscoop kunt gaan.”

Restaurant

“Pastis in de Eerste Constantijn Huygensstraat. Alleen al omdat je meteen een mandje brood met de boter op de juiste temperatuur krijgt. Confit de canard is daar mijn favoriet, maar ze hebben ook een goede caesarsalade. En lekkere wijn. Wit en rood, maar ik zit momenteel in mijn witte periode, in de Rieslingfase.”

Favoriete broodje

“De clubsandwich bij Bosco, tegenover Pastis. Een enorm broodje, maar toch eet ik ’m in z’n geheel, niet laag voor laag. Dan hoop ik maar dat niemand me ziet. Ik heb altijd een ruw gehemelte erna, maar het is het waard.”

Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te ontspannen

“Rainarai in het Westerpark. Je kunt er Algerijns eten en de biologische producten komen uit de moestuin. Ook een van de weinige plekken waarvoor je in de zomer niet in de rij hoeft te staan, en er is ruimte.”

