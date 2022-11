Het Amsterdam van Nancy Poleon: ‘Je hebt de clubs hier als dansende veertigplusser niet voor het uitzoeken’

Nancy Poleon (49) is één van de dertig meest inclusieve leiders van Nederland. Met haar BrandedU stimuleert ze vrouwen om zichzelf en hun prestaties beter zichtbaar te maken. Ze eet graag fushion-Caribisch bij Mondi en kan genieten van het Rijksmuseum.

Restaurant

“Mondi, het restaurant van het College Hotel, doet me denken aan restaurants die je in New York en Londen ziet. De plek alleen al is schitterend en het is ook nog eens in een heel diverse, internationale omgeving. En dan hebben we het nog niet over het eten gehad: fusion-Caribisch, dat zie je niet vaak. Je proeft invloeden uit Curaçao, Jamaica en Suriname. Zo hebben ze er erg lekkere jerk chicken. Maar ook geweldige cassavepatat en oesters.”

Beeld Dpahne Lucker

Kroeg

“Onder een kroeg versta ik een plek where everybody knows your name. Voor mij is dat Soho House, een moderne versie van de kroeg. Het is de enige plek in Amsterdam waar ik in mijn eentje naartoe ga en weer ondergedompeld word in mijn oude leven. Ik heb tot mijn 37ste in de muziekindustrie gewerkt en vind het leuk om die creatieve mensen daar weer tegen te komen.”

Mijn buurt

“Ik woon tussen Sloten en Slotervaart in. Mijn buurt wordt onderschat. Amsterdammers doen altijd zo moeilijk over buiten de Ring wonen, maar vanuit mijn buurt is het slechts een kwartiertje fietsen naar het Leidseplein. Ik heb alle voordelen van de stad en tegelijkertijd voelt het heel dorps aan. Zo belde er laatst een buurvrouw aan om te zeggen dat de lichten van mijn auto nog aanstonden. Waar gebeurt dat nog?”

Speciaalzaak

“Ik heb ooit in Londen gewoond en moet eens in de zoveel tijd een rondje maken langs Kellys Expat Shopping aan de Ferdinand Bolstraat. Daar haal ik Britse crumpets uit de vriezer, Hula hoops, clotted cream en natuurlijk de Minstrels van Galaxy. Als je die eenmaal eet, geloof me: you won’t stop.”

Winkel

“Colorful Goodies in Noord is niet zomaar een winkel. Je koopt er poppen waar iedereen zich in kan herkennen: poppen met verschillende huidskleuren, met het syndroom van Down, maar ook met een huid­aandoening. Als binnenkort een vriendin van mij een kindje krijgt, ga ik daar als eerste shoppen.”

Geheim adresje

“Bij het CBK in Zuidoost kun je beeldende kunst kopen en lenen. De collectie is van een heel diverse groep makers, onder wie veel vrouwen van kleur. Het is vrij lastig om te vinden, maar dat maakt het dan ook zo’n goed geheim adres.”

Beeld Daphne Lucker

Kerk

“Als ik artiesten vroeger moest uitleggen dat Paradiso vroeger een kerk was, vielen ze er als een blok voor. Vooral Amerikanen. Paradiso is wat mij betreft het mooiste podium van Nederland en ik heb er één van de beste optredens ooit gezien: Angie Stone, nog voor ze een plaat had uitgebracht. Het was die avond bloedheet, het was lekker en alles klopte. Angie took us to church.”

Amsterdam voor kinderen

“Ik ga graag met mijn neefjes naar het Tropenmuseum. Juist daar kunnen we het hebben over de geschiedenis en waar we vandaan komen. Dat is belangrijk, want daar hebben ze dagelijks mee te maken.”

Museum

“Het Rijksmuseum is grandioos in zijn soort en het is moeilijk om niet ‘wauw’ te zeggen zodra je er binnenloopt. Je merkt dat het de afgelopen jaren meer een museum van de mensen is geworden. Met tentoonstellingen als Revolusi! vertelt het belangrijke verhalen en dat is wat mij betreft wat een museum hoort te doen.”

Broodje

“Niets overtreft het broodje pom van Tjin’s aan de Van Wou. Ik kan niet echt uitleggen waarom het zo goed is, maar het is net zo goed als mijn oma het maakte.”

Oosterpark

“Waar het Vondelpark vrij posh en toeristisch is, zie je in het Oosterpark mensen van alle soorten en maten. In de zomer wordt er door families gebarbecued, Keti Koti wordt er georganiseerd en je hebt er ook nog eens leuke restaurantjes in de buurt.”

Beeld Daph

Avond stappen

“Vroeger ging ik graag naar Bitterzoet, maar daar voel ik me nu toch iets te oud voor. In andere wereldsteden heb je de clubs als dansende veertigplusser voor het uitzoeken, in Amsterdam niet. Misschien ligt het aan het dorpse van de stad. Mensen blijven liever binnen of gaan met bevriende stellen uit eten. Mijn leven is nog lang niet voorbij, ik ben veertigplus en wil gewoon dansen. Waar moet ik zijn?”

Mooiste herinnering

“Op 1 november heb ik, net als het jaar ervoor, vijfhonderd vrouwen bij elkaar gebracht in het Muziekgebouw aan het IJ, tijdens AmplifyHER. Het doel van de middag is dat vrouwen zich aan rol­modellen kunnen optrekken. Inmiddels zijn er genoeg studies geweest die aantonen dat dit helpt, zolang je rolmodellen zichtbaar maakt. Ik wil vrouwen op deze manier vleugels geven en hoop dat ze vervolgens zelf die ceo-functie aanpakken.”