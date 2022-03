Het Amsterdam van radio-dj Sander Lantinga: ‘Liever in Mokum zonder poen dan in Parijs met een miljoen’

Sander Lantinga (45) is dj bij De Coen en Sander Show op Radio 538. Hij woont meer dan twintig jaar in zijn geliefde Jordaan. Liefst zou hij elke dag een broodje bal met mayo eten bij slagerij Koopman: een ‘smaaksensatie’.

Mijn buurt

“Hoewel mijn roots niet in de Jordaan liggen, heb ik hier veel familie wonen en snap ik wat de Jordaan de Jordaan maakt. Het is de gezelligheid, het is de bemoeienis. En dat komt allemaal uit een klein lief goud hartje.”

Kroeg

“Ik ben een ontzettende kroegtijger en vind niets lekkerder dan met een pilsje en een plak leverworst slap ouwehoeren. Dat doe ik graag in café De Eland aan de Elandsgracht, waar het kraakt en piept en de tijd lijkt stil te hebben gestaan. Ooit heb ik met mijn goede vriend Auke 1 januari in De Eland doorgebracht. We zaten aan de bar met een paar verdwaalde alcoholisten en stamgasten.”

Dagelijkse boodschappen

“Mijn vaste rondje Elandsgracht bestaat uit Tromp, Koopman, Cornelis voor chocolade en daarna naar Smit-Cruyff voor schoenen voor mijn kinderen. Nu ga ik nog met boodschappentas, over dertig jaar wissel ik die in voor een boodschappentrolley.”

Slagerij Koopman, Elandsgracht. Beeld Sophie Saddington

Speciaalzaak

“Ik ben een ontzettende stripboekenliefhebber: Asterix, Spider-man, Sjors & Sjimmie: ik verzamel ze allemaal en ga bijna wekelijks naar Beeldverhaal aan de Bilderdijkstraat om een beetje bij te blijven en om een praatje te maken met Jeanet en Hans, de eigenaren. Als het even kan, koop ik stiekem stripbeeldjes, maar daar is mijn vrouw niet zo blij mee.”

Beeldtaal, Bilderdijkstraat. Beeld Sophie Saddington

Rijp voor de sloop

“Er is de afgelopen jaren zoveel moois gesloopt, daar kan ik met mijn kop niet bij. De Koepelkerk aan de Stadhouderskade, een gedeelte van het dorpje Sloterdijk, de vishal op de Nieuwmarkt: het is allemaal weg. Wat mij betreft wordt er niets meer gesloopt dat ouder is dan vijftig jaar.”

Mooiste herinnering

“Ik was een jaar of zeventien en moest naar het Concertgebouw. Ik kon meerijden met een vader van een vriend van mij die daar werkte. Vanaf Amsterdam Centraal ben ik gaan wandelen. Ik zag alles wat ik thuis niet zag en zelfs van de kiosk was ik onder de indruk. Ik heb de hele weg lang met een glimlach op mijn gezicht gelopen. Toen ben ik verliefd geworden op Amsterdam.”

Broodje

“Op het moment dat een broodje bal met mayo een smaaksensatie wordt, dan doe je iets goed. Als je het broodje van slagerij Koopman op hebt, denk je: ik wil er nog een. Ik moet mezelf echt tegenhouden om er niet elke dag naartoe te gaan. De ballen zijn er ook niet om aan te slepen: er staat elke dag rond lunchtijd een rij.”

Mooi lied over Amsterdam

“Liever in Mokum zonder poen dan Parijs met een miljoen. Geef mij maar Amsterdam maakt me trots en de melodie is gewoon goed. Mijn dochters Cato en Molly zingen het ook. Zij zingen niet: ‘Met zijn Amstel en het IJ’, maar ‘Met zijn Amstel en het ijs’.”

Restaurant

“Ik ben natuurlijk op leeftijd, dus tot half zes in de club staan is er nauwelijks meer bij. Maar ik ga wél graag lekker uit eten. Mijn twee favorieten zijn Bougainville en Mos. Bougainville heeft fenomenaal eten, spectaculair uitzicht over de Dam en de sommelier vertelt pas achteraf wat voor wijn je hebt gedronken. Bij Mos zit je heerlijk aan het IJ en daar kom ik écht tot rust. Misschien eet ik gewoon graag met goed uitzicht.”

Monument

“Het werk van Streetart Frankey vind ik geweldig. Ik kan niet langs de Stadsschouwburg lopen zonder even naar boven naar de twee oude mannetjes van The Muppets te kijken.”

Beeld Sophie Saddington

Beste plek om te sporten

“Hardlopen op het Brettenpad. Je begint bij het Westerpark en dan is het een pad van 11 kilometer, voorbij de A5 naar Halfweg. Van park naar industrieterrein: met elke stap die je zet wordt de omgeving robuuster.”

Dit kan veel beter

“Natuurlijk heb ik ook liever minder auto’s in de stad. Maar als bewoner en vader van vier kinderen moet je ook je auto in de buurt kunnen parkeren. Door alsmaar ­parkeerplekken op te heffen – en automobilistje te pesten – gaan mensen geïrriteerd rondjes rijden. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen dagjesmensen en bewoners om de stad bewoonbaar te ­houden.”