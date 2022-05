Het Amsterdam van dichter Joost Oomen: ‘Iemand heeft stiekem uien geplant op de rotonde van het Surinameplein?’

Van 22 mei tot eind augustus zijn de gedichten van Joost Oomen (31) te horen in de muzikale familievoorstelling Als je weet waarom een vis praat. Hij komt graag bij antiquariaat Sterre der Zee en moet altijd even de grote steen op de Overtoom aanraken.

Kroeg

“De Ruimte in Noord aan de Distelweg is niet echt een kroeg-kroeg, maar wel heel fijn. Het zit in een oude verkeerstoren en heeft van die gekke schuine ramen. Ze hebben er lekkere biertjes en organiseren eens in de zoveel tijd leipe jazzconcerten. Het is maar goed dat ze in de krant komen, want ze zijn zelf niet zo goed met hun eigen marketing.”

De Ruimte in Noord. Beeld Sophie Saddington

Favoriete winkel

“Elk weekend komt tout creatief Amsterdam bij platenzaak Velvet aan de Rozengracht wijn drinken en ouwehoeren over muziek. Ze hebben bijna alles op vinyl wat je kunt bedenken, en als ze het niet hebben bestellen ze het alsnog. Zo hebben ze bij Velvet ooit een plaat van Spinvis met Simon Vinkenoog voor me gevonden. Die is in een heel kleine oplage gedrukt en ik ben er ontzettend blij mee.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was nog heel jong en mijn ouders namen me mee met de trein. Ik weet nog dat de tunnel bij het Centraal Station vol lag met junks en dat ik een zak patat kreeg bij de Dam, met ketchup die heel vreemd smaakte. De tweede keer dat ik in Amsterdam kwam, ging ik met mijn beste vriendin van de middelbare school blowen in het Vondelpark. We hadden namelijk in een boekje gelezen dat iedereen dat daar doet.”

Rijp voor de sloop

“Mijn huis! Dat is heel erg. Ik woon in een woongroep met honderd kunstenaars aan het Surinameplein. We moeten er in september allemaal uit omdat het gesloopt gaat worden en dat betekent dat een heleboel artistiekelingen waarschijnlijk niet in Amsterdam kunnen blijven wonen. Wist je dat iemand stiekem uien heeft geplant op de rotonde van het Surinameplein? Ik vind het wel een spannend idee, maar ik durf niet zo goed het drukke verkeersplein op om te gaan om te kijken of het echt zo is.”

Beste plek om te sporten

“Ik ben heel slecht in sport, maar ik heb een frisbeeclub met allemaal dichters en schrijvers in het Westerpark. Frisbee is nog best een blessuregevoelige sport: schrijver Roos van Rijswijk heeft er laatst een verschrikkelijke zweepslag door opgelopen.”

Geheim adresje

“Sterre der Zee aan de Hasebroekstraat is een heel mooi antiquariaat met boeken tot aan het plafond. Ze hebben er zo veel boeken dat ik vaak niet bij de poeziëhoek kan komen, omdat er stapels romans voor liggen. Wat ik ook leuk vind, is dat ze er altijd actieve Zuid-Amerikaanse muziek draaien en er een merkwaardig groot schilderij in de etalage hangt.”

Wil altijd nog

“In 1966 werd in Carré een legendarische poëzieavond georganiseerd door Simon Vinkenoog. De beste dichters traden daar op. Nu wil ik dat ook doen, maar dan in de Gashouder, want daar kunnen nóg meer mensen in. En dan hoop ik dat heel Amsterdam uitloopt voor dichters als Simone Atangana Bekono, Wout Waanders en Yentl van Stokkum. Die zeggen je nu misschien nog niet zo veel, maar na mijn poëzieavond in de Gashouder wel.”

De steen op de Overtoom. Beeld Sophie Saddington

Monument

“Op de stoep aan het begin van de Overtoom ligt een heel grote steen. Elke keer als ik erlangs fiets, moet ik ’m even aan­raken. Ik blijk lang niet de enige te zijn die dat doet, want ik zie het anderen ook weleens doen. Het verhaal achter het monument ken ik niet, maar ik denk dat het zijn magie verliest als ik weet wat het is.”

Broodje tempeh bij Food Corner. Beeld Sophie Saddington

Broodje

“Dat kan er maar één zijn: het broodje tempeh van Food Corner op de hoek van de Nassaukade en de Tweede Nassau­straat. Het slaat nergens op hoe lekker dat is: het broodje is knapperig, de tempeh doordrongen van smaak en de zelfgemaakte sambal en ingemaakte komkommer zijn geweldig. Mijn kantoor zit er vlakbij en er was een periode dat ik het elke dag at. Nu probeer ik het te beperken tot één keer per week.”

Museum

“Veilinggebouw De Zwaan is niet echt een museum, maar toch ook weer wel: soms kun je net voordat een veiling begint naar binnen lopen tijdens een kijkdag. Je vindt er de meest merkwaardige dingen. Van oude pistolen en Chinese vazen tot te gek aardewerk en de kroon uit The Crown. Ik heb weleens gehoord dat Harry Mulisch daar ook graag kwam en achter een enorme krant in de zaal zat, zodat de mensen achter hem niets meer konden zien. Hij stak dan twee vingers vanachter zijn krant op als hij iets wilde kopen. Zelf heb ik nog nooit iets bij De Zwaan gekocht, ik ben niet rijk genoeg.”