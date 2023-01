Het Amsterdam van fotograaf Jimmy Nelson: ‘Op mijn allereerste dag in Amsterdam kwam g-string Billy voorbij geskeelerd – en niemand keek om’

Jimmy Nelson. Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“In 1993 was ik oorlogsfotograaf. Op vakantie in Griekenland ontmoette ik de moeder van mijn kinderen. Ik was zoekende naar waar ik me wilde vestigen en ze zei: ‘Ga met mij mee, naar Amsterdam.’ Inmiddels is deze stad al bijna dertig jaar mijn thuis en daar ben ik haar zeer dankbaar voor.”

Thai Bird Snackbar. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Snackbar Bird op de Zeedijk is waanzinnig. Het is er altijd druk, het eten is verrukkelijk en je ziet, terwijl je eet, half kleurrijk Amsterdam aan je voorbij trekken. Ik kom er graag met mijn kinderen en bestel eigenlijk altijd de tom kha kai met tempeh.”

Kroeg

“In al die jaren dat ik in Amsterdam woon, heb ik nog nooit in een kroeg gezeten. Waarom niet? Ik drink niet, ik zit niet graag stil en ik hou niet van de geur van bier. Die aversie wordt met de jaren erger.”

Favoriete lied over Amsterdam

“Dat van Jacques Brel over Amsterdam. Daar heb ik een persoonlijk verhaal bij. Hij was een ontdekkingsreiziger, net als ik. Toen ik in 2017 op de Marquesaseilanden, de meest geïsoleerde eilandengroep ter wereld, terechtkwam, dacht ik: dit is de mooiste plek op aarde, hier wil ik sterven. De Marquesen zeiden: ‘Dat kan niet, witte mensen zoals jij maken alles stuk.’ Ze verwezen naar kunstenaar Paul Gauguin, die daar behoorlijk heeft huisgehouden. Ze vertelden dat zij slechts voor één man een uitzondering hadden gemaakt: Jacques Brel, die niet kwam om te plunderen, maar vroeg wat hij kon geven. De lokale bevolking wenste een betere verbinding en dus is Brel teruggegaan naar Parijs om zijn vliegbrevet te halen. Hij is met een vliegtuig teruggekomen om daar vervolgens een vliegende postbode te worden. Die manier van teruggeven heeft me geïnspireerd om de Jimmy Nelson Foundation op te richten. Hoe kan ik teruggeven aan de aarde?”

Cobrabrug. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste brug

“De Cobrabrug is aesthetically stunning. Nederland is erg goed in het combineren van oude met nieuwe architectuur en is niet bang om vanwege geografische redenen verder te kijken dan de geschiedenis. Dat is echt waanzinnig. In Engeland is alles oud en wordt er minder geëxperimenteerd.”

Wild & the Moon. Beeld Nina Schollaardt

Speciaalzaak

“In Parijs ontdekte ik ooit Wild & the Moon, een juicebar waar ze een heleboel gezonde dingen verkopen. Met de jaren ben ik gezondheid steeds belangrijker gaan vinden. Mijn lichaam wordt zwakker naarmate ik ouder word en ik vind het een rijkdom om mezelf af en toe een hollyweed juice van Wild & the Moon te gunnen.”

Dagelijkse boodschappen

“De Lidl op het Delflandplein zit aan het lelijkste plein van Amsterdam. Toch kom ik er graag: het zit dicht bij mijn fotostudio en ik doe er elke ochtend gezonde boodschappen voor mijn team. Inmiddels ken ik iedereen in de supermarkt en zij mij. In alle lelijkheid is het er hartstikke gezellig.”

Favoriete modewinkel

“Mijn 26-jarige dochter Ardash ontwerpt samen met haar beste vriendin Bobbie op maat gemaakte uniseks sustainable spijkerbroeken. Hun label heet NelsonJohnson en het zijn de enige spijkerbroeken die ik draag. Ik hou niet zo van winkelen.”

Laatste keer de stad uit

“Vanmorgen ben ik met de trein en de fiets naar Roden in Drenthe gegaan. Ik reis op dit moment langs veertig verschillende Nederlandse steden om mijn boek The Last Sentinels te signeren en ik doe alles met de fiets en de trein. Dat vind ik erg prettig: de reis is relaxed, je leert onderweg leuke mensen kennen en het is beter voor het milieu. Al moet ik voor mijn werk nog steeds veel vliegen.”

De Schreeuw in het Oosterpark. Beeld Nina Schollaardt

Monument

“De Schreeuw in het Oosterpark. Stiekem waren veel mensen het met Theo van Goghs standpunten eens, maar niemand durfde het te zeggen. Dit monument staat symbool voor de vrijheid om te zeggen wat je wil.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“Op mijn allereerste dag in Amsterdam kwam er een man voorbij geskeelerd in een string. Ik draaide me om en dacht: oh my god, there’s somebody naked. Maar wat nog opvallender was: geen enkele Amsterdammer draaide zich om. Niemand leek zich wat aan te trekken van g-string Billy, die zich al jaren zo voortbeweegt. Toen dacht ik: het feit dat hij door Amsterdammers geaccepteerd wordt, maakt Amsterdam voor mij een geweldige stad om in te wonen. Het maakt me trots.”

Beste plek om te sporten

“Als het even kan, ren ik elke ochtend een uurtje door het Amsterdamse Bos. Daar heb ik alle ruimte om te lachen, zingen, schreeuwen en huilen. Het is een plek waar ik even alles los kan laten. Soms kom ik mensen tegen als ik aan het huilen ben, die lopen dan met een bocht om mij heen.”