Het Amsterdam van Maurits de Bruijn: ‘Het Namenmonument is voor mij belangrijk’

Schrijver Maurits de Bruijn (38) stelde de bundel Op de sofa samen, met verhalen van dertien schrijvers over therapie. Hij houdt van de retro bolletjes van Broodje Daan en wandelt met hond Boter op speelplaats de Geuz.

Mooiste park

“Het Sloterpark, de eerste tien jaar van mijn leven in Amsterdam heb ik daar tegenaan gewoond. Ik keek vanuit mijn huis over de plas uit. Het is prachtig om bij zo’n groot water te wonen en mensen te zien surfen en leven op het water. Je bent een uur en een kwartier onderweg voordat je rond bent gewandeld. Wat de drempel om te joggen wel hoog maakt, je moet er echt zin in hebben.”

Beeld Nina Schollaardt

Mijn Buurt

“De verscheidenheid van buurten waar ik heb gewoond maakt me tot een inwoner van Amsterdam. Iedere buurt heeft zo sterk zijn eigen karakter. Nu woon ik al drie jaar in de Baarsjes. Ik voel me hier niet specifiek thuis en juist dat gegeven maakt dat ik me een beetje kan terugtrekken. Ik merk inmiddels dat me dat wel bevalt.”

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn vader werkte op een bankkantoor in het Centraal Station toen ik klein was. In de zomervakantie nam hij me wel eens mee naar zijn werk. Dat was echt een cadeau, terwijl als ik eraan terugdenk, verveelde ik me na een uur al rot. Toch wilde ik ieder jaar weer mee.”

Uitgaan

“De experimentele programmering van Garage Noord waardeer ik enorm. Het leidt er vaak toe dat ik op muziek moet dansen waarvan ik niet helemaal weet hoe ik erop moet dansen, maar dat brengt een prettige sfeer. Een plek waar mensen echt voor de muziek komen en niet om gezien te worden. Het is ook hartstikke donker daar, dus je kan hele leuke kleren aandoen, maar niemand die het ziet. Het heeft iets gemoedelijks.”

Galerie

“Ik wil mensen aanmoedigen om vaker naar galeries en kleine kunstinstellingen te gaan, die spelen zo’n belangrijke rol in het kunstenveld én binnen de stad. Fons Welters, Althuis Hofland, Pakt, Framer Framed, Madé van Krimpen, Rozenstraat – A rose is a rose is a rose, plekken waar je even naar binnen kunt lopen als je toevallig in de buurt bent.”

Theater

“Sexyland World is een galerie, kapper, café, terras, restaurant en theater in een. Er kan een concert zijn van een vreemd koor waar je nog nooit van hebt gehoord of mensen willen daar een middag iets verkopen of laten zien. We moeten de eigenzinnigheid in de stad koesteren. Dan gaat het ook over: waar geef ik mijn knaken uit? Doe ik dat bij de Spaghetteria of bij de Avocado Show of bij een plek die echt iets bijzonders te bieden heeft?”

Beeld Nina Schollaardt

Dieren in Amsterdam

“Amsterdam is een hondvriendelijke stad. Er zijn veel uitlaatplekken en mensen reageren over het algemeen heel leuk op honden. In mijn buurt ben ik veel herkenbaarder door onze hond. Hondenspeelplaats de Geuz is een heel fijne plek, Boter heeft daar al zijn vriendjes.”

Mooiste herinnering

“Op de derde date die ik met mijn vriend had, zes jaar geleden, fietsten we weg van een tentoonstelling in De School. We gaven elkaar een kus, waardoor onze sturen in elkaar haakten en we vlak voor een taxi vielen. Mijn vriend stond snel op, maar ik voelde dat er iets niet goed zat. Mijn arm bleek uit de kom. De taxichauffeur, die alles had gezien, heeft ons toen kosteloos naar het ziekenhuis gebracht. Dat moment heeft iets magisch gekregen omdat het heel intiem was. Ik viel flauw van de pijn, maar toen ik bijkwam, voelde mijn vriend heel snel vertrouwd. Hij was toen al een zielsverwant.”

Restaurant

“Ik heb aan de Rietveld Academie gestudeerd en dan zijn er een paar plekken in de stad waar zo ongeveer iedere Rietveldstudent en -alumnus naartoe gaat. Sichuan Amsterdam in de Warmoesstraat is zo’n plek. Het eten wordt met veel pepers gemaakt, de menukaart is poëtisch en ze hebben thee met bloemen die in het hete water drijven. Ik kom er graag, ook omdat het eten waanzinnig lekker is.”

Broodje

“Broodje Daan is een soort truckerscafé dat je niet verwacht in de stad. Heel lief en een beetje ouderwets. De broodjes zijn extreem betaalbaar en vernoemd naar de mensen die er werken. Geen broodje avocado, maar een witte bol met aardbeienjam voor 75 cent. Ze hebben wel een broodje hummus, ze snappen ook dat het 2022 is, maar je komt er voor de jarennegentigbroodjes met tartaar of Old Amsterdam. Het is echt een instituut.”

Beeld Nina Schollaardt

Monument

“Het Namenmonument van Daniel Libes­kind is voor mij heel belangrijk, want daar staan de namen van mijn grootouders en de twee zusjes van mijn moeder op, die door de nazi’s zijn vermoord in 1943. Mijn moeder is de enige van haar gezin die aan de razzia is ontkomen. Ze is geboren in de Lepelstraat, vlak bij het monument. Dat huis is met de aanleg van de Wibautstraat gesneuveld. Mijn grootouders en hun twee dochters hadden daardoor ook geen struikelstenen, dus er was lange tijd geen fysiek bewijs meer van hun leven in Amsterdam.”

Speciaalzaak

“Boekie Woekie in de Berenstraat is een laatste baken van een Amsterdam dat dreigt te verdwijnen door alle gentrificatie. Het is in 1986 opgericht door drie kunstenaars. In het begin was het een winkel voor hun eigen publicaties, inmiddels hebben ze duizenden titels in huis: kunstenaarspublicaties, self-published boeken en unieke exemplaren die kunstwerken op zich zijn.”

Beeld Nina Schollaardt

Plein

“Het Zuiderkerkhof is mijn lievelingsplein in Amsterdam. Zo vreemd midden in de stad gepropt. Ik heb er een tijdje gewoond, maar werd gek van de klokken van de Zuiderkerk. Het plein zelf is echter fantastisch met die vreemde waterval­sculptuur, de prachtige kerk en De Engelbewaarder en boekhandel Pantheon zo dichtbij.”

Coffeeshop

“De sfeer in coffeeshops kan een beetje grimmig zijn, maar bij Best Friends in de Niasstraat zijn de mensen heel aardig. De edibles kan ik echt aanraden, fijne dingen waar je niet meteen een delier of psychose van oploopt. Een vriendin van mij woont er vlakbij en ik deel soms een cakeje met haar.”

