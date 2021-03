Het Amsterdam van rapper Tur-G: ‘In Kraaiennest zijn we allemaal één’

Beeld Nosh Neneh

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was 30 maart 2002, toen ik in het AMC werd geboren. Heel even heb ik met mijn ouders in Venserpolder gewoond. Na twee maanden zijn we verhuisd naar Kraaiennest in Zuidoost, waar ik nog steeds woon.”

Mooiste park

“Het Nelson Mandelapark. Daar ben ik vaak ’s zomers te vinden, barbecueënd met vrienden. Altijd frikandellen, die horen gewoon op de barbecue! In dit park is elk jaar het Kwaku Festival, behalve vorig jaar dan. Dat festival is top, er wordt gedanst en er staan allemaal kraampjes met superlekker eten. Ik heb in 2018 opgetreden tijdens Kwaku. Dat was heel nice, zo in m’n eigen buurtje, ik zou er graag nog eens willen staan.”

Broodje

“Het broodje zoutvlees van toko Walee in Venserpolder. Een Surinaams gerecht, waar ik vaak ook kousenband op doe. Echt superlekker. Je kunt me er serieus voor wakker maken.”

Het broodje zoutvlees van toko Walee in Venserpolder. Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“In Kraaiennest wonen mensen van allerlei culturen: Antillianen, Surinamers, Ghanezen, Marokkanen. En toch zijn we één, ik denk omdat iedereen elkaar respecteert. Het leukste vind ik misschien wel de markt, elke dinsdag onder metrostation Kraaiennest. Daar is het altijd gezellig en ik haal er mijn fruit.”

Kerk

“Vroeger ging ik naar verschillende kerken, maar sinds mijn 13de ga ik bijna elke zondag samen met mijn moeder naar de JCF-kerk aan de Bijlmerdreef. Er wordt gezongen, gedanst, het is één grote familie. De kerk is spirituele voeding. Als ik er ben geweest, voel ik me altijd vrolijker.”

Beste plek om te relaxen

“De Gaasperplas. Daar ga ik vaak met vrienden zitten in het gras, beetje praten, beetje voetballen. Een heel rustgevende plek, met dat water. Zwemmen doe ik er niet, hoe warm het ook is. Ik zwem alleen in het buitenland in de zee, of in een zwembad. Water moet schoon en helder zijn, anders ga ik er echt niet in, haha.”

Favoriete modewinkel

“Organza, een kledingwinkel in de Amsterdamse Poort met goede service. Ik koop er van alles, van baggy kleren tot skinny jeans. Trainingspakken draag ik ook graag, helemaal nu tijdens de lockdown. Het zit gewoon chill.”

Organza, een kledingwinkel in de Amsterdamse Poort. Beeld Nosh Neneh

Met pek en veren de stad uit

“Zinloos geweld. In mijn nummers Drill en Gangster probeer ik de jeugd mee te geven dat iemand steken of neerschieten niet gangster is. Het is juist gangster als je een diploma haalt, of iets goed doet voor de samenleving. Daarna stuurden jongeren video’s waarin ze hun wapen in de prullenbak gooiden.”

Dit kan veel beter

“De parkeerprijzen in de stad zijn wel heel hoog. Een uurtje kost je in het centrum 7,50 euro, da’s serieus veel geld! Ik begrijp het idee wel: ze willen minder auto’s in de stad. Maar ik vind het toch maar niks.”

Beste plek om te sporten

“Voor corona sportte ik bij Basic-Fit, maar nu ga ik steeds met vrienden buiten gymmen. Onze vaste sportplek zit tegenover de flat Kleiburg, bij metrostation Kraaiennest. Er zijn gewichten, toestellen en rekken. Ik ga er bijna dagelijks heen. In coronatijd is het belangrijk dat je blijft bewegen. Ik wil graag gespierd worden, dus dan moet je er ook voor werken. Maar soms ben ik lui hoor, dan sla ik een weekje over.”

De sportplek tegenover de flat Kleiburg Beeld Nosh Neneh

Favoriet vervoermiddel

“De auto, dat is de chillste manier van jezelf vervoeren, ook al heb ik er zelf geen. Door corona zijn mijn rijlessen vertraagd en kan ik pas over drie maanden examen doen. Als ik ergens heen moet, brengen mijn broer of moeder me vaak. Zij hebben allebei een auto. Een eigen auto zou wel vet zijn, maar is dus niet echt nodig.”

Mooiste herinnering

“Dat zijn er twee: het winnen van de prijs Amsterdammertje van het Jaar 2020 in ITA, en dat ik op m’n 15de als ­jongste Nederlandse rapper een gouden en platina plaat had. Allebei supermooie gebeurtenissen, waar ik vaak aan denk.”

Restaurant

“El Mauri in de Van Woustraat heb ik leren kennen door m’n Marokkaanse vrienden, we ontbijten er vaak. Ik neem standaard de aardbei-banaansmoothie en twee eitjes. Als het koud is, drink ik een theetje uit van die traditionele kannen. Heel oldskool.”

Wil altijd nog...

“Een keer optreden in de Arena. Als jongetje wilde ik voetballen bij Ajax en daar spelen. Maar als ik daar mag rappen, heb ik er voor mijn gevoel ook gespeeld.”