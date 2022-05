Het Amsterdam van Jasper Demollin: ‘Mijn drang om te entertainen is geboren op de Vrijmarkt’

Jasper Demollin (31), presentator van onder meer De Fomo Show, loopt het liefst met een boog om het drukke centrum heen. Hij koopt zijn balkonplanten bij Tuincentrum Ottenhof en hoopt ooit nog in een uitverkocht Paradiso op te treden.

Mijn buurt

“Sinds 2018 woon ik in de levendige Baarsjes, vlak bij het Mercatorplein. Aangezien deze buurt een diverse mix aan culturen en mensen kent, kun je er volledig jezelf zijn. Ik voelde me meteen op mijn plek. Utrecht, waar ik ben opgegroeid en enkele jaren geleden nog woonde, werd op een gegeven moment toch wat saai.”

Restaurant

“Onlangs heb ik in sterrenrestaurant Graphite van chef-kok Peter Gast gegeten. Alhoewel ik geen culinair fijnproever ben, was het een bijzondere ervaring. En alles was vegan bereid. Amsterdam is sowieso een paradijs voor vegans. Zo heb je op de Bilderdijkstraat Soil en Meatless District, waar ik regelmatig naartoe ga, en natuurlijk de Vegan Junk Food Bars op meerdere plekken in de stad.”

De vegan risotto van Meatless District. Beeld Sophie Saddington

Eerste keer in Amsterdam

“Onder de slogan ‘Lach je blij, koop een mop bij mij’ verkocht ik vroeger elk jaar op Koninginnedag voor 25 cent moppen in het Vondelpark. Aan het einde van de dag kocht ik met het verdiende geld speelgoed. Het was altijd een geweldige dag. Ik denk eigenlijk dat daar mijn drang om te entertainen is geboren.”

Mooiste park

“Het Rembrandtpark vind ik het fijnste en mooiste park van de stad. Het voelt soms net alsof je in een bos bent. Bovendien is het is er lekker rustig met weinig toeristen, in tegenstelling tot het Vondelpark waar het vaak té druk is.”

Rembrandtpark. Beeld Sophie Saddington

Uitgaan

“Het Amsterdamse nachtleven heeft veel te bieden, en dat vind ik er juist zo leuk aan: je kan altijd ergens naartoe. Bovenaan mijn lijst staat toch wel Paradiso. Voor feestjes én concerten. Vanaf mijn veertiende kom ik daar al om allerlei artiesten te zien. Zo ging ik als Britpop-liefhebber naar London Calling Festival, waar ik opkomende bands als Bombay Bicycle Club, The Maccabees en Cage The Elephant zag.”

Mooi liedje over Amsterdam

“Afgelopen jaar heb ik een liedje gemaakt over Amsterdamse meisjes. Ik schreef dit nummer toen ik net in Amsterdam kwam wonen. Op een zomerse, ontspannen dag fietste ik door de stad en zag ik alleen maar mooie vrouwen. Dat verliefde gevoel wat ik erbij kreeg, moest ik opschrijven.”

Favoriet vervoersmiddel

“Vaak maak ik gebruik van een deelscooter. Daarmee kun je je razendsnel verplaatsen en nét wat makkelijker door rood rijden. Fietsen door de stad vind ik leuk, maar omdat ik chaotisch ben en altijd haast heb, is het niet het juiste vervoersmiddel voor mij. Met een deelscooter ben je snel ter plekke. Een heel fijne uitvinding dus.”

Winkel

“Bij mij in de buurt zit Tuincentrum Ottenhof. Samen met mijn moeder kom ik hier eens in de zoveel tijd om planten en bloemen te kopen voor mijn balkon. Ik word vrolijk van kleurrijke bloemen en ben vooral gek op hortensia’s, bougainvilles en geraniums. Er werken allemaal lieve mensen, dus ik kom er graag.”

Favoriete Amsterdammer

“Voor mij is dat Ramses Shaffy. Een Amsterdammer die het leven heeft geleefd, iemand die passioneel in het leven stond en ook de donkere kanten van het bestaan kende. Ik laat jou niet voor de poort vind ik een van de allermooiste Nederlandstalige nummers. Midden in coronatijd liep ik een keer ’s avonds alleen op een uitgestorven Dam, terwijl ik Shaffy’s nummer Het is stil in Amsterdam luisterde. Een heel bijzonder moment.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Omdat ik in Amsterdam altijd het gevoel heb dat ik mezelf kan zijn. Alles kan en mag. Die vrijheid is er gewoon. Als mijn stiefzusje, die in Limburg woont, een hippe broek aan heeft, krijg ze er meteen opmerkingen over. In Amsterdam heb je dat niet en mag je gelukkig zijn wie je bent.”

Theater

“Het Internationaal Theater Amsterdam aan het Leidseplein. Ik heb daar inmiddels al tientallen voorstellingen gezien, maar de mooiste is overduidelijk Angels in America van Toneelgroep Oostpool. In de zaal heb ik keihard zitten huilen, omdat ik het verhaal me zo raakte.”

Mooiste herinnering

“In 2015 waren we met Streetlab genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring in Carré. Volgens mij waren er nog nooit zulke jonge gasten voor zo’n prestigieuze prijs genomineerd. We kwamen net kijken. Toen zaten we daar opeens tussen de grote televisiemakers op die waanzinnige plek. Het was een bizar moment om te delen met je beste vrienden.”

Wil niet dood gevonden worden

“Als ik in het centrum ben, voelt het net alsof ik in een andere stad ben beland. Met zoveel toeristen om je heen vind ik het veel te druk. Vooral het gebied rond het Damrak is voor mij niet wat Amsterdam zo’n mooie stad maakt. Het centrum probeer ik daarom te mijden. Geef mij maar Oud-West of De Pijp.”

Beste plek om te relaxen

“Hotel & Wellness Zuiver in Zuid, vlak bij het Amsterdamse Bos. Koude baden, sauna’s en opgietingen; ik kan erg genieten van zo’n dagje spa. Je voelt je dan helemaal herboren. Heerlijk.”

Spa Zuiver. Beeld Sophie Saddington

Wil altijd nog

“Mijn droom is om met eigen muziek in een uitverkocht Paradiso te staan. Dat lijkt me geweldig. Paradiso blijft een magische plek waar alle grote artiesten van de wereld hebben opgetreden. Ik hoop dit een binnen een aantal jaar te bereiken, maar eerst komt na de zomer mijn album uit.”