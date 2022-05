Het Amsterdam van harpiste Lavinia Meijer: ‘Bij Eye heb je de lekkerste madeleines van de stad’

Beeld Sophie Saddington

Mijn buurt

“KNSM-eiland. Ik voel me heel erg op mijn plek hier. Het is heel gemoedelijk, open en bereikbaar. Door alle bootjes heb ik al snel een vakantiegevoel. Ik woon nu bijna vijf jaar in Amsterdam. Daarvoor woonde ik tien jaar in Hilversum en twee jaar in Amersfoort. Na mijn scheiding wilde ik wonen op de plek waar mijn culturele hart ligt.”

Kerk

“Vlak voor de tweede lockdown heb ik in De Duif gespeeld en ik was erg verrast door die plek. Van buiten is het ‘gewoon’ een kerk die deel uitmaakt van een rij gebouwen aan de gracht. Maar van binnen is het prachtig, met mooie versieringen. Ze hebben een stuk plafond dat verlaagd kan worden, voor als je met een kleine bezetting optreedt. In een kerk gaat muziek snel galmen, maar door zo’n plafond kun je heel intieme concerten geven. De akoestiek was ook heel prettig. Ik hoop er vaker te mogen spelen.”

Geheim plekje

“Ik ben net als veel artiesten lid van sociëteit De Kring aan het Leidseplein. Je kunt er heerlijk eten voor een prima prijs en het is er erg rustig. Dus voor een voorstelling ga ik vaak daar eten. Het zit een beetje verscholen naast Palladium. Bij binnenkomst ga je een smalle trap op en dan kom je op een heel leuke plek met twee verdiepingen. Beneden wordt op vrijdag gedanst en er staat een biljarttafel; een echte cafésetting. Boven is het restaurant. Je moet wel lid zijn om naar binnen te kunnen.”

Dierbare herinnering

“Verhuizen naar Amsterdam was voor mij een heel grote stap. Ik was net gescheiden en moest echt even aarden. Een jaar nadat ik hierheen was verhuisd, liep ik hard door Noord, langs het IJ, en ik weet nog dat ik om me heen keek en dacht: dit is mijn plek en ik mag me hier thuis voelen. Vanaf dat moment was dat ook zo.”

Restaurant

“Voor het KNSM-eiland heb ik in Noord gewoond en dan ging ik met regelmaat bij Eye eten. Hoewel het natuurlijk bekendstaat als bioscoop en filmmuseum, is het restaurant een bijzondere plek. Ik vraag altijd of ik een tafeltje bij het raam kan krijgen, zodat ik uitkijk over het IJ. De bediening is heel aardig en behulpzaam. Als ik iets mis uit Noord, is het toch wel Eye. Ze hebben de lekkerste madeleines van de stad.”

Het restaurant van Eye Filmmuseum. Beeld Sophie Saddington

Winkelen

“Op het Gelderlandplein heb je een Japans-Koreaans winkeltje, Shilla. Ik ben van Koreaanse afkomst en er zijn wel een paar Koreaanse restaurants in Zuid, maar het is niet zo’n heel populaire keuken. Ik vind het hartstikke leuk dat er zo’n winkel bestaat, dus ik kom er geregeld. Dan waan ik me even weer in Korea.”

Schap in de Japans-Koreaanse delicatessenwinkel Shilla op het Gelderlandplein. Beeld Sophie Saddington

Mooiste brug

“De Pythonbrug, een moderne rode hoge brug. Hij heeft twee hobbels en van bovenaf kun je heel ver uitkijken over het water en de architectuur van het Oostelijk Havengebied. Ik krijg dan een on top of the world-gevoel. Als ik er tijdens het hardlopen overheen ren, blijf ik bovenaan altijd even stilstaan.”

Favoriete lunchplek

“Lavinia Good Food. Ik kom mijn naam bijna nooit tegen, dus dat is een leuke ontdekking. Het zit in de Kerkstraat en ze hebben erg lekkere salades.”

Monument

“Het Concertgebouw heeft zo’n rijke historie en ligt prachtig aan het Museumplein. Ik speel graag in de kleine zaal. Die is intiem, maar er passen veel mensen in en de zaal heeft een heel mooie, warme akoestiek.”

Plein

“Het Museumplein. Er zijn zo veel mooie culturele instellingen daar: het Rijks, het Stedelijk, het Concertgebouw. Ik moest ooit lastminute de harpist van het Concertgebouworkest vervangen, toen heb ik een taxi genomen vanuit Hilversum. De chauffeur wist niet hoe hij voor het Concertgebouw moest komen en heeft me aan de andere kant van het Museumplein afgezet. In mijn concertoutfit en op hoge hakken ben ik het plein over gehold. Dan is het ineens best een groot plein.”

Het Stedelijk Museum. Beeld Sophie Saddington

Museum

“Het Stedelijk Museum hou ik altijd in de gaten, want ik ben gek op moderne kunst. Ik haal veel inspiratie uit beeldende kunst; de composities die ik maak, ontstaan uit visualisaties van een bepaald moment of thema die ik dan omzet in muziek.”