Het Amsterdam van Ron Simpson: ‘Er gebeurt precies genoeg zodat je overal bij kunt zijn’

Ron Simpson: ‘Prinseneiland heeft die fijne vibe die de Plantagebuurt ook heeft: een beleving van buiten de stad, maar je staat er middenin.’ Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Ik ben begonnen in De Baarsjes, op de Admiraal de Ruijterweg, waar ik jarenlang met veel plezier heb gewoond. Daarna ging ik naar de statige Plantagebuurt. En niet lang geleden ben ik naar de Spaarndammerbuurt verhuisd. Ik hou van modern in combinatie met oud. Hier konden we een loft scoren in een oud pakhuis – met monumentale details, maar vanbinnen helemaal nieuw. Voor de deur ligt Prinseneiland, met precies die fijne vibe die ook de Plantagebuurt heeft: een beleving van buiten de stad, maar je staat er middenin.”

Restaurant

“Mana Mana in de Eerste Jan Steenstraat. Ongekend goed. Het restaurant is op zich klein en heeft nu niet bepaald de beste akoestiek, maar oi, oi, oi, het eten is goed, effortless mooi en supervol op smaak. De Psychedelic Cauliflower eet ik het liefst. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar het is zo anders dan al het andere eten in de stad. Dit is een parel.”

De Psychedelic Cauliflower van Mana Mana in de Eerste Jan Steenstraat. Beeld Nina Schollaardt

Geheim adresje

“In coronatijd heb ik een Turkse groenteboer ontdekt, op de Kinkerstraat tegenover de Vomar. Ik reed er spontaan langs en zag dat hij allemaal te gek mooie dingen had liggen. Van echt goede heirloomtomaten tot de mooiste asperges die ik ooit heb gezien en grote romanesco’s, van die designbroccoli-achtige dingen. Hij bleek supplier te zijn van allerlei restaurants, maar omdat de horeca dicht was, verkocht hij nu in de winkel.”

Turkse groenteboer op de Kinkerstraat. Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Ik weet niet meer precies wanneer dat was, wel dat ik me er meteen thuis voelde. Ik werd niet geïntimideerd door de stad, maar er juist door aangetrokken. Ik had al veel grote steden gezien, maar dit klopte gewoon. Elementen die ik fijn vond: groen, water en niet torenhoog. En wat gekkies, dat vond ik leuk. Dat je jezelf kon zijn in een vrije stad.”

Beste horeca-ervaring

“Als het gaat om beleving, en de service van een restaurant, is mijn beste er­varing tot nu toe Wils op het Stadionplein. Er werken passievolle mensen: een bakker maakt het brood, er is een patissier voor het toetje, een sommelier voor de wijn, en iedereen wil je erover vertellen. Ze koken op open vuur. Het is een soort woonkamer die in de fik staat en waar je mag eten. Helemaal te gek.”

Boodschappen

“Ik heb allerlei adresjes voor dingen die te moeilijk zijn om zelf te maken, maar te lekker om niet thuis te hebben. De Griekse traiteur naast het Hugo de Grootplein heeft heel lekker pitabrood en tzatziki. Ik haal groene botersaus bij restaurant L’Entrecôte et les Dames. Beurre blanc haal ik bij Rijks. Ik ben die guy waarvan je weet: die pikt alle cherries. Stukje van dit, beetje van dat. Ik kom weleens alleen maar in een restaurant om de cheesecake te eten. Dan eten we ergens een voorgerecht, ergens anders een hoofdgerecht en weer ergens een toetje. Vroeger haalde ik dat graag bij Speijkervet.”

Dit kan beter

“De gemeente versus de horeca. De vergunningen en regels staan de creativiteit vaak in de weg. Kijk naar Rotterdam of Antwerpen: daar kunnen ze zo snel schakelen. Waarom kan dat hier niet? Er zijn zo veel leuke dingen die niet mogen: waarom geen muziek op een boot of toffe rooftops? Ze zijn op zoek naar pleisters in plaats van oplossingen. De oplossing is niet: het rustig houden in de stad. That’s never gonna happen. Maak het maar een feest, maak Amsterdam vrij. Omarm het.”

Wil altijd nog

“Wonen in Villa Einstein, een oud UvA-laboratoriumgebouw waar appartementen in zitten. Einstein was sowieso een van de leukste en raarste mensen op aarde, en dat in combinatie met dit waanzinnig mooie pand: te gek. Ik zou ook echt een keer een goed feest willen geven op de plek waar vroeger TunFun zat. Ook leuk voor volwassen kinderen.”

Villa Einstein. Beeld Nina Schollaardt

Een avond stappen met...

“Manuel Broekman. Het is al-tijd avontuur met deze jongen. Of met Tom Caron, dan neem ik daarna meteen twee dagen vrij. Dan weet je gewoon echt niet waar je belandt. Tom Caron is legendary.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat er geen plek als dit is in de wereld. Ik heb geen vluchtgedrag, maar wel knaldrang. Ik ben een explorer. Op jonge leeftijd ging ik al naar Tokio, Buenos Aires, New York – ik moest alles zien. Maar elke keer als ik daar was, wilde ik toch terug naar Amsterdam. Er is iets waardoor ik hier wilde wonen. Amsterdam is een thuis voor mij. Een werelddorp met net genoeg te ontdekken. In Amsterdam gebeurt precies genoeg zodat je overal bij kunt zijn. Je kunt de stad beleven zoals je zelf wilt.”