Het Amsterdam van jongleur Kris Gaston Kremo (71): ‘Als we hier zijn, eten we elke dag bij Sampurna’

In 1984 stond jongleur Kris Gaston Kremo (71) voor het eerst met zijn vader in het Wereldkerstcircus in Carré. Nu staat hij er samen met zijn zoon. Hij woont in Zwitserland en komt elke zomer speciaal naar Amsterdam voor het Indonesische eten van Sampurna.

Eerste keer in Amsterdam

“Aan het begin van mijn carrière jongleerde ik samen met mijn vader om mij het vak in te krijgen. In 1970 werkten we in Rotterdam en bezochten we Amsterdam samen voor het eerst. Ik vond het meteen een leuke stad. Vooral de authentieke winkels en kleine straatjes zijn me bijgebleven. De kostuumwinkels die je in die tijd had in Amsterdam, had je nergens anders, dus we kwamen voornamelijk om inspiratie op te doen. Tegenwoordig zie je dat soort winkels niet meer. Modetrends zijn ver­anderd, mensen zijn niet meer zo gek als in de jaren zeventig. Iedereen draagt nu jeans.”

Restaurant

“Zeven jaar geleden werd het een traditie om samen met mijn vriendin elke zomer naar Amsterdam te gaan. Dat begon allemaal met eten. We zijn gek op Indonesisch eten en het is best lastig om een goed restaurant te vinden. Het eten bij Sampurna is fantastisch. Als we hier vier dagen zijn, eten we er elke dag. Dan bestellen we verschillende rijsttafels – er zijn drie categorieën. De eerste keer zei mijn vriendin: ‘Dit krijgen we nooit allemaal op.’ Maar er bleef niks over.”

Beeld Nina Schollaardt

Theater

“Dit jaar sta ik voor de vierde keer in Carré voor het Wereldkerstcircus, maar voor het eerst met mijn 24-jarige zoon Harrison Kremo. De eerste keer was in 1984. Het is een prachtig theater. De kleedkamers zijn mooi, de lichten en de muziek zijn van hoge kwaliteit en het orkest is echt heel goed. Het is een van de weinige plaatsen waar je de show van bovenaf kunt zien, vanaf het balkon. Carré is een van mijn favoriete theaters ter wereld en mijn favoriet in Europa. Iedere artiest krijgt hier graag een contract.”

Beeld Nina Schollaardt

Café

“Om de een of andere reden komen we altijd terug bij Louie Louie in Oost. In het begin onthielden we de naam nooit omdat het logo in een vreemd lettertype is. De buurt is lekker rustig, je kunt er even relaxen. Meestal drink ik een cappuccino op het terras en bestel ik een laat ontbijt of een vroege lunch – niet heel spannend, een croque madame of monsieur bijvoorbeeld. Daarna lopen we weer terug naar het centrum, de drukte in.”

Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“Ik ben, zoals je dat noemt, een gentleman juggler, ik jongleer met sigarendozen en bolhoeden. In 1984 stond ik voor het twaalfde jaar op rij op het podium in Las Vegas toen ze me vroegen om voor het kerstcircus in Carré te werken. Eigenlijk had ik commissie moeten betalen aan mijn agent, maar ze waren zo blij met mijn werk dat ze me eersteklas lieten terug­vliegen zonder iets te hoeven betalen. Daar was ik erg trots op. Het allermooiste is natuurlijk dat ik deze jongleeract eerst synchroon met mijn vader deed en nu met mijn zoon doe.”

Met pek en veren de stad uit

“Auto’s. Zeven jaar geleden kwamen we met de auto naar Amsterdam en ik ben me rot geschrokken. Parkeren is hier zo duur. Nu parkeren we de auto elk jaar buiten de stad en komen we met de trein.”

Museum

“In 1984 kwam ik voor het eerst in Museum Het Rembrandthuis, op aanraden van een vriend in Amerika. Ik kreeg toen een verschrikkelijke tandinfectie, dus dat was niet zo’n leuke ervaring. Toch is het mijn favoriete museum. Nu ga ik er soms met mijn vriendin heen om een tour te doen. De film Rembrandt, over zijn leven, vond ik erg indrukwekkend. De manier van filmen is een schilderij op zich, anders dan anders.”

Hotel

“Met de artiesten verblijven we altijd in het Radisson Blu Hotel. Een fijn hotel met een mooie houten inrichting. Het is twintig minuten lopen naar Carré, dat kan wel een beetje koud zijn in de winter.”

Coffeeshop

“Een paar jaar geleden bezocht ik voor het eerst een coffeeshop vlak bij mijn hotel, om de Amsterdamse cultuur eens te ervaren. Het was heel koud buiten, dus ik stapte met mijn normale sigaret naar binnen. Toen hebben ze me eruit gezet, ironisch genoeg. Als ik hier in de zomer kom met mijn vriendin, zitten we weleens bij de coffeeshops aan de Prinsengracht op het terras.”

Markt

“Zoals het een echte toerist betaamt, lopen we altijd over de Bloemenmarkt. Daar kopen we tulpenbollen om mee naar huis te nemen, naar Lommis in Zwitserland. Mijn vriendin heeft een grote tuin. Soms nemen we ze ook mee voor vrienden. Op de markt haal ik ook graag haring of een kroket, daar ben ik dol op.”

Beeld Nina Schollaardt

Favoriete vervoermiddel

“De benenwagen. In Amsterdam lopen we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Langs de grachten om een boottour te doen, om daarna weer verder de stad door te slenteren. We vinden het leuk om langs de Wallen te lopen. Dat is een traditie geworden. De sfeer is gezellig, vooral door die kleine straatjes en we stoppen altijd even bij de Oude Kerk.”