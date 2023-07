Het Amsterdam van quizmistress Miss Jocelyn: ‘Ik ken alle gerechten van restaurant Bangkok uit mijn hoofd’

Joce Berg (73), beter bekend als quizmistress Miss Jocelyn, presenteert wekelijks met charmant Engels accent pubquizzen in Café Kuijper en Café Maxwell. Ze kent alle gerechten van restaurant Bangkok uit haar hoofd en loopt modeshows voor Foxy Brown.

Mijn buurt

“Ik woon al veertig jaar in hetzelfde huis in de Watergraafsmeer, dat is mijn plek. Eerst huurde ik het, maar in haar laatste levensjaren bood de eigenaar aan om het van haar te kopen, dus dat heb ik gedaan. Mijn zoon woont tegenover me en mijn dochter drie straten achter me. Ik ben zeer betrokken bij het opgroeien van de kleinkinderen, dat is heel leuk.”

Restaurant

“Restaurant Bangkok is een plezier om naartoe te gaan. Het is in jaren niet ver­anderd en ik ken daar alle gerechten uit mijn hoofd. Ik vraag vaak om nummer 94, kip cashew, maar de rode curry met biefstuk, nummer 108, is het allerlekkerst.”

Beeld Mariet Dingemans

Lekkerste broodje

“Bij Eetsalon Van Dobben eet ik altijd een broodje tartaar met ei en ai – lees: ui – dat vind ik moeilijk om uit te spreken. Een zalig plekje om naartoe te gaan voor een broodje, en ook niet heel duur.”

De stad uit

“Theetuin Overleek in Monnickendam is zo’n mooie plek. Je kunt er heerlijke scones met clotted cream en jam eten met uitzicht op de weilanden; de kippetjes lopen tussen je benen door. Voor mijn verjaardag hebben we eens met de hele familie een fluisterboot gehuurd; ze vullen ook picknickmandjes. Het is dicht bij Amsterdam, maar je bent even in een andere wereld.”

De stad uit II

“Op mijn 24ste werkte ik als reisleider in Lloret de Mar. Op de eerste dag zag ik een mooie jongen over het balkon hangen en vroeg ik hem mee om ’s avonds iets te gaan drinken. Hij zei de hele avond niks, maar hield wel mijn hand vast. Aan het eind van de zomer ging ik met hem mee naar Nederland, eerst naar Volendam. In de bus terug naar Amsterdam zei hij: ‘Waarom blijf je niet een paar dagen langer?’ Vijftig jaar later ben ik hier nog. Ik hou van Volendam. Mijn hele gang hangt vol met onze familie in Nederlandse klederdracht. Ze haten het, maar doen het voor mij.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat…

“Vanwege mijn accent; men noemt het charmant. Ik groeide op in het Engelse Kent, maar ik gebruik veel Bargoense uitdrukkingen, zoals ‘dat brengt nieges’. In 1995 is mijn man overleden aan een hersentumor, na een kort ziekbed. Mijn kinderen waren 15 en 17. Ik twijfelde of ik hier zou blijven of terug zou gaan, maar ik ben gelukkig gebleven. Mijn kinderen hebben het goed gedaan hier, ik ben zo trots op ze. Inmiddels heb ik vier kleinkinderen. Dit is mijn Nederland en mijn Amsterdam.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik kwam hier in 1974. In het begin hadden we een bruin café in een zijstraat van de Overtoom: de Kurkentrekker. Ik kon twee vragen stellen in het Nederlands: ‘Hallo, regent het buiten?’ en ‘Heeft u lekker gegeten?’ In de horeca leer je de taal snel. Mijn eerste Nederlandse zin was tegen een taxichauffeur: ‘Kunt u mij pakken om 11 uur?’ Hij is me nooit komen ophalen; blijkbaar was dat niet de juiste manier om het te vragen.”

Kroeg

“Maxwell en Kuijper natuurlijk. Mijn zoon Jason is een van de Drie Wijzen uit Oost. Hij vroeg me vijftien jaar geleden of ik een paar weken de pubquiz wilde voorlezen in Maxwell. Een pubquiz is heel Engels, toentertijd waren er hier weinig plekken waar je ze had. Later vroeg hij me ook voor Café Kuijper. Ik doe het nog steeds en voel me onderdeel van het team.”

Cafe Kuijper. Beeld Mariet Dingemans

Kapper

“Ik ben heel loyaal en ga iedere week naar de kapper, al zeker tien jaar. Mijn haar is in bruikleen bij William Hart Hairplus. Hij bepaalt of ik geknipt moet worden en welke kleur ik krijg. Het was feloranje, nu gaan we een andere kant op; ik vertrouw hem volledig.”

Beeld Mariet Dignemans

Plek om te sporten

“Twee keer in de week krijg ik personal training van Daniël bij MudaGym in Zuid. Als ik daar kom, krijg ik koffie, dat hoort voor mij bij het sporten. Ik ben trouw als het over plekken en producten gaat: ik gebruik al jaren wasmiddel van Ariel en douchegel van Kneipp, doe mijn boodschappen bij de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat en ga naar dezelfde trainer. Als je in mijn leven komt, laat ik je niet zo­maar gaan. Hopelijk is het wederzijds. Ik woon alleen, dus ze zijn ook een klankbord.”

Speciaalzaak

“Ik ben geen maatje 10 of 12, dus ik koop mijn kleding bij Foxy Brown, een winkel voor de curvy ladies. Twee keer per jaar loop ik als model in hun modeshow, dat vind ik heerlijk om te doen. Je hoeft echt geen zak aan met een maatje meer, je kunt ook leuke kleding kopen.”

Beeld Mariet Dingemans

Lied over Amsterdam

“Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld. Bij mij thuis verblijven mensen soms een paar weken of maanden. Ooit verbleef er een jonge man die veel wist over Wim Sonneveld en dit nummer heel mooi kon zingen, waardoor het meer betekenis voor mij heeft gekregen.”

Dierbare herinnering

“In 1976 ben ik getrouwd in het oude stadhuis van Amsterdam, op de oorspronkelijke Nederlandse manier, met een paardenkoets. Daarna gingen we met familie en vrienden naar het Miranda Paviljoen – een heel bijzondere dag.”

Dit kan beter

“De agressie onder jongeren wordt steeds erger. De kloof tussen veel hebben en niets hebben is zo groot geworden dat ie bijna niet meer te overbruggen is. Als je bij de mensen hoort die het niet goed hebben, zijn er weinig manieren om eruit te klimmen.”

Bioscoop

“Ik ga het liefst naar arthousefilms in Cinecenter. Ze hebben er fijne kleine zalen waar je je kop koffie mee naar binnen mag nemen en kaartjes kun je nog telefonisch bestellen. Ik hou van films die gaan over menselijke gevoelens. Mijn hoofd zit vaak vol met quizfeitjes; tijdens een film hoef ik even niet na te denken.