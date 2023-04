Het Amsterdam van journalist Suse van Kleef: ‘De rekening bij Ruk en Pluk is altijd een beetje nattevingerwerk’

Beeld Mariet Dingemans

Restaurant

“Ik ga met veel enthousiasme naar elke veelbelovende nieuwe tent en heb veel plekken die ik goed vind, maar mijn lievelings blijft Café Restaurant Amsterdam. De voorpret begint al ’s ochtends; de kaart ken ik uit het hoofd. Deze plek is al 26 jaar mijn basis, onder leiding van de beste en liefste restaurateur van de stad: Milène. Vroeger kwamen we er vrijwel wekelijks met bevriende gezinnen; we vierden verjaardagen, rijbewijzen, diploma’s en jubilea en rouwden er om onze doden. Ik heb hier veel dingen voor het eerst gegeten, zoals fruits de mer en bearnaisesaus.”

Kroeg

“Ik kwam toen ik studeerde regelmatig bij Ruk en Pluk en nu ik sinds anderhalf jaar in Oost woon opnieuw. Er zitten altijd een paar stamgasten die me tegenwoordig gedogen en soms zelfs met enig enthousiasme begroeten. Het begin van een avond is er iedere keer een beetje stressvol, je kan er niet pinnen dus er is áltijd een paniekerig appje: ‘Heeft iemand cash?’ De rekening is altijd een beetje nattevingerwerk, dat vind ik mooi. Je vaasjes worden bij­gehouden met streepjes op een stukje papier. De ene keer is het wat meer, de andere keer wat minder. Duur is het nooit.”

Mijn buurt

“In de Indische buurt heb je te maken met veel verschillende mensen en culturen. Dat vind ik belangrijk: ik wil niet op een plek wonen waar iedereen er hetzelfde uitziet en dezelfde dingen doet. Ik eet en drink me met veel plezier de buurt door. Zo eet ik lamsshoarma bij Tigris & Eufraat, brunch ik Australisch bij de vrienden van Drovers Dog en drink ik Amsterdams bier bij Café Joost. Daarnaast haal ik Italiaanse delicatessen bij Gallizia Deli, brood van de Turkse bakkerij Kardas en een snackje bij Saeed’s Curry House. Ik krijg er honger van.”

Broodje kipfilet kerrie van de Hapjeshoek. Beeld Mariet Dingemans

Broodje

“Kipfilet kerrie met extra peper en zuur, van de Hapjeshoek. Ik woonde tien jaar op het Waterlooplein en haalde hier meerdere keren per week een broodje. Als ik nu in de buurt ben, ga ik altijd even langs. Ook heb ik standaard een pot van hun eigen sambal in de ijskast staan.”

Geheim adresje

“Bar Bouche in de Wibautstraat. Ik krijg vaak van vrienden de vraag of ik een restauranttip heb voor komend weekend. Dan raak ik altijd een beetje in paniek: in Amsterdam moet je voor veel goede restaurants vrij lang van tevoren reserveren. Maar tegenwoordig heb ik een standaard antwoord. Bij Bar Bouche is altijd plek voor een spontaan diner. Lekker eten, wisselende creatieve gerechten en goede wijnen.”

Pieksman Wijnwinkel in de Watergraafsmeer. Beeld Mariet Dingemans

Speciaalzaak

“Pieksman Wijnwinkel importeert zelf en het aanbod is verrassend, biologisch en meestal belachelijk lekker. Eens in de zoveel tijd sla ik groot in: voor thuis, feestjes en cadeautjes. Eigenaar Yvo en zijn mensen weten wat lekkere wijn is en geven specifiek advies. Afgelopen keer vertelde ik dat ik met Pasen lam wilde maken, en uiteindelijk loop ik dan de winkel uit met drie verschillende wijnen voor bij lam.”

Favoriete winkel

“Naar Dun Yong op de Zeedijk gaan, voor mijn Aziatische kookliefhebberij, voelt als een uitje. Ik kom ook graag bij Daily Delis in Watergraafsmeer. Ik hou van uitgebreide borrelplanken en echt alles is lekker daar. Wel kom ik er altijd helemaal failliet vandaan.”

Kapper Day & Night. Beeld Mariet Dingemans

Mijn kapper

“Ischa van Day & Night Hairdressers op de Westerstraat en ik kennen elkaar al bijna ons hele leven: ze zat bij mijn zus in de klas op de basisschool. Ook tantes, oom, neefjes en nichtjes laten zich bij haar knippen. Lekkere koffie of een glas wijn, en dan familienieuws en horecatips uitwisselen. Ik boek altijd ruim van tevoren, want Ischa is populair.

Beste plek om te sporten

“Voor ik bij SC Buitenveldert kwam, dacht ik dat ik het enige meisje was dat van voetbal hield. De eerste training zal ik nooit vergeten – wat waren die meisjes goed! Buitenveldert was zijn tijd ver vooruit qua meisjes- en vrouwenvoetbal. Er waren al zo’n vijftien meidenteams en als wij tegelijk met een jongensteam speelden, mochten wij op veld 1.”

Mooiste herinnering

“De herdenking van mijn moeder, Cathérine van Houts, in het Stedelijk Museum. Ze was jarenlang kunstredacteur voor Het Parool. In 1999, toen ik 13 was, overleed ze. In de aula van het Stedelijk spraken familie, vrienden en collega’s over haar. Kunstenares Marlene Dumas vertelde hoe het was om door haar te worden geïnterviewd. Huub van der Lubbe en Nico Arzbach van De Dijk maakten muziek. Wat een bijzonder evenement, denk ik nu weleens.”

Supermarkt El Jawhara. Beeld Mariet Dingemans

Dagelijkse boodschappen

“Supermarkt El Jawhara op de Molukkenstraat. Ze hebben lekkere hummus, olijven, worstjes, kruiden, verse groenten en brood. Eigenaren Ramazan en Mohammed staan elke dag in de zaak en we nemen altijd het laatste voetbalnieuws door. ‘Heb je Manchester City gisteren gezien? Wat vond je van de wedstrijd van Marokko op de Afrika Cup?’ Ik zorg altijd dat ik goed voorbereid ben, want ik wil ze niet teleurstellen.”

Uitgaan

“Het komt er niet vaak genoeg meer van, ook omdat ik in het weekend werk. Maar ik heb elke slechte disco in Amsterdam honderd keer gezien: De Kleine, de Bubbels, Het Feest van Joop, de Surprise Bar. Ik ben nog steeds rouwig om het sluiten van de Savoy Bar, Een rare after hours-bar met een dansvloertje en gekke mensen. Mijn spullen werden er ook altijd gejat. Ik ben daar een hoop jassen en tassen, en veel van mijn waardigheid verloren.”