Het Amsterdam van Nina Polak: ‘De Nieuwe Ooster is een fantastische plek’

Amsterdam, Watergraafsmeer, 21-05-2021, Mijn Amsterdam, Nina Polak, schrijfster Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Watergraafsmeer. Ik ben heel blij hier en woon er schofterig comfortabel, met een auto voor de deur en veel groen waar ik mijn hond kan uitlaten. Ik heb overal in de stad gewoond, behalve in Noord, en heb een hartstochtelijke voorkeur voor Oost gekregen. Het is een beetje in de luwte van het toerisme, maar hoelang dat nog duurt is de vraag. Ik hoorde dat er een Hard Rock Cafe komt in de Linnaeusstraat. Hopelijk is dat alleen een gerucht.”

Mooiste brug

“De Nijlpaardenbrug bij het Entrepotdok, een sympathiek, bescheiden bruggetje in de drie primaire kleuren. Het Entrepotdok is mijn favoriete plek, ik hou heel erg van de werfsfeer die daar hangt. Naast die brug is een fijn terras waar ik ’s zomers graag zit. Kinderen springen dan van de brug het water in.”

De Nijlpaardenbrug bij het Entrepotdok. Beeld Nina Schollaardt

Boek over Amsterdam

“Rituelen van Cees Nooteboom. Dat boek is ingebed in de stad en legt er een spiri­tuele laag over. Ik heb het lang geleden gelezen, het gaat over de veranderingen en modernisering van het Amsterdam van de jaren zestig en zeventig. Een Amsterdam dat ik niet heb meegemaakt.”

Monument

“Het Homomonument is onderdeel van de omgeving. Je kunt erop zitten en staan en op 5 mei wordt erop gedanst. Ik heb veel goede herinneringen aan die plek. De Dodenherdenking is er altijd bijzonder en intiem. Tijdens een van onze eerste dates heb ik er met mijn vriendin gezeten.”

Dieren in Amsterdam

“Vogels. Van de flamin­go’s en lepelaars in Artis tot de reigers op de straten en markten. En mijn hond ­Beppie, die een hekel aan reigers heeft.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben opgegroeid in Haarlem, maar kwam vaak in Amsterdam, waar mijn ­moeder haar atelier had. Mijn vader nam me geregeld mee naar Cambodja City, een Cambodjaans restaurant aan de Albert Cuyp dat nu niet meer bestaat en waar we noedelsoep aten. De Albert Cuyp was toen een stuk rommeliger dan nu.”

Park

“Ik hou van de rust en uitgestrektheid van het Flevopark – en dan vooral de jeneverstokerij en het terras eromheen. De Bas­kische cider daar is heel goed.”

Café

“Ik hou van cafés. Eentje kiezen kan ik niet, mag ik een top vijf geven? De Engelse Reet in de Begijnensteeg, waar geen muziek wordt gedraaid, ze een enorm jenevermenu hebben en ze klassieke cafésnacks serveren, zoals gekookte eitjes. Dan De Engelbewaarder, café Eik en Linde, Ruk & Pluk – wat kitscherig, maar wel oorspronkelijk – en Café Schiller, waar ze een goede daghap hebben. Typisch Nederlandse kroegen, waar het personeel vaak echt een ambacht beoefent.”

Broodje

“Een broodje bakkeljauw. Vis, pittig en wat zuur erop: heerlijk. Ik woon aan de rand van de Indische buurt, waar je die broodjes overal kunt kopen. Zelf maken heb ik nog nooit gedaan, dat moet je aan de specialisten overlaten. Ik zou niet weten wat ik met zo’n gedroogde vis aan moet.”

Begraafplaats

“De Nieuwe Ooster is een fantastische plek. Je ziet een enorme variëteit aan ­culturen terug in de graven: van Chinese en Hindoestaanse graven tot Sinti en Roma-achtige tempels. Ik maak er graag een – eerbiedige – wandeling.”

Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Beeld Nina Schollaardt

Film over Amsterdam

“Beppie, een film van Johan van der ­Keuken uit 1965. Het gaat over een meisje van ongeveer 10 jaar, en over haar leven in de stad. Je ziet beelden van een rustig ­centrum en verlaten straten, van kinderen die op straat spelen. De film is geschoten door Ed van der Elsken. Een portret van een ­verdwenen Amsterdam. Hij staat integraal op YouTube, ga ’m vooral kijken.”

Favoriete winkel

“Ik ben geen winkelaar, maar ik kom graag in boekhandels, zoals Athenaeum op het Spui, maar ook in Linnaeus Boekhandel. Een heel fijne buurtboekhandel met betrokken personeel. Ik kom er geregeld, waardoor ik me er echt thuis voel.”

Linnaeus Boekhandel. Beeld Nina Schollaardt

Museum

“Het Outsider Art Museum in de Hermitage heeft fantastische tentoonstellingen – van installaties tot keramiek – van onconventionele kunstenaars, vaak psychiatrische patiënten. In een kleine ruimte ga je iemands belevingswereld in, heel bijzonder. Ze hebben ook een kunstuitleen en een winkel waar je voor weinig geld kunst kunt kopen. Van mijn vriendin heb ik een keramieken kat gekregen die ze hier kocht voor 35 euro. Een ontroerend mooi ding.”