Het Amsterdam van Floris Göbel: ‘De slechtvalk, het snelste dier ter wereld, broedt gewoon op het Rijksmuseum’

Floris Göbel op de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Beeld Mariet Dingemans

Kroeg

“Hoppe op het Spui is zo’n kroeg waarvan mijn pa en ma altijd zeiden dat ik er later geheid nog eens zou belanden. Schei toch uit, dacht ik toen. Maar uiteindelijk is het toch een van mijn favoriete cafés geworden; je haalt er de lekkerste biertjes. Het kan er nogal druk worden, waardoor je half op straat staat te borrelen, maar daar heb ik een oplossing voor: ik ga altijd bij het elektriciteitskastje langs het fietspad staan. Die plek is redelijk onontdekt en op het kastje kun je drie biertjes kwijt. Bier wordt bij Hoppe trouwens altijd op een bijzondere manier gepresenteerd: perfect getapt, het logo op het glas naar voren en bij elk biertje krijg je een nieuw viltje.”

Café Hoppe op het Spui. Beeld Mariet Dingemans

Park

“Als je in het Westerpark iets verder doorloopt, kom je in een heel ecosysteem van planten, bloemen en beestjes terecht. Van vogels die hier hun nestje bouwen tot hele orkesten van kwakende kikkers: je vindt het er allemaal. En dan heb je ook nog de kinderboerderij en het bijenhotel. Het Westerpark is ideaal als je de natuur in wil, maar niet de stad uit kunt. Vooral op warme zomerdagen ben ik in het park te vinden, want dan is het tussen het groen een stuk koeler in vergelijking met de stad.”

Dierenwinkel

“Ik moet zeggen: huisdieren heb ik genoeg. Naast tientallen axolotls (salamanders, red.) en Afrikaanse reuzenslakken heb ik een koningspython genaamd Meneer Tortellini, een miljoenpoot, een wandelende tak en nog wat vissen. Onlangs hebben mijn vijf huisgenoten gezegd dat er nu echt een stop op zit. Voor al deze beestjes loop ik regelmatig naar Dierenhandel Exotica op de Van Wou‑­straat. Eigenaar Ron heeft alles wat je nodig hebt voor elk dier.”

Dierenhandel Exotica. Beeld Mariet Dingemans

Mijn buurt

“Al drie jaar is dat De Pijp, om de hoek van het Sarphatipark. Een gezellige buurt. Nu ik er langer woon, herken ik steeds meer mensen die ik kan begroeten. Maar dat ik hier woon, betekent niet dat ik naar al die populaire tentjes ga. In dat opzicht zit ik erg simpel in elkaar: ik ga bijna nooit naar een lunchtent en haal nooit ergens een of andere havermelk-frappuccino. Doe mij maar een broodje kaas tussen de bomen. Zodra ik het gevoel heb dat ik te veel binnen zit, wandel ik naar het Sarphatipark en ben ik in een stukje natuur. In het Sarphatipark vind je ook Groen Gemaal, een stadstuintje waar je plantjes kunt ruilen. Een mooi initiatief waar ik regelmatig gebruik van maak.”

Dagelijkse boodschappen

“Eén keer in de week ga ik naar de Lidl op de Hemonylaan en sla ik voor een hele week twee volle tassen in. De Lidl is top, het heeft de beste kwaliteit voor nog eerlijke prijzen. Bij mij thuis worden dagelijks allerlei internationale gerechten gekookt, van pita’s gyros tot Thaise curry’s. Dat is niks voor mij. Ik hou van Hollands eten, zoals stamppotten met een zwembadje jus of spruiten met appelmoes.”

Restaurant

“Na alle ramententjes in de stad te hebben geprobeerd, weet ik zeker: Sapporo Ramen Sora in De Pijp is de beste van de stad. Het is een heel klein zaakje en telt nog geen acht tafeltjes. Wel staat het er altijd helemaal blauw van de dampende pannen; je jas kan meteen naar de stomerij als je daar geweest bent, dus die laat ik thuis. Voor lekkere tapas ga ik naar Duende Dos in de Jordaan, dat wordt gerund door Spanjaarden. Als ik heb gebeld, weet ik nooit of mijn reservering is doorgekomen, want ze beheersen de Nederlandse en Engelse taal niet geweldig. En als ik dan binnenkom, doen ze alsof het een verrassing is. Maar ze regelen altijd een plekje. Dat geeft wel de charme van Duende Dos aan.”

Japans restaurant Sapporo Ramen Sora. Beeld Mariet Dingemans

Beste plek om te sporten

“Twee keer per week ben ik te vinden bij Ettaki Gym op de Bilderdijkkade. Een fijne, goede boksschool waar je met elkaar kunt sparren of zaktraining krijgt. Eigenaren en trainers Hassan en Oussama Ettaki zijn rotten in het vak en voormalig kampioenen. Van hen kun je dus echt iets leren.”

Ettaki Gym. Beeld Mariet Dingemans

Favoriete Amsterdammer

“Nicolette van Dam vind ik geweldig. Ze is lief, vriendelijk en houdt ook nog eens van dieren. Echt een topvrouw. De kids van Nicolette en haar man Bas zijn ook gek op dieren, dus het is daar inmiddels een halve dierentuin. Ze woont bij mij om de hoek, daarom pas ik weleens op haar beestjes.”

Dieren in de stad

“Als je in de stad loopt, zie je zoveel mensen naar hun telefoon staren. Niemand kijkt nog om zich heen. Maar als je erop let, zie en hoor je ontzettend veel dieren in de stad. Zo heb je hier de mooiste insecten en vogels, waaronder de slechtvalk, het snelste dier ter wereld, die gewoon op het Rijksmuseum broedt. Ik zou heel graag een keer bevers willen spotten in Amsterdam; het schijnt dat er enkele in Diemen leven.”

Plek om te relaxen

“Iets voorbij restaurant George Marina ligt een brug waar ik in de zomer regelmatig vanaf spring. Dat is wel op eigen risico, want wie weet liggen er allemaal fietsten in het water. Het Amsterdamse bos is ook een plek om even tot rust te komen. Als ik niet zo lekker in mijn vel zit, ga ik daar naar de geitenboerderij en aai ik even een lief geitje. Dan kom ik gegarandeerd met een goed gevoel terug.”