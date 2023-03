Het Amsterdam van politiek verslaggever Marleen de Rooy (36): ‘We passen zo goed bij elkaar, de stad en ik’

Marleen de Rooy (36) is politiek verslaggever voor de NOS. Ze eet het liefst steak tartaar bij Helling 7, met uitzicht op de cruiseschepen, en eindigt de avond graag dansend in het Skate­café of The Waterhole.

Mijn buurt

“Schellingwoude, een dorpje in de stad. Ik voel me hier enorm thuis. Er is een ijs­vereniging, een Oranjevereniging, een schaatsenslijper, een strandje, een bankje voor de deur – heel overzichtelijk. Alleen voor winkels moet je buiten de buurt zijn.”

Kerk

“De Sint-Augustinuskerk op de Nieuwendammerdijk. Verstopt tussen de huizen stond ie lange tijd leeg en op Funda, met een prijs op aanvraag. De nieuwe eigenaar verhuurt de kerk nu soms voor evenementen, of voor een yogales, of een buurtbijeenkomst. Als de deuren openstaan, loop ik er graag naar binnen. Mijn oudste durft dat niet sinds ik heb gezegd dat de ridder zonder billen, uit een kinderboek, daar woont. Daarmee heb ik mijn eigen ruiten ingegooid.”

Beeld Nina Schollaardt

Theater

“Dan noem ik het kindertheater Black Cat Theatre bij Sloterdijk. Daar sleep ik mijn jongens van één en drie jaar mee naartoe. Kleinschalige voorstellingen met muziek waar je omheen zit, geweldig!”

Plek om de sporten

“Kijfit op de Durgerdammerdijk. In een huisje met van die leuke lampjes bij voetbalclub sv DRC. Met vriendinnen daar bootcampen: gezellig en afzien tegelijk.”

Restaurant

“Ik probeer altijd van alles uit. Rijsel en Fa. Pekelhaaring zijn fijn, maar ik kies dan toch voor Helling 7 in Noord. Gebouwd op een oude scheepshelling, uitzicht op de cruiseschepen, supervet. Ik eet er het liefste een steak tartaar. Ik ben aan het minderen met vlees, maar dit is een genot.”

Café

“Café de Wetering in mijn oude buurtje. Ik hou van die bruine kroeg. Goede sfeer, geroezemoes, een de open haard als pluspunt. Ik kwam er veel, zeker in de winter.”

Beeld Nina Schollaardt

Uitgaan

“Ik ben in fases door de stad getrokken, ik woon hier de helft van mijn leven. Nu dans ik graag een avondje in het Skatecafé, maar livemuziek in The Waterhole maakt ook mijn avond. Tijdens de eerste date met mijn vriend ben ik daar dansend geëindigd.”

Mooi van lelijkheid

“Winkelcentrum Boven ’t Y. Je hebt er alles, maar ja, al dat beton hè?”

Beste plek om te ontspannen

“Ik fiets twee, drie keer per week in de ochtend, als ik de kinderen heb weggebracht, een rondje Durgerdam, Ransdorp, Holy­sloot. Totale ontspanning is dat. Weer of geen weer. Die weilanden, de vogels. On-­Amsterdams en zo dichtbij.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat we zo goed bij elkaar passen, de stad en ik. Vanwege de verschillende smaken die hier zijn. Er is die coole club, maar ook dat bruine café. Er zijn al die verschillende mensen, maar die kunnen naast elkaar bestaan. Ik werk in Den Haag, ook een geweldige stad, maar voor mij niet om te wonen. Dat je de politici in de supermarkt tegenkomt, ik moet er niet aan denken.”

Geheim adresje

“Café De Badhoeve op camping De Badhoeve aan het Kinselmeer. Daar is geen poeha, kun je een lekkere schnitzel met gebakken aardappelen eten, even zwemmen in de zomer, relaxen en op de fiets terug naar huis.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is een elektrische fiets. Maar dan wel een tweedehands Stella, maakt dat het minder erg? Als ik naar de stad wil, moet ik over die grote bruggen en op die e-bike ben ik er nu in twintig minuten. Ik ben hooked.”

Favoriete Amsterdammer

“Dat zijn er twee: Peter en Trix Bos, van dorpscafé De Bosbar. Zij worden wel de burgemeesters van Schellingwoude genoemd. Ze zetten zich in voor het hele dorp, organiseren van alles, verwelkomen iedereen. Ze maken ook die mooie bankjes die voor de deuren staan.”

Beeld Nina Schollaardt

Ergste horeca-ervaring

“Ik bespeur in Amsterdam, in vergelijking met Den Haag, een trend dat je in restaurants heel weinig krijgt voor veel geld. Ik bedoel dan middelmatig eten, in een tijd­slot van 2,5 uur, met ook af en toe wat narrige bediening. En dat voor de hoofdprijs.”

Mooiste herinnering

“Het moment dat mijn vriend en ik met onze pasgeboren baby in de Maxi-Cosi stapvoets van het OLVG naar huis reden. Stapvoets, omdat we benauwd waren dat er iets zou gebeuren. Zeven uur ’s ochtends, een stralende dag in september, de stad was aan het opstarten. We voelden ons gebroken, maar zó trots. Die mix van gevoelens, ook dat je een baby aan de stad toevertrouwde.”

Een avond op stap met

“Hanneke Groenteman – en dan gaan we naar café de Wetering, waar dan Stef Bos en Diggy Dex al bij het haardvuur zitten. Ik ben fan van alle drie. Dan praten we over politiek, over de maatschappij en over het leven.”

Lekkerste broodje

“Een stokbroodje rendang bij de Aziatische supermarkt in Boven ’t Y. Maar het kan ook iets anders zijn, ze hebben daar veel lekkere dingen.”