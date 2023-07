Het Amsterdam van Romy Monteiro: ‘Als ik over het Spiegelgrachtbruggetje loop, word ik heel blij’

Romy Monteiro (30) is musicalactrice en woont sinds 1,5 jaar in Amsterdam. Ze laat de boodschappen door flitsbezorger brengen en is nog nooit in het Rijksmuseum geweest

Restaurant

“Ik ben om de dag te vinden bij Soep & Zo. Ze maken elke dag verse soepen zonder troep en er werken ook nog eens super­aardige mensen. Ze weten me altijd te ­verrassen met smaakcombinaties die ik thuis niet zo snel zou verzinnen, zoals ­pittige spinaziesoep met kokos. Die was zó lekker. Of een Braziliaanse bonensoep met chorizo. Mijn favoriet is de Thaise pompoensoep met kokos.”

Favoriete winkel

“Quinn’s is een vrij nieuwe winkel in de P.C. Hooftstraat. De eigenaresse is Diana Theys, mijn stylist. Ze geeft de kleding die ze voor celebrity’s inkoopt een tweede leven door ze in die winkel te verkopen. Van Chanel tot Louis Vuitton, ze heeft het allemaal. Ze costumizet ook vintage designerkleding.”

Mijn kapper

“Ik kom al sinds mijn veertiende bij Mazinho’s Hair in de Kerkstraat, net als mijn moeder (musicalactrice Antje Monteiro) en veel andere Nederlandse zangeressen. Mazinho, een Braziliaan, weet als geen ander hoe hij mijn haar steil kan krijgen. Dat is geen andere kapper ooit gelukt. We zijn inmiddels vrienden en eten weleens bij elkaar.”

Beste plek om te sporten

“Saints & Stars is een soort disco meets work-out. Ik hou niet zo van sporten, ­daarom ga ik het liefst met een vriendinnetje naar een les bij deze sportschool. Ze draaien er Beyoncé, je krijgt na afloop een gekoeld handdoekje met aloë vera en ik krijg er helemaal New Yorkvibes van. Hoe vaak ik ga? Daar moet ik eerlijk in zijn: ik wou dat het vaker was. Nu ga ik ongeveer een keer per twee weken.”

Mooiste herinnering

“De avondwandelingen in coronatijd vond ik heel bijzonder. De grachten leeg, de lichten in de huizen aan. De theaters waren dicht, dus ik zat zonder werk. Althans, ik heb in die tijd nog een aantal maanden in GTST gespeeld. Als ik terugkwam van een avondopname liep ik elke keer weer een andere route door de stad en kon ik me beter voorstellen hoe toeristen zo onder de indruk van Amsterdam zijn. Die wandelingen maak ik soms nog steeds. En dan het liefst lekker laat, want door de rust zie je veel meer.”

Theater

“Carré natuurlijk. Ik heb er zelf nog nooit gestaan, maar zou dat natuurlijk heel graag willen. Het is een van de aller­mooiste theaters van Nederland. Volgend jaar ga ik er naar comedian Matt Rife in, hij is zo grappig. Daar kan ik nu al naar uitkijken.”

Uitgaan

“Ik ga bijna nooit uit. De Jimmy Woo, Chin Chin? Nooit geweest. Ik ben één keer in de Loft geweest en één keer in de Shelter. Dat is het. Ik zou wel willen, maar ik raak mijn stem snel kwijt in het nachtleven en dat kan niet met mijn werk.”

Dagelijkse boodschappen

“Heel slecht: flitsbezorgers. Of naar de Albert Cuyp als ik tijd heb. Dan maak ik er echt een dingetje van. Aan de kant van de Van Woustraat zit een tentje met heerlijke bao buns en aan de andere kant een kraam waar je geweldige baba ganoush en aïoli kan halen. Als ik ga, ga ik all out en kom ik terug met heel veel snacks, fruit en groenten.”

Mooiste brug

“Het Spiegelgrachtbruggetje. Als ik daar overheen loop, word ik heel blij. Het is een prachtige brug die vaak door toeristen wordt gefotografeerd. In de winter wordt hij prachtig verlicht en lijkt het net een ansichtkaart.”

Museum

“Vanuit mijn huis kijk ik uit op het Rijks­museum, maar ik ben er nog nooit geweest. Erg hè? Ik ga binnenkort echt.”

Amsterdam voor kinderen

“Amsterdam lijkt me een heerlijke stad voor kinderen, maar ik zou er dan eerder voor kiezen om de hoofdstad in te wisselen voor Utrecht, om dichter bij mijn moeder te wonen.”

Lekkerste broodje



“Ik heb eigenlijk twee favorieten: de ­croque-monsieur van Arie en de philly cheese steak van Popov. Bij Arie kun je ­lekker zitten, de mensen zijn er aardig, en de croque-monsieur met gruyère is alles waar je op hoopt en meer. Popov is meer om af te halen.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik heb geen VanMoof, maar wel een andere snelle elektrische fiets. Het is tegenwoordig moeilijk inschatten hoe snel een fietser gaat, maar zelf doe ik daar net zo hard aan mee.”

Beste plek om te relaxen

“Ik ben een enorme huismus. Dat komt omdat ik voor mijn werk op veel plekken ben en sociaal moet zijn. Als ik een vrije dag heb, ben ik thuis en doe ik het liefst zo min mogelijk. Op dit moment ben ik vooral bezig met schrijfsessies. Dit jaar heb ik voor het eerst zelf een liedje geschreven. Dat was een helende ervaring en ik wil dat in de toekomst meer doen.”