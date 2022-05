Het Amsterdam van Ola Mafaalani: ‘Als ik ’s avonds de reflecties in de grachten zie, denk ik: o ja, daarom ben ik hier’

Theater- en opera-regisseur Ola Mafaalani (53) brengt 26 mei de opera A Midsummer Night’s Dream in ITA. Ze danst de tango in het Vondelpark en eet ‘ongelooflijke’ kousenband op de markt van Reigersbos.

Mijn buurt

“Sinds mijn 25ste woon ik in het centrum. Zo rond de Negen Straatjes, dat is mijn plek. De grachtengordel is gewoon het mooiste stukje Amsterdam. Ik heb twee jaar in rust geleefd midden in het centrum, dus ik moet wel weer wennen aan al die mensen. Mijn zenuwstelsel kan het niet meer aan.”

Restaurant

“Met collega Malou Gorter ga ik standaard naar Casa di David. We gaan het hele menu langs. Meestal eten we geen pizza, terwijl die daar super is. De laatste keer bestelden we verschillende voorgerechten, ravioli en daarna tiramisu – en echt álles is dan lekker. Als student ging ik er al naartoe, maar het is wel buiten proportie duur geworden.”

Beeld Sophie Saddington

Mooi van lelijkheid

“Plekken waar het een klein beetje naar plas ruikt. Ik vind het heerlijk aan Amsterdam dat je plekken hebt waar iedereen kan komen, of je nou geen slaapplek hebt of miljardair bent. Bij De Ysbreeker bijvoorbeeld, in de rozentuin in het Amstelpark, of onder de brug bij het Amstel Hotel. Maar ook de Kinkerstraat of De Pijp. Die laatste is beslist niet de mooiste buurt van Amsterdam, maar tegelijkertijd is het de mooiste buurt van Amsterdam omdat het niet zo opgesjiekt is.”

Markt

“Soms ga ik met een vriendin naar de markten in de Bijlmermeer. Potverdikkie, wat zijn die leuk. Dan ben je echt op vakantie. De Markt Reigersbos op woensdag is mijn favoriet. De kousenband is daar ongelooflijk.”

Favoriete vervoermiddel

“Ik heb recent een cabriolet gekocht, een zilveren Beetle. Veel vrouwen reageren op mijn autootje en groeten me als ik erin rijd. Het lijkt wel Havana; soms neem ik een vrouw mee tot aan het einde van de straat, omdat ze het leuk vindt om in een cabrio te zitten. ‘Kom stap in, dan maken we een rondje samen,’ zeg ik dan. Dat is wel kicken. In de stad heb ik er niks aan, ik rijd erin als ik buiten de stad ga, naar zee bijvoorbeeld.”

Theater

“Voor iemand anders is het lekker uitgaan, maar theater is mijn werk. Ik zie veel stukken, maar altijd met een reden – om een acteur te zien, of omdat ik ben uitgenodigd – en het is dus niet te vergelijken met een avond uit. Ik ga heel graag naar de schouwburg en zit dan het liefst in de Grote Zaal. Als ik naar het oude theater kijk, heb ik het gevoel alsof ik een kerk binnenkom. Ik zie dan voor me wie er allemaal heeft gestaan in het verleden. Elke steen in de muur ken ik. Ik ben daar thuis.”

Beeld Sophie Saddington

Park

“Ik dans graag in de natuur, maar dat kan in zo’n grote stad als Amsterdam best lastig zijn. Mijn vaste plek is in het Vondelpark aan het water. Als ik niet zou werken, zou ik daar elke dag de tango dansen.”

Met pek en veren de stad uit

“De bureaucratie die ervoor zorgt dat je nergens je fiets neer mag zetten. Dat vind ik echt niet leuk. Het is alsof je de Eiffeltoren uit Parijs haalt. Fietsen is ons handelsmerk. Je zou je fiets overal neer moeten kunnen zetten, want dat is Amsterdam.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Ik heb nog nooit zo lang op één plek gewoond; ik ben op mijn tweede met mijn ouders vanuit Damascus naar Duitsland gegaan, daar vier keer verhuisd en dertig jaar geleden naar Amsterdam gekomen. Ik voel me geen Nederlander, maar wel een Amsterdammer. Op het moment dat mijn zoon Sammie geboren werd, werd ik echt Amsterdammer, want ik baarde een Amsterdammer. Hij heeft me de stad ook op een andere manier laten zien door naar boven te kijken; een kinderwagenperspectief. Alle plekken waar ik altijd al kwam, ging ik ineens herontdekken.”

De stad ontvluchten

“Dan ga ik naar de zee, dat is niet eens een vraag. Ik ben zo graag bij de zee, je bent vanuit hier ook in no time op het strand. Maar ook in Amsterdam heb je heel mooi water, het IJ bijvoorbeeld. Ik dans ook daar heel graag de tango. Bij het Muziekgebouw aan het IJ, buiten bij het water bij zonsondergang. Het is goddelijk.”

Beeld Sophie Saddington

Mooiste plek in Amsterdam

“Het is niet één plek, maar het moment waarop ik besloot in Amsterdam te blijven. Ik was 25 en fietste ’s avonds naar mijn huis in de Beethovenstraat. De reflecties in het water waren die avond werkelijk magisch, met als toppunt de mooie galm die ik hoorde toen ik onder het Rijksmuseum door fietste. Ik ken geen stad die dat heeft, die reflecties. Het maakt me niet uit welke gracht, als ik ze zie, stop ik altijd even en denk ik: o ja, daarom ben ik hier.”