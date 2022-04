Het Amsterdam van Jeangu Macrooy: ‘Pride was de eerste keer dat ik zo massaal meemaakte dat diversiteit werd omarmd en gevierd’

Zanger Jeangu Macrooy (28) staat 7 mei in Tolhuistuin (Paradiso Noord). Hij woont met zijn vriend in de Jordaan, gaat in het weekend voor appeltaart naar De Koffieschenkerij en eet vegetarisch. Uitzondering: de Jamaican jerk chicken van café Harlem.

Terras

“Ik heb mijn vriend, waarmee ik al vijf jaar samen ben, ontmoet bij café Schiller op het Rembrandtplein. We zijn toen op het terras wat gaan drinken. Elk jaar doen we dat weer, op de dag dat we elkaar hebben ontmoet. Het is een van de weinige plekken op het Rembrandtplein die niet toeristisch is. Een café met een leuke geschiedenis en veel artistieke mensen.”

Theater

“De allereerste keer in ITA was in 2014, ik kwam hier net studeren. Een vriend van me uit Suriname is tegelijkertijd met mij naar Nederland gekomen en hij vroeg mij mee naar Otello met Hans Kesting. Ik vind het inspirerend om theaterstukken live te zien en ik kom regelmatig in de Stadsschouwburg. Mijn lievelingsstuk is Medea.”

Zelf in het theater

“De enige keer dat mijn opa mij live heeft zien spelen, was in het Meervaart Theater. Dat was in 2016 tijdens een singer-songwriteravond. Mijn grootouders woonden vlakbij in Osdorp en mijn opa, die slecht ter been was, is die avond met zijn rollator naar de Meervaart gelopen. Hij leeft niet meer, dus dat is wel een van mijn mooiste herinneringen. Hij was supertrots, het was een emotionele avond.”

Restaurant

“Een van mijn favoriete plekken om te gaan eten is Raïnaraï aan de Prinsengracht. Binnen is het klein, maar cosy en warm. Ik bestel het vaakst de gevulde pompoen met spinazie, vijgen en pruimen met daarbovenop een plak gesmolten geitenkaas, echt lekker.”

Café

“Eigenlijk ben ik overwegend vegetarisch, maar bij café Harlem Soul Food in de Haarlemmerstraat hebben ze een heerlijke Jamaican jerk chicken. Als ik daar binnenkom, weten de mensen die daar werken gelijk wat ik ga bestellen. Vooral in de zomer kun je daar chill buiten zitten.”

Harlem Soul Food. Beeld Sophie Saddington

Kerk

“Mijn allereerste date ooit heb ik voor de Westerkerk ontmoet. Ik was 19 jaar oud en op vakantie in Nederland, daarvoor woonde ik in Suriname. Het was heel spannend allemaal, want ik zat nog in de kast. De afspraak hadden we online gemaakt, dus ik hoopte dat het geen catfish zou zijn en dat ik ontvoerd zou worden. Het was uiteindelijk een heel leuke jongen en het was erg gezellig.”

Mooiste herinnering

“In Suriname was er geen Pride, dus mijn eerste keer Pride in Amsterdam was de eerste keer dat ik zo massaal meemaakte dat diversiteit werd omarmd en gevierd. Samen met een vriend liep ik door de stad, dansten we en dronken we. We hebben die dag genoten van de stad en de mensen. Ik voelde me geaccepteerd, het was zo’n bevrijdend gevoel.”

Museum

“Iedere keer als ik een museum inloop, hoop ik stiekem dat iets me inspireert, zodat ik het kan meenemen in mijn eigen werk. Het is fijn om met mijn Museumjaarkaart naar binnen te lopen voor één specifiek kunstwerk en om niet meteen het hele museum door te hoeven. Elke maand ga ik wel een keer naar het Stedelijk, maar ook aan het Rijksmuseum heb ik fijne herinneringen. Daar heb ik de videoclip voor Birth of a New Age gedeeltelijk geschoten. Het was bijzonder om dat te mogen doen.”

Kan veel beter

“Amsterdam staat altijd in de steigers. Als het niet het station is, is het wel een andere belangrijke straat waar je net doorheen moet. Uiteindelijk wordt het altijd mooi, maar het is jammer dat het eerst rommelig en lelijk moet zijn.”

Mooiste plek

“Als je op de Hilletjesbrug staat, tussen de Tweede Egelantiersdwarsstraat en de Eerste Leliedwarsstraat, heb je mooi licht op de Westerkerk. Een heel romantisch plaatje, net een ansichtkaart.”

Favoriete koffieplek

“Bij De Koffieschenkerij naast De Oude Kerk hebben ze de lekkerste appeltaart in Amsterdam. Ik ga er elk weekend heen. Het oude gebouw – uit 1517 – is ook heel schattig, zo tegen de hoek van de kerk aan.”

Appeltaart van De Koffieschenkerij. Beeld Sophie Saddington

Monument

“Keti Koti is voor mij een belangrijke dag. Ik ga ieder jaar op 1 juli naar Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark. Vorig jaar heb ik mijn eerste single Gold, die ook over het koloniale verleden gaat, er mogen zingen. Een ontroerende ervaring, want het was ook het jaar dat burgemeester Femke Halsema namens Amsterdam excuses aanbood voor het slavernijverleden. Hopelijk vormt dat de opmars naar excuses op landelijk niveau, maar daarvoor moet wel eerst begrepen worden waarom het überhaupt belangrijk is.”