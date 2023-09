Het Amsterdam van Nadia Moussaid: ‘Ik voel me Amsterdammer, maar kan ook trots over Rotterdam vertellen’

Nadia Moussaid (39) presenteert vanaf deze vrijdag wekelijks On Stage op NPO 3. Ze plonst als mooiweerzwemmer geregeld in de Amstel, danst graag in Doka en haat al dat verplichte geplan in de horeca.

Mijn buurt

“Ik woon in zo’n buurt in de Watergraafs­meer waar we elkaar allemaal kennen. Het is net een dorp. We hebben een buurtapp waar regelmatig vragen langskomen als: wie heeft er nog een boor te leen? De buren hebben mijn sleutels, we geven elkaars planten water. Naast mij wonen vier jonge meiden en die komen regelmatig even met mijn katten knuffelen. Ik word daar heel blij van. Tegelijkertijd loop je zo langs de Amstel, richting Ouderkerk de stad uit. Dat vind ik ook een prettige tegenstelling. Het sociale gevoel van de stad en de lucht en de ruimte van het landschap om de hoek. Dat doet me denken aan Schiedam, waar ik ben opgegroeid.”

Restaurant

“Ik kom heel graag in The Lobby Fizeau­straat, daar woon ik in de buurt. Het is de ideale plek voor een werkafspraak, een snelle koffie en je kunt er lekker eten. De bediening is leuk, ze hebben lekkere wijnen en het ziet er ook nog eens mooi uit. En je hoeft er niet per se te reserveren. Ik haat al dat geplan in de horeca tegenwoordig, je kunt nooit meer spontaan ergens uit eten. Dat is zo’n slechte ontwikkeling. Je weet toch pas kort van tevoren of je zin hebt om ergens heen te gaan?”

Tol & De Geus. Beeld Lin Woldendorp

Speciaalzaak

“Iedereen die ik meeneem naar Tol & De Geus, de Volendamse vishandel aan de Middenweg, is net als ik meteen fan. Ik haal er regelmatig in het weekend kibbeling, en de zalm en tonijntataki zijn ook erg goed.”

Lied over Amsterdam

“Toen ik voor het eerst Ajaxsupporters ‘Joden’ hoorde scanderen, schrok ik daar echt van. Wat is dit nou weer? Ik vond het heel bizar. Ik zou iedereen willen aanraden om de voetbaldocumentaire Forever Pure te kijken.”

Thuis aan de Amstel. Beeld Lin Woldendorp

Geheim adresje

“Eigenlijk wil ik niet dat te veel mensen het weten, maar Thuis aan de Amstel is een heel fijne plek, net in een hoekje waar veel mensen niet komen. Het zit in een soort herenhuis, met een heerlijke tuin en uitzicht op de Amstel. En je hebt er lang zon, ook belangrijk. Het enige jammere is dat je op het terras geen wijn in een wijnglas krijgt. Daar stoor ik me dan weer aan. Want wijn drink je het lekkerste uit een wijnglas. Ik heb het weleens nagevraagd en het heeft blijkbaar iets met de wind te maken.”

Rijp voor de sloop

“Ik denk dat we eerder moeten uitkijken met al dat gesloop, om vervolgens nog meer flats te bouwen. Het karakter van de stad verandert en het wordt minder comfortabel om er te wonen. We zouden flexibeler naar de woningmarkt moeten kijken. Hoe kun je een huis delen? Hoe kun je ouderen verleiden om naar een kleinere woning te gaan? Er zijn heel veel singles in de stad die geen gepaste woonruimte kunnen vinden. Zou je geen appartementen kunnen realiseren met grote kamers en een gemeenschappelijke ruimte?”

Met pek en veren de stad uit

“Al die gekke Nutellashops. Straks denken toeristen nog dat dit onze patisseriecultuur is. Dat is echt superzonde.”

Een avond stappen met

“Mijn vriendinnen. Dat doen we nog best veel: vaak naar Doka, laatst stonden we in Sissi’s – waar ik voor mijn gevoel weer veel te oud voor ben. Ik hou van soulvolle house, niet van techno, daar kan ik niet tegen. Dan heb ik het gevoel dat ik in een fabriek sta waar een auto in elkaar wordt gezet: tunk-tunk-tunk-tunk. Wat mij opvalt is dat de jongere generatie zo weinig danst. Ze bewegen een beetje, hangen in de heupen, de armen doen niets en ze kijken haast apathisch naar de dj. Een soort zombiedans is het. Dan denk ik: hè, come on, people, move! Mijn vriendinnen en ik zijn heel uitbundige dansers.”

Sporten

“Naast sporten in de sportschool ga ik heel graag buiten zwemmen. In de Amstel, het liefst. Dan stap ik in mijn bikini op de fiets richting Ouderkerk. Je moet wel goed uitkijken, want ik heb een keer lelijk mijn voet opengehaald aan iets scherps dat op de bodem lag. Of ik ook in de winter zwem? Nee, ik ben een mooiweerzwemmer.”

What Is Happening Here Gallery. Beeld Lin Woldendorp

Museum

“Ik hou heel erg van Foam en het Stedelijk Museum, maar kom er eigenlijk echt te weinig. Zonde, want door mijn werk krijg ik automatisch veel mee van wat er op dit moment voor moois te zien is. Laatst ontdekte ik de What Is Happening Here Gallery op de Reguliersdwarsstraat. Ik liep in mijn eentje, hoorde leuke muziek en voor ik het wist kreeg ik een rondleiding van de kunstenaars die allemaal leuke culturele activiteiten organiseren. Het is heel underground, daar hou ik van.”

Beeld Lin Woldendorp

Winkel

“Boekhandel Linnaeus is misschien wel mijn favoriete boekhandel. Het is heel klein en ze geven er goed advies. Zo kocht ik laatst Dat beloof ik van Roxane van Iperen. Voor een vriendin, maar ook voor mezelf.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Ik woon zeventien jaar in Amsterdam, dat is best lang. Ik heb bij AT5 gewerkt en ken de stad goed. Dus in zekere zin voel ik me Amsterdammer, maar tegelijkertijd kan ik ook heel trots over Rotterdam vertellen.”