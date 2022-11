Het Amsterdam van Harper’s Bazaar-hoofdredacteur Miluska van ’t Lam: ‘Ik mis in de stad een club waar je heen kunt vanaf 30 jaar’

Miluska van ’t Lam (51) is hoofdredacteur van modeblad Harper’s Bazaar. Ze vertrok tien jaar geleden uit Lochem om hier haar droom na te jagen. Ze mist de stad gruwelijk als ze weg is en wandelt graag onder het Rijks door.

Mijn buurt

“Ik woon met mijn dochter op het hoekje van de Prinsengracht en de Utrechtsestraat, dus ik kijk uit op het Amstelveld. De buurt heb ik leren kennen door wekelijks te eten met buurtgenoten; elke maandag kookten we in een ander huis. Dat heeft voor mij echt de buurt gemaakt. Ik vind het mooi als we ‘noaberschap’ – zo noemen we buurmanschap in de Achterhoek – in Amsterdam kunnen creëren.”

Utrechtsestraat. Beeld Nina Schollaardt

Zoldering. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Als ik bij Zoldering binnenkom, voelt het als een familie, ondanks dat ze net een ster hebben gekregen. Je kan om 21.00 uur binnenstappen zonder te reserveren en dan is er nog wel een plekje vrij. Ze hebben prachtige Barolowijnen, lekkere vis en mooie desserts met zelfgemaakte Franse koekjes. Het is een vertrouwde plek.”

Kerk

“Afgelopen week vierden we de Harper’s Bazaar Women of the Year in de Posthoornkerk. Uit 150 iconen kozen we zes winnaars, van wie Ruslandcorrespondent Iris de Graaf Woman of the Year werd. Met gevaar voor eigen leven blijft zij haar droom leven: goede, objectieve journalistiek bedrijven.”

Ronald van der Kemp, een van haar favoriete ontwerpers. Beeld Nina Schollaardt

Modewinkel

“We mogen als Nederlanders best wat trotser zijn op onze eigen ambachtsmensen. Van couturiers als Mohamed Benchellal en Ronald van der Kemp tot modetalenten als Renée van Wijngaarden van 1/OFF Paris en Elza Wandler. Jonge mensen met grote dromen, die het lef hebben om impact te maken. Ze hebben onze ogen een beetje meer nodig.”

Rijp voor de sloop

“Ik wandel heel veel, want ik hou van deze stad. Iedere avond kies ik een andere route en regelmatig loop ik door de tunnel onder het Rijksmuseum. Dan speelt een muzikant daar prachtige klassieke muziek en loop ik over dat mooie veld met al die historische gebouwen. Om vervolgens in alle volgestouwde vuilnisbakken iets te zien bewegen: ratten die hun wildste feestjes vieren. Zo zonde.”

Geheim adresje

“Zum Barbarossa, een mooie intieme bar in de Voetboogstraat, is net geopend in de kelder van The Seafood Bar. Het voelt als een stijlvolle club in Parijs. Je kan er elke vrijdagavond aanschuiven om een drankje te doen en binnenkort kan je er ook eten.”

Met pek en veren de stad uit

“Mannen die in een sportauto knetterhard over de Utrechtsestraat knallen. Echt niet nodig, levensgevaarlijk en absoluut oncharmant. Er hoeft maar één iemand over te steken en het is gebeurd.”

Favoriete Amsterdammer

“Mijn dochter Marie-Laure. Ze is 20 en brengt het beste in me naar boven. Ik heb haar meegenomen naar deze stad omdat ik mijn droom wilde verwezenlijken. We begonnen op veertig vierkante meter op de Reguliersgracht, waar we in dezelfde slaapkamer sliepen. Ze heeft zich zo mooi ontpopt, ik vind haar een inspirerende Amsterdammer. Ze studeert kunstgeschiedenis en leert momenteel veel over bouwstijlen, dus ze geeft me veel leuke details en een nieuwe blik op de stad.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was een puber. Mijn moeder nam ons mee naar Carré voor een voorstelling. We parkeerden de auto bij de Stopera en liepen langs de Amstel naar het theater. Ik was op slag verliefd en heb toen heel hard geroepen: ‘Hier wil ik later wonen.’ En zo geschiedde. Precies om de hoek van deze plek. Ik geloof in manifesteren.”

Het zucchini-broodje van ZeroZero. Beeld Nina Schollaardt

Broodje

“ZeroZero is net geopend in de Nieuwe Spiegelstraat. Ik heb het ontdekt omdat een vriendinnetje van mijn dochter daar werkt. Het zucchini-broodje is het beste ooit, ik heb nog nooit zo’n lekker broodje gegeten. Alles wordt er kakelvers bereid. Italianen maken altijd een beetje een theater van het leven en die Italiaanse levendigheid hebben ze daar ook. ”

Ik voel me een Amsterdammer omdat

“Omdat ik de stad gruwelijk mis als ik Amsterdam een tijdje verlaat voor mijn werk. Het is geen heimwee, maar een verlangen naar dat gesprekje met de bloemenman of met de buurman die zijn stoepje komt vegen. Buiten grote dromen heeft Amsterdam toch ook dat dorpse gevoel. Die twee contrasten vind ik mooi.”

Een avond op stap met

“In Amsterdam mis ik enorm een club waar mensen vanaf zo’n 30 jaar kunnen uitgaan. Dat is er echt niet. In New York had je vroeger Studio 54, een iconische club. Als we zoiets in Amsterdam zouden doen, doen we echt iets goeds voor de stad. En dan zou ik Kelly Wearstler meenemen, een interieurdesigner uit LA. Haar lef is inspirerend en werkt aanstekelijk. Ik ben nu al benieuwd hoe ze danst en of ik lol met haar kan maken. Wedden dat ze komt?”

Dagelijkse boodschappen

“Ik ben verwend met de Utrechtsestraat, daar heb je alles. Als ik geen tijd heb om te koken, ga ik naar de Soepbar of Soup en Zo in de Nieuwe Spiegelstraat. Ik ben serieus soepverslaafd. Op mijn werk heb ik al gevraagd of we niet iedere dag een pan soep op het vuur kunnen zetten. Het is zo lekker om in de middag soep te eten. Marokkaanse harira met dadels, citroensap en wat walnootjes, heerlijk.”

Mooiste gevel

“Het Apollohuis, waar nu advocatenkantoor Allen & Overy is gevestigd. Een gebouw uit 1938 ontworpen door Dirk Roosenburg.”

Ergste horeca-ervaring

“Elk restaurant dat al begint af te wassen terwijl er nog gasten aan het dineren zijn. De geur van afwasmiddel mengt niet met lekker eten. Je voelt je dan opgejaagd, het is ongastvrij. Het gebeurt opvallend vaak.”