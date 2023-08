Het Amsterdam van powerlifter Ina Koolhaas Revers (76): ‘Het heeft bijna iets gezelligs, zo allemaal dicht bij elkaar op de Nieuwe Ooster’

Ina Koolhaas Revers (76) is drievoudig wereldkampioen powerliften. Ze tilt met gemak 130 kilo, komt graag op de Dappermarkt en is wel drie keer naar Vermeertentoonstelling geweest.

Mijn buurt

“In 1986 was de woningmarkt een puinhoop. Ik probeerde met mijn man en twee kinderen een geschikt huis te vinden. Het is ons gelukt een appartement in de Oosterparkbuurt te kraken en hier woon ik nog steeds met mijn huidige partner. We huren inmiddels legaal en om ons heen worden huizen voor gigantische bedragen – soms meer dan een miljoen – verkocht. In dit huis hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. Mijn man en onze jongste zoon zijn hier overleden. Maar we hebben ook veel mooie herinneringen gemaakt, alle leuke feesten zijn hier geweest. Ik ben nog elke dag nog zo blij met dit huis en onze buurt.”

Dagelijkse boodschappen

“Naar de Dappermarkt ga ik niet alleen voor mijn groenten, fruit en bloemen. Maar ook voor sieraden en kleding. Ik kom er elke dag wel eventjes om te scharrelen. De markt is door de jaren heen wel wat veranderd. Nog steeds leuk, maar ik heb het idee dat jongelui nauwelijks naar de markt gaan. Dat voorspelt niet veel goeds voor de toekomst.”

Dappermarkt. Beeld Nina Schollaardt

Modewinkel

“Op de Dappermarkt heb je twee sieradenkramen: eentje van een ouder echtpaar, en een andere – Diva, geloof ik. Ik slaag er altijd. Sterker nog: ik shop hele outfits voor haast niets bij elkaar op de markt. Zo kocht ik laatst aan de rechterkant bij Jolanda, ja, ik geloof dat ze Jolanda heet, een leren jas voor veertien euro. En dan hebben we het over echt zuiver leer hè? Ze staat er niet zo vaak, maar het loont om regelmatig langs te gaan.”

Favoriete winkel

“Als ik langs Turkse supermarkt Genco loop, roepen ze altijd: ‘Hé buurvrouw!’ Dat beantwoord ik altijd lachend met: ‘Hou je kop dicht.’ Dat is ons vaste grapje. Veel winkels in de stad lijden onder te weinig personeel, Genco ook. Ze zijn met de jaren een stuk kleiner geworden. Maar het doet niet af aan de kwaliteit: het vlees is goed, de mensen zijn superaardig en alles is goed geprijsd.”

Rijp voor de sloop

“De sloopplannen van de Eerste Van Swindenstraat. Ik snap niet zo goed wat ze daar hebben gedaan. De bomen verdwenen, net als de parkeerplaatsen. Wat is hier aan de hand?”

Mijn kapper

“Marcha is mijn kapper, een hele fijne Surinaamse vrouw. We hebben elkaar jaren geleden ontmoet in een vrouwengroep in de Bijlmer. Zij kwam daar met haar kleine kinderen, ik met de mijne. Inmiddels voelt ze als familie en mag ze helemaal los op mijn haar.”

Dieren in Amsterdam

“De katten van de buren. Die krengen kennen me alleen als ze eten van me krijgen. Maar dat vind ik ook heel leuk aan ze.”

Crossfit Flame XL. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te sporten

“Toen mijn coach Jinga Gosschalk Crossfit Flames XL in Duivendrecht begon, ben ik met haar meegegaan. Hier train ik samen met Jinga vier keer per week. Ik ben dan zeker een half uur tot drie kwartier bezig met de warming-up – ik ben ook de jongste niet meer hè – en daarna gaan we aan de slag met een uur personal training. Begin november doe ik, bij leven en welzijn, mee met het WK powerliften in Schotland. Daar zijn Jinga en ik nu hard voor aan het trainen.”

Met pek en veren de stad uit

“Alle mensen die niet oorspronkelijk uit Amsterdam komen, maar wel denken dat Amsterdam van hen is. Iets meer solidariteit zou leuk zijn, dan kunnen we samen van de stad genieten.”

Stedelijk Museum. Beeld Nina Schollaardt

Museum

“Ik ben wel drie keer naar Vermeer in het Rijksmuseum geweest en zag elke keer wat anders. Zo bijzonder. Ik kom ook graag in het Stedelijk en ga nooit de deur uit zonder mijn Museumkaart op zak. Wat ik wel heel jammer vind, is dat kleine musea als het Tassenmuseum en het Klederdrachtmuseum gesneuveld zijn.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben ook geen geboren Amsterdammer, trouwens. Mijn eerste keer in Amsterdam was stiekem met een vriendje. Ik groeide op in Loosdrecht, en Amsterdam leek mij zo’n leuke, vrijgevochten bende.”

De Nieuwe Ooster. Beeld Nina Schollaardt

Begraafplaats

“Mijn man en zoon liggen op de Nieuwe Ooster. Daaromheen liggen onze oudste vriend en vriendin en laatst ontdekte ik dat een oud-lerares van me tegenover mijn man ligt. Het heeft bijna iets gezelligs, zo allemaal dicht bij elkaar. Ik spreek er ook weleens met een vriendin op een bankje af. Dan gaan we eerst onze jongens en meisjes groeten en daarna bijkletsen.”

Kerk

“De Muiderkerk zet zich enorm in voor de mens en de buurt. Het is heel bijzonder wat ze daar doen. Ik ga niet op zondag naar de kerk, maar wel elke maand om er te eten met buurtgenoten en mensen te ­ontmoeten. Je krijgt hier een voor-, hoofd- en nagerecht voor vier euro.”

Amsterdam voor kinderen

“Vroeger ging ik met mijn kinderen vaak naar Artis. Dat was toen de enige plek in de stad die hondendrolvrij was. En de ­kinderen vonden het fantastisch.”

Wil altijd nog

“Een boek schrijven. En daar ben ik druk mee bezig: het moet een boek worden over een gezonde lifestyle voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen.”