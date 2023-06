Het Amsterdam van Elle-hoofdredacteur Anke de Jong: ‘Bij Bar Grill Marathonweg kom ik zeker eens per week’

Anke de Jong (35) is hoofdredacteur van modeblad Elle. Ze tennist bij Park Tennis in Ouderkerk aan de Amstel, haalt maaltijden bij Vork in de Maasstraat en wil weleens een avond in de lampen hangen met Eva Jinek.

Eerste keer in Amsterdam

“Toen ik klaar was met de havo had ik maar één doel: naar Amsterdam. Ik kom uit Friesland en al mijn vriendinnen gingen in Groningen studeren. Dat maakte mij niets uit, ik was ervan overtuigd dat Amsterdam mijn stad was. Mijn eerste keer in Amsterdam was ik op zoek naar een kamer. Die vond ik aan de De Clercq­straat, twaalf vierkante meter klein, in een heel ongezellig studentenhuis. We douchten boven het toilet, ik had geen vrienden en het was voor mijn gevoel afzien. Ik was eenzaam en kwam tien kilo aan. Als ik nu langs de De Clercqstraat 37 rij, kijk ik altijd even naar de voordeur. Nu overheerst een gevoel van trots. Het is me mooi gelukt hier iets op te bouwen.”

Kapper

“Ik word regelmatig op straat aangesproken over mijn haar. Mensen vragen dan of het wel echt is. Het is mijn unique sellingpoint en dat is mede te danken aan Siko van Berkel van kapsalon In de Jordaan aan de Elandsgracht. Hij knipt op droog haar en kijkt heel goed naar wat jou knap maakt. Hij neemt veel BN’ers onder handen, maar iedereen is welkom in zijn stoel.”

Beeld Mariet Dingemans

Geheim adresje

“Na lang zoeken heb ik eindelijk een huidkliniek gevonden waar huidtherapeuten werken die afgestudeerd zijn in huidtherapie. Ik merk dat ik ouder word en zeker wanneer ik veel aan mijn hoofd heb, zie ik er moe uit. Bij Skin Project aan de Albert Cuyp gaan ze nét iets verder dan een standaard facial. Ik merk dat mijn huid er ontzettend van is opgeknapt en ga nu elke vier weken.”

Beste plek om te sporten

“Ik heb tennisles bij Park Tennis in Ouderkerk aan de Amstel. Het is een heel klein, sfeervol verlicht park met slechts drie banen en ze serveren er goede koffie en wijn. Ik heb les van Sidney de Boer. Het is een mega-aanrader als je op zoek bent naar een leuke sportplek aan de rand van de stad.”

Beeld Mariet Dingemans

Kroeg

“Bar Grill Marathonweg is zo’n plek waar ik zeker een keer per week ben. Ik kom er na mijn werk om even een glaasje bubbels met mijn vriendinnen te drinken en vier er mijn verjaardag. Ze hebben een groot terras, fijn personeel en ook nog eens heel lekkere pizza en steak.”

Beeld Mariet Dingemans

Restaurant

“Een beetje ordinair, maar zo lekker: Dynasty in de Reguliers. Ik neem er altijd het fine eastern-menu.”

Dagelijkse boodschappen

“Ik kan niet koken en haal veel maaltijden af. Bijvoorbeeld bij Vork, een fijne groenteboer aan de Maasstraat. Of bij Feduzzi, een Italiaanse traiteur. Ik haal daar graag lasagne, pasta of een maaltijdsalade.”

Koffie

“Voordat ik naar de redactie van Elle in de Houthavens fiets, trakteer ik mezelf altijd op een koffie bij At Seven en lees ik daar de krant. Dat is echt mijn moment om even stil te staan, voordat ik in de sneltrein van die dag terechtkom.”

Modewinkel

“Ik kom heel graag bij vintagewinkel De Ruilhoek, waar ik zelf ook kleding inbreng. Ik heb daar ooit een waanzinnige zwarte leren jas gescoord, het kaartje hing er zelfs nog in. Verder kom ik regelmatig bij Arket, waar ze de beste witte T-shirts en blazers hebben. En als ik iets bijzonders zoek, maak ik een afspraak bij 1/OFF®. Zij maken nieuwe pieces van meerdere designerstukken, zoals oude Chanel- en Burberryjasjes. Ik had een outfit van ze aan tijdens de finale van Wie is de Mol?”

Speciaalzaak

“De enige sieraden die ik draag, zijn ringen, en die shop ik bij Aynur Abbott. Zij maakt heel mooie items en gebruikt iets zachter goud, waardoor het beter betaalbaar is. Dat doet niets af aan de kwaliteit: ik heb acht jaar geleden een zegelring bij haar gekocht, hem nooit afgedaan en hij is nog steeds heel mooi.”

Beeld Mariet Dingemans

Dit kan beter

“De woningmarkt. Ik ben op zoek naar een koophuis en heb niet genoeg eigen geld om zonder voorbehoud van financiering iets te kopen. Het is tot nu toe een struggle.”

Een avondje stappen met

“Eva Jinek. Zij is mijn voorbeeld en ik vind haar zo’n cool wijf. Alles wat zij zegt snijdt hout en daarnaast is ze ook nog eens heel leuk. Volgens mij is ze wel te porren voor een borrel en ik zou graag met haar in de lampen willen hangen. Ik zou zeggen: Eva, bel me na je zwangerschap.”

Laatste keer de stad uit

“Ik ga best vaak de stad uit. Ik reis veel voor mijn werk, maar ga ook graag naar Friesland. Ik hou van Amsterdam, maar Friesland zal ook altijd mijn thuis blijven. Ik vind het heerlijk om van huis te gaan, maar nog lekkerder om thuis te komen.”

