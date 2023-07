Het Amsterdam van journalist Maurice Swirc: ‘Het Frederiksplein is de afzichtelijkste plek van Amsterdam’

Onderzoeksjournalist Maurice Swirc (52), won met zijn boek De Indische doofpot de Brusseprijs 2023. Hij zweert bij het broodje cornedbeef bij Mezzave en de flashy schoenen van Taft, de oudste winkel in de Kalverstraat.

Mijn buurt

“Sinds 2014 woon ik in de Rivierenbuurt, een buurt die me erg lief is omdat ik er met mijn gezin woon en omdat de Joodse geschiedenis dichtbij is. Maar de Cornelis Schuytbuurt voelt toch meer als de mijne, want daar ben ik opgegroeid. In de jaren zeventig was het een vrij artistieke plek waar acteurs, journalisten en muziekmakers woonden. Een deel van de bewoners moest echt de eindjes aan elkaar knopen. Wij woonden in de De Lairessestraat, waar mijn broertje en ik heel veel kattenkwaad hebben uitgehaald.”

Eerste keer in Amsterdam

“Van oorsprong ben ik Parijzenaar, ik was vijf toen ik naar Nederland kwam. Mijn vroegste herinnering aan Amsterdam is het Centraal Station. Dat heb ik altijd een indrukwekkend gebouw gevonden. Treinstations zijn de scharnierpunten in onze familie. Ik groeide op in Amsterdam, maar er was altijd een link naar Parijs en naar Boedapest, waar mijn grootmoeder vandaan kwam. New York was ook belangrijk, want mijn vader woonde daar. Maar ook Tel Aviv en Nice zijn me dierbaar, mede vanwege de familiegeschiedenis. Ik hou van stations omdat je er verbinding voelt met de rest van de wereld.”

Amsterdam voor kinderen

“Ik ga met mijn 11-jarige zoon Isaac ­geregeld naar de Oude Kerk, het oudste gebouw van Amsterdam. Hij is erg geïnteresseerd in de geschiedenis en als we daar zijn, voelen we die met al die oude graven en de plek waar de stadsrechten opgeborgen waren. Een erg bijzondere plek.”

Beeld Mariet Dingemans

Monument

“Vrouwen van Ravensbrück op het Museumplein, een monument voor vrouwen die in concentratiekamp Ravensbrück zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat waren ongekend dappere vrouwen, heldinnen die mensen onder andere hielpen onderduiken. Het monument is zo mooi, met zoemende geluiden en licht-flitsen voor de overlevenden en gestorvenen. Het is in 1975 neergezet en toen ik in 1976 in Amsterdam kwam wonen, is mijn eerste klassenfoto daar genomen.”

Mooiste herinnering

“Met mijn broer, een echte whizzkid, ging ik vroeger altijd naar allerlei beurzen in de RAI: techniekbeurs Firato, computerbeurzen, autobeurzen, speelgoedbeurzen. Als ik daar nu op terugkijk, waren die beurzen in de jaren tachtig een soort levend internet. Het was de plek waar je alles kon zien. Daar heb ik fantastische herinneringen aan.”

Modewinkel

“Taft, de schoenenwinkel in de Kalverstraat, vind ik een waanzinnige zaak. Ik hou van flashy schoenen. Deze zilver met zwarte New Rockexemplaren komen er ook vandaan. Het is de oudste winkel in de Kalverstraat, sinds Maison de Bonneterie er verdwenen is. Ik hoop dat deze zaak nog heel lang blijft.”

Beeld Mariet Dingemans

Met pek en veren de stad uit

“Het Frederiksplein is misschien wel de afzichtelijkste plek van Amsterdam en het gebouw van De Nederlandsche Bank is en blijft ongekend lelijk. Het kan me niet schelen dat het nu wordt opgeknapt, dat gebouw moet weg. Iedere dag kom ik erlangs en iedere dag denk ik: wat lelijk. Ooit stond hier het adembenemende Paleis voor Volksvlijt. Er moet gewoon iets anders moois komen.”

Mooiste brug

“Ik wilde mijn vrouw ten huwelijk vragen op de brug bij het Amstel Hotel, nadat we een drankje hadden gedronken bij De Ysbreeker. Maar ik was zo zenuwachtig dat het niet lukte. Daarna liepen we richting het Frederiksplein, daar is ook een bruggetje. Dan maar die. Niet zo’n mooie, maar wel ontworpen door de architect van De Ysbreeker en het Concertgebouw, hoorde ik later. Daar heb ik haar ten huwelijk gevraagd, dus het is mijn mooiste brug.”

Beeld Mariet Dingemans

Broodje

“Het beste broodje van Amsterdam is ­zonder twijfel het broodje cornedbeef bij Mezzave, een Israëlische broodjeszaak op de Eerste van der Helststraat. We eten thuis nog maar weinig vlees, mijn 14-jarige dochter Valerie is helemaal vegetariër. Dat bevalt goed, maar soms sta ik mezelf nog een uitstapje toe.”

Beeld Mariet Dingemans

Mooi lied over Amsterdam

“Bon gepakt van Donnie en René Froger vind ik zo’n lekker Amsterdams nummer dat ik graag heel hard opzet. Ik ben van oor-sprong een straatschoffie, dus ik heb ook wel sympathie voor het foute van Amsterdam. Een beetje over het randje. De stad wordt autoluw, maar ik hoop dat René Froger er wel af en toe in een open auto doorheen blijft rijden.”

Favoriete Amsterdammer

“Ik ben opgevoed door krachtige vrouwen. We woonden in een groot huis met veel mensen. Mijn charismatische grootmoeder, een kleine Hongaarse dame, was de koningin van het pand. Ze overleefde op het nippertje de Eerste Wereldoorlog. In ons huis was altijd eten en muziek. Iedereen was welkom, ook wie niet mainstream was. Homo’s, Indische Nederlanders, Joden. Mijn oma was zelf ook een buitenstaander. Later besefte ik dat een belangrijk deel van de volwassenen met wie ik opgroeide overlevenden waren van concentratiekampen en Japanse interneringskampen.”

Theater

“Het Concertgebouw is het theater waar ik als kind al heen ging. Mijn tante was een goede zangeres en trad er weleens op. Het is zo’n mooi, indrukwekkend gebouw. In Rivierenbuurt van Herman van Veen, geschreven door Ischa Meijer, zit de zin: ‘Ze ging naar het Concertgebouw waar zij niet had mogen zijn.’ Zo’n ontroerend nummer. Het gaat over Amsterdam-Zuid en over alle Joden die verdwenen zijn.”

Beste plek om te sporten

“Een goede vriendin heeft me onlangs gedwongen tot rocycle. Ik ben helemaal niet zo’n sporter, maar dit vind ik te gek. Sommige mensen vinden het cheesy, maar het werkt. Ik ga er nu twee keer per week naartoe. Het is een beetje gek, want ik zit dan in het donker tussen allemaal enorm sportieve jonge vrouwen, als een van de weinige mannen, maar voorlopig hou ik het vol.”