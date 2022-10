Het Amsterdam van dj KI/KI: ‘Ik word heel gelukkig van naar honden kijken in het Erasmuspark’

Kiki Wesselo (26) reist de wereld over als dj KI/KI en is deze week even in eigen stad voor twee optredens tijdens ADE. Ze bokst graag bij Boogieland en neemt op Schiphol altijd een Hemahotdog met extra (goed verdeelde) saus.

Mijn buurt

“Ik woon nu een jaar in Noord, op de NDSM. Ik vind Noord superleuk, het is een stuk relaxter dan de overkant. Op het pontje laat ik alle drukte achter me. Al zijn er genoeg leuke plekken waar je de drukte weer kunt opzoeken. Zo zitten Klaproos en Cornerstore om de hoek. En ik ga graag naar het Twiske, waar het een stuk rustiger is dan in een willekeurig park.”

Restaurant

“Mijn favoriete restaurant is Rijsel. Toen ik er voor het eerst kwam dacht ik: wauw, de vibe is hier fijn, het eten heel lekker en het personeel erg vriendelijk. En toen kwam de zelfgemaakte chocoladesorbet. Ik was er letterlijk even stil van. Zó lekker. Omdat ik lactose-intolerant ben, kan ik veel toet­jes niet eten, maar sorbet wel. Twee weken later at ik met een vriend bij een ander restaurant in de stad en zijn we speciaal voor de chocoladesorbet nog even langs Rijsel gefietst.”

Speciaalzaak

“Amsterdam heeft veel vette platenzaken, maar als ik er één moet uitkiezen, dan is het Killa Cutz. Ze verkopen er veel twee­dehands en hebben een grote collectie early trance en techno. Met eigenaar Richard kan ik altijd goed kletsen en ik hou via Instagram goed bij wanneer hij weer een batch uit het buitenland heeft gescoord. Dat is altijd een goed moment om weer even langs te gaan.”

Beeld Daphne Lucker

Mijn kapper

“Op festivals zeggen mensen weleens tegen me: ik heb mijn haar net zo laten knippen zoals jij. Dat vind ik een enorm compliment, maar dat komt vooral door mijn kapper Amanda Bom-Fritz. Ik heb haar dat heel snel verkeerd geknipt kan worden, maar superster Amanda weet ­precies wat ze moet doen. En ze heeft sinds kort een eigen zaak in de Tweede Hugo de Grootstraat.”

Sporten

“Ik vind boksen heel lekker en dan vooral bij Boogieland. Daar word je niet uitgelachen als je nog niet zo goed bent en ze hebben een goede beginnerscursus. Als ik daar heb gebokst, voelt het alsof ik alles waar ik me op dat moment druk om maak daar kan achtergelaten.”

Beeld Daphne Lucker

Een avond stappen met

“Mijn allerleukste vrienden. Omdat ik zelf vaak draai in het weekend ga ik niet zoveel met ze uit. Ik zou naar De School gaan als Spielraum er is, of naar Garage Noord. ­Volgende week tijdens ADE draai ik twee dagen, maar zondag ben ik nog vrij. Ik denk dat ik dan naar Lofi ga, daar is Strangelove met Job Jobse.”

Beeld Daphne Lucker

Dieren in Amsterdam

“Ik ben erg fan van honden en word heel gelukkig van op een bankje in het park naar honden kijken. Mijn ex-vriendin had een hond en samen gingen we vaak naar het Westerpark, waar veel honden loslopen. Zo gezellig vind ik dat. In het Erasmuspark is ook een goede spot: een plekje waar honden mogen zwemmen.”

Laatste keer de stad uit

“Ik ben net terug uit Berlijn. Daar heb ik in de Berghain gedraaid, de beroemdste technotempel van de wereld. Het was veruit de vetste clubervaring tot nu toe. Ik stond op zondagmiddag in de grote zaal en het publiek was geweldig. Ik kon veel risico’s nemen en dat is het allerleukste.”

Amsterdam voor kinderen

Mag ik een shoutout naar de Pannenkoekenboot doen? De Pannenkoekenboot op de NDSM-kade is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook zeer geschikt voor volwassenen. Sterker nog: ik heb er weleens een date gehad. Er is niets leukers dan varen en onbeperkt pannenkoeken eten. Ik ben er misschien wel zes keer op geweest en nu ik dit zeg denk ik: ik moet binnenkort weer.”

Broodje

“Als het op broodjes aankomt, heb ik één guilty pleasure en dat is de Hemahotdog. Ik haal er altijd eentje als ik terugkom van touren en vraag standaard om extra saus. Of nou ja, ik vraag of ze de saus goed over het broodje willen verdelen, anders blijft alles onderin het broodje zitten en bestaan je laatste happen uit brood met saus.”

Dit kan veel beter

“Ik vind dat de stad tekortschiet in queer spots. Queerfeesten als Spielraum zijn vaak lang op zoek naar een locatie. Dat komt omdat dit soort feesten niet direct veel geld opleveren – daar ligt de nadruk niet op en de community heeft het vaak minder breed. Ik heb gemerkt dat locaties eerder geneigd zijn te kiezen voor feesten die meer opleveren, los van het einddoel, dat is zonde.”

Beste plek om te relaxen

“Waar ik bij Spa Zuiver altijd het idee heb dat ik half Amsterdam tegenkom, is dat bij Sauna Deco niet het geval. Het is een kleine, mooie, wat anoniemere spa aan de Herengracht en op een of andere manier is het er nooit erg druk. En ze hebben hele goede massages. Nu maar hopen dat het niet stormloopt nu ik dit geheim verklapt heb.”

Mooiste brug

“De brug die parallel loopt aan de Magere Brug, van Frederiksplein naar Weesperplein. Ik ben er wel een miljoen keer overheen gefietst en elke keer verbaas ik me weer hoe mooi de stad vanaf die brug is.”