Het Amsterdam van Julien Althuisius: ‘Niemand kan de Pontsteiger betalen, maar iedereen moet ertegenaan kijken’

Schrijver Julien Althuisius (40) verhuist, na twintig jaar Amsterdam, naar Haarlem. Hij komt graag bij Sea Palace en in het Erasmuspark; ondergronds fietsparkeren en de Pontsteiger zal hij niet gaan missen.

Mijn buurt

“Twintig jaar geleden begon ik aan de Derde Oosterparkstraat, daarna ben ik naar de Da Costabuurt verhuisd en nu woon ik in West. De Da Costabuurt voelt nog steeds als mijn buurt, daar ging ik samenwonen met mijn vriendin. Een dorpje midden in de stad. Je hebt het Da Costaplein met een speeltuintje en een fijne buurtkamer waar je etentjes en verjaardagen kon geven. Via de Da Costastraat loop je zo het centrum in, de andere kant op richting de Kinkerstraat. Mijn favoriete hoek van Amsterdam.”

Eerste keer in Amsterdam

“15 maart 1995 bij Ajax-Hajduk Split, de kwartfinale Champions League. Ik was twaalf jaar en ging voor het eerst naar een voetbalwedstrijd met een vriendje in het Olympisch Stadion. Dat maakte zo’n indruk op me. Toen is de liefde voor Ajax er goed in geramd.”

Met pek en veren de stad uit

“Het nieuwe hysterische fietsbeleid in Amsterdam waardoor je overal je fiets onder de grond moet zetten. Amsterdam is een stad van fietsers, dat moet je niet weg proberen te poetsen. Als ik nu drie minuten op de Kinkerstraat ben om een boodschapje te doen op de markt, kom ik terug en heb ik meteen een groen lintje om mijn fiets. Vrij irritant.”

Ik voel me Amsterdammer omdat…

“Wij gaan in augustus verhuizen naar Haarlem, omdat we kleine kinderen hebben. Maar ik ken mensen die hier niet meer wonen en die meer Amsterdammer zijn dan mensen die hier wel wonen. Voor mij gaat het over zelfspot hebben, warm en gastvrij zijn en openstaan voor alle dingen die anders of gek zijn in het leven. Ik hoop dat ik dat altijd bij me zal dragen. Ik gebruik deze stad niet meer zoals ik hem tien jaar geleden gebruikte, dus is het nu tijd dat ik mijn plekje doorgeef. Ik wil graag dat mijn kinderen opgroeien met rust, ruimte en regelmaat. Amsterdam is dat niet en moet dat ook niet zijn, de cyclus van het leven, zo gaat dat.”

Mooiste gevel

“Amsterdam is een stad van alleen maar prachtige gevels. Er is weinig mooier dan over de grachten lopen en omhoog kijken. Mijn lievelings is die van het Food Center, waar dat enorme schilderij van Keith Haring is ontdekt. Ongeacht of je het een mooie tekening vindt, is het zo Amsterdams dat er op een willekeurige muur in West een kunstwerk wordt gevonden. Als ik die tekening zie, geeft het me een gevoel van thuis.”

Favoriete Amsterdammer

“Tiede, een van de laatste mannelijke leiders van de Platanen, een crèche in de Jordaan. Het is een beetje een oude hippie. Hij woont in de Bijlmer, is diehard Ajacied en laat kinderen naar reggae luisteren. Hij heeft mijn dochters zoveel gezien en heeft ze helpen opvoeden. Daar ben ik heel dankbaar voor. Je merkt nogal veel argwaan tegenwoordig bij mannelijke crècheleiders, maar dit is de allerbeste die er is.”

Amsterdam voor kinderen

“Ik ben dol op Jeugdland in Oost, een enorme speeltuin waar kinderen hutten kunnen bouwen en workshops worden gegeven. De toegang is gratis en je haalt er goedkoop een kop koffie of appelsap. De mensen die er werken zijn lief. Ik vind het belangrijk dat we dit soort plekken in de stad behouden.”

Beeld Mariet Dingemans

Kroeg

“L’Affiche in West is zo’n kroeg die niet met de tijd meegaat, dat vind ik soms fijn. Zo’n plek waar je geen tosti met kimchi eet, maar gewoon een biertje van de tap krijgt, zonder dat je uit 500 soorten hoeft te kiezen.”

Favoriete park

“Het Erasmuspark heeft iets dorps. De vrouw die daar sportlessen geeft, Khadija, heb ik door de jaren heen leren kennen en wordt ‘de burgemeester van het park’ genoemd. Terrasmus is een fijn tentje om te zitten, de kinderen kunnen lekker spelen in het park. Het is een plek waar mensen elkaar groeten, dat zie je niet vaak meer.”

Personal trainer Khadija Bouras, de ‘burgemeester’ van het Erasmuspark. Beeld Mariet Dingemans

Rijp voor de sloop

“De Pontsteiger. Ik vind het een lelijk gebouw, een megalomaan project. Niemand kan het betalen om daar te wonen, maar iedereen moet ertegenaan kijken. Als je de brug overgaat bij de Admiraal de Ruijterweg naar de De Clercqstraat, dan zie je hem al. Weg ermee.”

Mooi lied over Amsterdam

“Amsterdam van Gregory Alan Isakov; een mooi, dromerig liedje waarin hij Amsterdam als een vrouw omschrijft. Het is subliem om dat op te zetten als je fietst door de stad.”

Beste plek om te sporten

“Bij Vondelgym op de Overtoom. Mensen doen er nog wel eens schamper over, maar ik ervaar het als een hele fijne gym, waar geweldig leuke trainers werken en aardige mensen komen sporten.”

Een avond stappen met

“Davy Klaassen, volgens mij kan hij wel een feestje bouwen. Hij woont volgens mij bij het Vondelpark in de buurt, dus daar kunnen we beginnen om onvermijdelijk in de Leidsedwarsstraat te eindigen bij de Bubbels of de Cooldown. Hij mag me een appje sturen.”

Café

“Ik ga vaak naar de Karavaan, maar iemand vertelde me laatst dat het zo’n 3WO-tent is, en dan voel je je toch een beetje betrapt. Het is zo’n fijn café, omdat het lekker groot is en de koffie net vies genoeg. Koffie moet een beetje goor zijn, dat vind ik lekker.”

Beeld Mariet Dignemans

Restaurant

“Ik ga bijna nooit naar hetzelfde restaurant, omdat er zoveel goede restaurants zijn. Als ik moet kiezen, ga ik voor Sea Palace, omdat het eten er heel goed is en omdat een deel van mijn boek zich daar afspeelt. Daarom zal het altijd een bijzondere plek voor me zijn. Het is een attractie om daar te zitten met al het goudkleurige en rode interieur, de boeddhabeelden, fonteinen en stromend water.”

Beeld Mariet Dingemans

Wil altijd nog

“Op een zomeravond de nacht doorhalen om ’s ochtends vroeg, als de zon al op is maar de stad nog slaapt, weer eens naar huis te fietsen. Dan is Amsterdam op z’n allermooist, je hebt dan even de stad voor jezelf.”