Het Amsterdam van Pepijn Lanen (Faberyayo): ‘In café Lux voerde ik voor het eerst een leuk gesprek met mijn vrouw’

Pepijn Lanen (39) woont bij het ­Vondel­park en gaat het liefst met zijn kinderen naar de speeltuin. Volgende week verschijnt zijn boek Avonturen op de maan over vader­schap, verdriet en geluk.

Fijnste plek om te spelen

“Er is niks aangenamers dan in een uitverkochte grote zaal in Paradiso spelen en daarna naar huis te lopen. Paradiso heeft een unieke ambiance, ook door het interieur. Laatst waren we er ook weer en toen waren mijn zoontje en mijn oudste dochter mee. Zij mochten op het podium flesjes water over mensen heen gooien en springen. Dat was wel een prachtig full circle-moment.”

De grote zaal van Paradiso. Beeld Sophie Saddington

Mooiste herinnering

“Ik ging heel veel naar café Lux in de Marnixstraat toen ik met Piet Parra en Rimer London bezig was met Le Le – een muziekproject naast De jeugd van tegenwoordig. Als we dan in de studio waren geweest van Rimer in Noord, gingen we daar op dinsdagavond naartoe. In die tijd zat er nog een bioscoop, die hadden ze op een gegeven moment helemaal afgebroken. Aan de overkant van de straat had je dus een braakliggend terrein. Als je dan buiten op een bankje een sigaret aan het roken was, leek het alsof je aan het eind van de wereld was. Ik heb daar ook voor het eerst een leuk gesprek gevoerd met mijn vrouw.”

Restaurant

“Rijsel is het lievelingsrestaurant van mijn vrouw en mij. Al vind ik Yamazato ook een fijne plek. Ik hou wel van normaal eten, dan bedoel ik een bord met eten en niet een elfgangenmenu met kleine hapjes. Ik vind het vooral fijn om goede wijnen in te laten schenken, een van mijn persoonlijke favorieten is de Côte du Py. Samen uit eten gaan is ook altijd een goed moment om even te praten, want als je voor drie kleine kinderen moet zorgen, schiet dat er soms een beetje bij in.”

Rijsel. Beeld Sophie Saddington

Ik voel me Amsterdammer...

“Ik heb het idee dat je niet echt het recht hebt om jezelf een Amsterdammer te noemen als je hier niet geboren bent. Gevoelsmatig blijf ik altijd een outsider. Maar dit is wel de plek waar ik hoor te zijn en die als thuis voelt. Er zijn de afgelopen twintig jaar zoveel fijne dingen gebeurd en die hebben allemaal iets te maken met Amsterdam. Het is hier gebeurd of het was niet gebeurd als ik hier niet geweest was.”

Favoriete Amsterdammers

“Mijn kinderen, die hebben gewoon Amsterdam in hun paspoort, ondanks hun vader. Ze hebben het nu al beter gedaan in het leven dan ik.”

Favoriete markt

“De oma en onlangs overleden opa van mijn vrouw stonden altijd op de Zuidermarkt. Haar oma kookt Indonesisch eten, echt superlekker. Daarvoor stonden ze ook op de Albert Cuyp. Daar hebben we ook lang bij in de buurt gewoond, dus dat is een speciale plek. De Zuidermarkt is wat specialistischer met over het algemeen kant-en-klare dingen voor chique mensen uit Zuid. Heel lekker.”

Amsterdam voor kinderen

“We wonen in de buurt van het Vondelpark. Ik vind het ’t allerleukste om met de kinderen naar de speeltuin te gaan, om te kijken wat ze verzinnen om te doen. Met mijn zoontjes verjaardagsfeestje waren we laatst bij Blast Galaxy in Noord, met al die oude arcadekasten. Mijn zoontje vindt computerspelletjes heel sick nu. Hij is pas zeven en hij kan eigenlijk helemaal niet gamen. Hij vond het wel heel tof, maar uiteindelijk heeft hij vooral gekeken naar andere mensen die spelletjes aan het spelen waren.”

Blast Galaxy. Beeld Sophie Saddington

Mooiste brug

“Die brug bij Pakhuis de Zwijger richting KNSM-eiland. Ik kan me goed herinneren dat we een keer in de stad terugkwamen toen we met De jeugd van tegenwoordig net begonnen met optreden. We hadden vijf shows in een weekend gedaan en toen hebben we de auto daar laten ­parkeren. Ik ben met Freddy op die brug geklommen. We zaten daarbovenop nog een drankje te drinken en te genieten van de stilte van de stad in het midden van de nacht, terwijl de chauffeur vroeg of we er alsjeblieft vanaf wilden komen.”

Favoriet vervoermiddel

“Over het algemeen ga ik op de fiets. Ik heb ook een auto, maar dat schiet totaal niet op in de stad omdat parkeren overal een drama is. Dus ik heb sinds een tijdje een VanMoof. Ik had nooit het idee dat ik een elektrische fiets nodig had, maar toen ze vroegen of ik er eentje wilde hebben dacht ik: waarom niet. Sindsdien heb ik nooit meer achterom gekeken.”

Geheim adresje

“Ik had laatst afgesproken bij The Coffee District in Zuid in de Hendrik Jacobsz­straat. Ik was nog nooit in die straat geweest en het voelde als een nieuw geheim voor mij. Een plek waar ze goede sterke koffie maken en lekkere zoetigheden hebben. Altijd als ze ergens een glazen vitrine hebben met gebakken dingen erin, weet je dat er iets tussen zit wat eigenlijk niet goed voor je is, maar waar je er zeker drie van achter elkaar op zou willen eten.”