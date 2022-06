Het Amsterdam van housepionier Eddy de Clercq: ‘Ik voel me Amsterdammer omdat ik een steentje bijgedragen heb aan de nachtcultuur’

Dj-producer Eddy de Clercq (66), is een van de grondleggers van de Nederlandse housecultuur en richtte in de jaren tachtig club RoXY op. Hij ontspant in Café Belgique en koopt zijn kleding bij Tommy Page, ‘een van de weinige mooie kledingwinkels voor mannen in de stad’.

Mijn Buurt

“Al ruim veertig jaar woon ik met plezier in de grachtengordel. Toch was het hier vroeger fijner. Veel toeristen betekent ook veel overlast. En met al die taxi’s en de vele wegwerkzaamheden draait het verkeer volledig in de soep. Het is hier momenteel de grootste verkeerschaos sinds jaren.”

Ergste horeca-ervaring

“De brand in de RoXY in 1999. Ik stond te kijken hoe mijn levenswerk razendsnel afbrandde. Ik heb wel tien uur zitten janken. Om zo’n geweldige plek in vlammen op te zien gaan, is onbeschrijfelijk.”

Mooiste liedje over Amsterdam

“Tijdens de Museumnacht vorig jaar in de Nieuwe Kerk, heb ik Mooi Amsterdam van Wim Sonneveld en Willy Alberti gedraaid, een versie met orgelmuziek. En met succes: het publiek bleef maar glimlachen. Behalve dat de melodie erg vrolijk is, komt het anarchistische karakter van de stad sterk naar voren. Ze zingen bijvoorbeeld over een oude matras en een stoel in een gracht. Het blijft een schitterend nummer.”

Favoriete kledingwinkel

“Bij mij om de hoek in de Prinsenstraat zit Tommy Page. Het is een van de weinige mooie kledingwinkels voor mannen in Amsterdam. Er wordt zowel nieuwe als vintage kleding verkocht. De eigenaar heeft een geweldige smaak en is een echte gentleman.”

Beeld Sophie Saddington

Favoriete Amsterdammer

“Mijn man Pieter Rood. Al 45 jaar wonen we samen in Amsterdam. Je kan hem het best vergelijken met het stadswapen: heldhaftig, vastberaden en barmhartig.”

Amsterdam voor kinderen

“Een van de leukste feesten die ik ooit heb georganiseerd was Wonderland voor kinderen in Paradiso, als onderdeel van het vijftigjarig jubileum. De zaal was omgetoverd tot het paleis van de Rode Koningin met spelletjes en verkleedpartijtjes.”

Restaurant

“Ik bezoek graag Visaandeschelde aan het Scheldeplein. Het is een heerlijk klassiek restaurant, maar op een niet-prestigieuze manier. Een geweldige service. Zo verwelkomen ze mij altijd persoonlijk en nemen meteen mijn jas aan. Het menu stelt bovendien nooit teleur.”

Beeld Sophie Saddington

Mooi gebouw

“De buurt rond het Olympisch Stadion vind ik een mooi stukje stad. Het is daar de afgelopen jaren ontzettend goed opgeknapt. Ik kom er weleens voor rommelmarkten of om een hapje te eten. Ik vind het vooral fijn dat het er zo ruimtelijk is.”

Een avond stappen met

“Ahmed Aboutaleb, een burgemeester zoals die zou moeten zijn. Misschien krijg ik dan inzicht hoe een stad kan functioneren als een geoliede machine. Ik ben geen fan van Halsema: ze is nogal besluiteloos. Veel in de stad kan beter, kijk bijvoorbeeld naar al die wegomleidingen. Halsema kan veel leren van Aboutaleb. Eigenlijk moet Halsema dus mee met die avond.”

Kroeg

“Café Belgique in de Gravenstraat, een typisch Belgisch biercafé en staat ook wel bekend als dj-café. Al jaren draai ik hier twee keer per maand. Het vermaak bevalt me goed. Behalve ras-Amsterdammers, komen er ook veel toeristen op af. Koks, kunstenaars, muzikanten – het zijn allemaal creatievelingen.”

Ik voel me een Amsterdammer omdat

“Omdat ik een steentje bijgedragen heb aan de nachtcultuur van Amsterdam. Het was eind jaren zeventig een stad met een cafécultuur. Op een gegeven moment ben ik feesten gaan organiseren in De Brakke Grond. Die sloegen aan, blijkbaar was er behoefte aan een nachtcultuur. Een paar jaar later richtte ik club De Koer en RoXY op. Dit werden de eerste clubs in Nederland waar iedereen tot zijn recht kwam, qua leeftijd, achtergrond, geaardheid... Het ging vooral om wat je bijdroeg aan de sfeer. Het waren ook de eerste plekken waar house werd gedraaid. Een heel opwindende tijd dus.”

Sporten in de stad

“Al jarenlang sport ik één keer in de week bij de Active Club aan de Keizersgracht. Ik word dan begeleid door een personal trainer. Ik vind het een hele prettige plek, ook omdat het niet zo groot is. Veel mensen uit de omgeving komen er sporten. Daardoor is het een ontmoetingsplek geworden.”

Beeld Sophie Saddington

Dieren in Amsterdam

“De stad is rijk aan vogelsoorten. Eksters, kraaien, kauwen, merels, Vlaamse gaaien, roodborstjes; ik hoef maar even in mijn tuin te zitten en ik zie al alles voorbijkomen. Dat vind ik echt ongelofelijk. Daarnaast heb je in de stad ook veel water­vogels, zoals zwanen, eenden en futen. Het is een feest om alle vogels te bewonderen.”