Het Amsterdam van Instagramkok Pien Wekking (24): ‘Zonde als de bitterbal uit het stadsbeeld verdwijnt’

Instagramkok Pien Wekking op de Albert Cuyp. Beeld Mariet Dingemans

Mijn buurt

“Ik ben in Amsterdam geboren, maar ben op jonge leeftijd naar Soest verhuisd. Op mijn achttiende kwam ik terug, mijn eerste kamer was in De Pijp. Na vier keer hospiteren kwam ik in de Sint Willibrordusstraat te wonen, twee huizen naast het huis waar mijn ouders voor het eerst op zichzelf gingen wonen toen zij achttien waren. Zeven jaar later woon ik nog steeds in De Pijp. Wel op een andere plek, maar het is echt mijn buurt. Ik hou enorm van wandelen, dus ik vind het heerlijk dat alle leuke dingen dicht bij elkaar zitten.”

Restaurant

“Enoteca PepeNero zit bij mij om de hoek en is één van mijn lievelingsrestaurants. Ik ga er altijd met mijn ouders heen en zit er het liefst uren aan tafel. Het is jammer dat veel Italiaanse restaurants heel hip worden gemaakt, maar dit is echt een authentiek Italiaans restaurant. Je waant je even in Italië als je er bent. Vooraf moet je de antipasti nemen, dan krijg je van die lange planken met allerlei hapjes erop, fantastisch. Wel even reserveren van tevoren, want het zit snel vol.”

Speciaalzaak

“Mag ik er twee tippen? Sjoerds Loekie op de Ceintuurbaan heeft fantastische kazen en lekkere broodjes. De mensen die daar werken weten zo veel, echt een topplek. En La Bottega by Chiara’s Food vind ik ook geweldig. Chiara, de eigenaar, komt van Sicilië. Ze is hier zeven jaar geleden naartoe verhuisd en is een eigen winkel begonnen waar ze alleen maar producten verkoopt van Sicilianen. Dingen die lastig verkrijgbaar zijn, zoals guanciale voor een pasta carbonara, kan je daar kopen. Echt een aanrader.”

Dit kan veel beter

“Met mijn vader ging ik laatst naar een café op de grachten en er stond geen bitterbal op de kaart. Ik erger me eraan dat de bitterbal plaats moet maken voor overpriced hippe snacks. De Hollandse keuken is niet echt een culinair hoogstandje, maar als we over één ding kunnen opscheppen is het toch wel de bitterbal en dan zeker die van Holtkamp. Die moet dus terugkomen op de kaart, het zou zonde zijn als die uit het stadsbeeld verdwijnt.”

Dagelijkse boodschappen

“De Albert Cuyp is vaste prik als ik gasten over de vloer krijg of uitgebreid ga koken. Dan loop ik lekker over de markt voor bloemen, vlees, vis en vooral de groenten. Ook loop ik altijd even naar binnen bij de C&C Asian market en dan loop ik nooit naar buiten zonder een zak gyoza’s mee te nemen.”

De stad ontvluchten

“Als ik het even heb gehad met alle verbouwingen en ophopingen in Amsterdam, dan ga ik naar mijn ouders in Soest. Je kunt daar heerlijk wandelen in de natuur, maar dan ben ik er twee dagen en denk ik: oh my god, ik wil weer terug.”

Mooiste brug

“De Magere Brug is mijn lievelingsbrug. Afgelopen zomer vierden we de verjaardag van mijn opa en gingen we met de hele familie varen. Mijn opa en oma zijn al 65 jaar samen en ik vertelde het verhaal dat je voor eeuwig samen blijft als je onder de Magere Brug kust. Hij heeft haar toen heel lief een kus onder de brug gegeven. Mijn jongere neefjes en nichtjes riepen ‘tongen, tongen’. Ik heb dat moment gefilmd en dat is zo’n mooi filmpje geworden. Nu weten ze zeker dat ze samen blijven.”

Favoriete winkel

“Bij Anna+Nina op de Gerard Dou slaag ik altijd, of het nou is voor kleding, sieraden of woonaccessoires. Aan de andere kant van die straat zit de interieurzaak van Noëlle Baartmans. Zij heeft zo’n fantastische stijl waar ik iedere keer inspiratie uithaal als ik langsloop. Naast alle grote meubels, die je misschien niet iedere dag koopt, verkoopt ze ook heerlijke geurkaarsen en boeken. Een heel leuke winkel.”

Beste plek om te sporten

“Ik train bij Double Shift op de Lauriergracht. Het is een nieuwe sportschool en er is binnen veel daglicht. Dat is nog eens iets anders dan Saints and Stars, waar ik ook graag kom om mezelf af te beulen, maar soms word ik zo moe van die donkere ruimtes met felle lichten.”

Wil niet dood gevonden worden

“In de Kalverstraat natuurlijk. Ik bel iedere dag met mijn oma en moet haar nog steeds uitleggen dat mensen uit Amsterdam niet in de Kalverstraat komen. Al snap ik die badeendjeswinkels ook niet hoor, of de Bloemenmarkt waardoor toeristen nog steeds denken dat we hier op klompen lopen. Of de Universiteitsbibliotheek aan het Singel, dat vind ik een van de lelijkste gebouwen van de stad, van binnen en van buiten. Eigenlijk vind ik dat hele stuk verschrikkelijk.”

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Er geen stad is waarmee ik me zo identificeer. Het Instagramaccount @haver­melkelite vind ik om te gieren en ik herken mezelf er te vaak in, een beetje gênant. Wanneer ben je een echte Amsterdammer tegenwoordig? Misschien heb ik te lang niet hier gewoond om mezelf zo te noemen, maar ik voel me hier thuis en heb voor altijd Amsterdam in mijn paspoort staan.”

Broodje

“Cora aan de Prinsengracht. Ze hebben daar een broodje met pecorino, chorizo, mesclun en zongedroogde tomaatjes, dat is zó lekker.”