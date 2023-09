Het Amsterdam van mode-illustrator Piet Paris (61): ‘Papierwinkel Vlieger is een unieke plek met lief personeel’

Mode-illustrator Piet Paris – een pseudoniem van Pieter ’t Hoen (61) – opent dit weekend de tentoonstelling ter ere van zijn 35-jarig jubileum in de I Love Illustration Gallery. Hij eet graag een stukje leverworst in het Flevopark en bloeit op van saaie, lelijke plekken.

Café

“Van mij moet het óf poepchic of poep­eenvoudig. Het is zoals mijn artiestennaam: Piet is rechtdoorzee, bij Paris kun je je van alles voorstellen. Ik doe graag een borrel bij hotel The Dylan, waar je echt moeite moet doen om te mogen zitten, maar je vindt me ook bij Proeflokaal ’t Nieuwe Diep in het Flevopark. Dat ligt ­glorieus romantisch aan het water, maar je eet er gewoon een bitterbal of een stukje leverworst en er komt lokaal publiek.”

Proeflokaal ’t Nieuwe Diep. Beeld Mariet Dingemans

Modewinkel

“Ook hier combineer ik twee uitersten. Mijn favoriete modewinkel is Black op de Zeedijk, van modelabel Comme Des Garçons. Maar intussen sla ik ook in bij partijhandelaar Gideon Italiaander. Je vindt daar elke dag weer iets nieuws. Ik kocht er laatst een zwart colbertje, heel oversized want dat is nu in. Combineer dat met een broek van Black en je hebt Piet Paris ten voeten uit.”

Geheim adresje

“Haast verstopt op de Dapperstraat zit Mina Bazaar, een winkeltje dat de aller­beste neppe designerspullen verkoopt. Ik mag dit eigenlijk niet zeggen met mijn beroep, ik moet tegen namaak zijn. Maar laatst kocht ik er namaakslippers met enorme gouden schakels erop van JW Anderson, naar mijn mening de beste modeontwerper van dit moment. Voor een tientje! Die kosten normaal 850 euro.”

Mina Bazaar. Beeld Mariet Dingemans

Straat

“Ik hou van saaie, lelijke plekken. Daar bloei ik helemaal van op. Neem de Marnixstraat, volgens sommigen de lelijkste straat van Amsterdam. Daar ben ik het mee eens, er staan bijvoorbeeld helemaal geen bomen. Fantastisch. Ik heb lelijke dingen om me heen nodig om mooie dingen te kunnen creëren. Dingen die vies, kapot, niet af zijn, prikkelen me. Mooie dingen, zoals de gevels in de binnenstad, hebben iets afstandelijks. Ik weet niet hoe ik me daartoe moet verhouden. Met mooie dingen om me heen voel ik me dood.”

Broodje

“Nét in Diemen, maar vlak bij mijn werk­ruimte, zit Broodje van Bootje, een snackkar met broodjes en snacks. Het beeld van dat kleine witte karretje op een groot industrieterrein: prachtig. Er is daar verder niets, dus allerlei soorten mensen uit de buurt komen daar met lunchtijd op af. Ik koop daar dan een broodje gezond of tonijnsalade en eet het ter plekke op, zodat ik het tafereel kan gadeslaan. De mensen, het decor: het is net een toneelstukje. Het broodje pittige kip schijnt heel lekker te zijn, maar die durf ik nog niet. Ik ga ’m nog wel proberen, maar het moment moet goed zijn.”

Broodje van Bootje. Beeld Mariet Dingemans

Standbeeld

“Aan de IJoever in Noord, bij de Distelweg, waar de pont aanmeert, staat een beeld van André Volten. Twee in elkaar gedraaide ringen. Grappig genoeg doet dat beeld me denken aan Atlas op het Paleis op de Dam. Ze hebben niets met elkaar te maken, maar onbedoeld zijn de vormen eigenlijk hetzelfde, dat raakt me. Zo zoek ik in mijn illustraties ook altijd naar versimpeling, naar de kern van de vorm.”

De Knoop van André Volten. Beeld Mariet Dingemans

Gebouw

“Ik woon in de Avogadrostraat in de Watergraafsmeer, in de volksmond de Avocado­straat. De flat waarin ik woon is in de jaren vijftig ontworpen door Piet Zanstra en is inmiddels een gemeentelijk monument. In die tijd stonden licht, lucht en ruimte centraal in de architectuur. Mijn appartement is een soort vissenkom, met grote ramen tot aan de plinten, stalen kozijnen en vierkante kamers. Ik vind dat prachtig. En dan heb ik ook nog zulke leuke buren. Voor het eerst in mijn leven zit ik soms buiten op de stoep. Het doet me denken aan Pluk van de Petteflet, waar ook achter elk deurtje een leuke familie zit.”

Museum

“Ik ga een paar keer per jaar naar het Van Gogh Museum. Ik krijg kippenvel van zijn werk. Ik begin altijd boven en cirkel naar beneden. Soms bekijk ik maar een of twee schilderijen. Het gebeurt ook dat ik eerder weg moet omdat ik te geëmotioneerd raak.”

Met pek en veren de stad uit

“Midden in het heiligdom der heiligen, het Van Gogh dus, zit de museumwinkel. Daar word ik intens droevig van. Vooral van de locatie ervan: je bent nog niet de roltrap af of je struikelt al over de com­mercie. Sta ik eerst intens te genieten van Amandelbloesem, kom ik het daarna tegen als print op een paraplu. Ik ben daar niet principieel tegen, maar het moet op een doordachte, esthetische manier. Soms haal ik het museum niet eens, dan krijg ik bij binnenkomst de museumwinkel in het oog en raak ik zo van slag dat ik weer omkeer.”

Speciaalzaak

“Ik haal al mijn tekenspullen bij papierwinkel Vlieger. Het is een unieke plek met lief personeel. De winkel ziet er prachtig uit, elke kleur papier heeft een eigen vakje. Ook in coronatijd mocht ik godzijdank blijven komen, dan legden ze mijn benodigdheden netjes voor me klaar bij de deur.”

Park

“In de coronajaren heb ik, zoals velen, het wandelen ontdekt. Toen werd mijn vaste rondje door het Tuinpark Nieuwe Levenskracht, een volkstuincomplex achter sportpark Middenmeer. Het is daar ­alsof je door een bloementuin loopt. Het was een droevige tijd, want mijn moeder was net overleden. Ik heb daar heel vaak op een bankje gezeten. Om te reflecteren, na te denken, rust te zoeken.”