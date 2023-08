Het Amsterdam van kunstenaar Don Duyns: ‘Heerlijk om mensen ongegeneerd af te luisteren in de tram’

Don Duyns (56), schrijver en schilder, pakt graag de tram om gesprekken af te luisteren en haalt het lekkerste ‘broodje’ op de Ten Katemarkt. Deze week hervat Vis à Vis het door hem geschreven theaterspektakel Poppy.

Mijn buurt

“Dat is al dertig jaar de Kinkerbuurt. Het fijne van de Kinkerbuurt vind ik dat die volks is, niet heel steriel. Nu zijn er wel van die Fransachtige barretjes gekomen, maar toch woont er qua afkomst en qua leeftijd van alles. Als ik de pont naar Noord neem, voelt dat heel vreemd; alsof ik in een identiteitscrisis beland. Zo’n Westmens ben ik geworden.”

Theater

“Bellevue, daar ben ik begonnen. Ik heb er zeven voorstellingen geschreven voor het lunchtheater. Dat mijn schilderijen daar mochten hangen voor mijn eerste expositie maakte me wat sentimenteel.”

Eerste keer Amsterdam

“Ik nam met een vriendje in de jaren tachtig buslijn 137 van Huizen, waar we toen woonden, naar Kraaiennest in Zuidoost. En van daaruit door naar het Waterloo­plein om op de markt skikleding te kopen; van die skibroeken en coltruien. Amsterdam was een wonderland met veel aparte figuren. Hoe het komt dat ik Amsterdams klink? Ik vond de taal van de Amsterdamse kinderen in mijn klas stoer, zo wilde ik ook praten. Nu kom ik er niet meer vanaf.”

Terras

“Dat van Terrasmus in het Erasmuspark. Het is niet zo groot, niet zo druk, je kunt er ook chai latte en cakejes bestellen en er zijn luie stoelen. En je hebt er nog gewone Amsterdammers, niet alleen maar van die BN’ers. Of er lang zon is? Geen idee, ik zit niet graag in de zon.”

Terrasmus. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te schrijven

“Thuis, daar heb ik een Walter de Rochebrune-tuinhuisje, waar ik schrijf en schilder. Maar ik zit ook graag in café Belcampo in OBA De Hallen. Daar heb je een vide, waar meer mensen zitten te werken. Ik schrijf dan twee, drie uur, en dan wandel ik even, bijvoorbeeld naar de bakker. Ik geloof niet in uren doorstoempen.”

Plek om buiten te zwemmen

“Die heb ik niet. Ik vind het eng met van die grote boten in het IJ en straks trap ik in de gracht op een rat.”

Museum

“Museum van de Geest/Outsider Art, in de Hermitage. Daar ben ik net gaan kijken, omdat ik eens wat anders wilde dan het Stedelijk, en ik voelde een zekere verwantschap. Er was een expositie over obsessie, met kunstwerken met nummers, to-dolijstjes. Enigszins dwangmatig, maar dat vind ik ontroerend. In mijn schilderijen hoeft een neus ook niet op de juiste plek te zitten, zal ik maar zeggen.”

Restaurant

“Indonesisch restaurant Betawi op de Admiraal de Ruijterweg. Mijn favoriet is nasi rames, maar het fijnst vind ik veel verschillende gerechten op tafel. Het is ons huisrestaurant, met leuk personeel dat me altijd lekker plaagt. We hebben er veel verjaardagen met de kinderen gevierd.”

Café

“Spelletjescafé 2 Klaveren op de De Clercq­straat. Daar zitten oude mannetjes te ­kaarten, komen corpsmeisjes, maar ook nerds die zo’n spel spelen als Magic: The Gathering. Je kunt backgammon uit de kast trekken of pimpampet, dat mijn vrouw en ik daar laatst met vrienden speelden. Kutspel, maar leuk om te doen.”

Spelletjescafe 2 Klaveren. Beeld Nina Schollaardt

Standbeeld

“Dat van Mama Baranka, Moeder Rots, in het Vondelpark, ter nagedachtenis aan Kerwin Duinmeijer. Het raakt me elke keer als ik er langskom. Erg hoe sommige groepen tegenover elkaar staan. De tolerantie in de stad is een stuk minder geworden. Daar moet weer voor worden gestreden.”

Rijp voor de sloop

“Station Sloterdijk. Behalve de roltrap, maar die is toch altijd kapot. Het hele gebied moet opnieuw worden gedaan. Kijk eens naar het station in Rotterdam, dat is ten minste een beetje visionair.”

Geheim adresje

“Kapper Atlas. Baas Majid, met zijn bolhoed, is de verbinder van de buurt. Ik ga eens per maand. Laatst ging ik in Napels naar de kapper, daar praten ze niet als je in de stoel zit. Je komt daar niet voor de gezelligheid, denk ik. Maar toen ik de kapper op straat tegenkwam, groette hij me wel.”

Beste plek om ijs te eten

“La-la-ijs in de Tollensstraat. Maar hoe ouder ik word, hoe minder ik het eet. Al kan dat ook een zielige poging zijn om af te vallen. Favoriete smaak? Citroen. Sowieso.”

Vervoermiddel

“Ik loop en ik neem de tram. In de tram luister ik naar gesprekken van mensen – heerlijk, dat ongegeneerd afluisteren. Zinnen daaruit gebruik ik soms, bijvoorbeeld in een scenario, of in een les aan studenten op de Filmacademie.”

Brug

“De Ritsaert ten Catebrug, naar de man achter het Mickerytheater. Ik ben blij dat de brug naar deze grote theatermaker is vernoemd, maar ook dat ik over deze brug naar de Rozengracht en de stad kan.”

Ritsaert ten Catebrug. Beeld Nina Schollaardt

Favoriete lunchplek

“De Buurtboerderij in het Westerpark. Met lekkere pannenkoeken, goede broodjes en prachtig uitzicht over het weiland met paarden. Het is gevestigd naast een instelling waar mensen hun arbeidsritme hervinden, dus je ziet er ook best wat kwetsbaarheid.”

Lekkerste broodje

“Op de Ten Katemarkt, de ‘gözleme’. Een pannenkoekje met spinazie, prei en feta. Niet te versmaden.”