Het Amsterdam van de Oekraïense Daria Delavar-Kasmaei: ‘Ik word heel boos als ik op straat Russisch hoor’

Daria Delavar-Kasmaei. Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Als kind ging ik met mijn ouders naar Amsterdam op vakantie en bezocht ik met in één dag het Anne Frank Huis, het Rijksmuseum én het Van Gogh Museum. Ik was kapot, maar het heeft ook veel indruk gemaakt. Ik herinner me de schitterende blauweregen aan de gevels van de Amsterdamse huizen en hoe graag mijn moeder, een basisschoollerares, per se naar de Wallen wilde omdat ze benieuwd was hoe de dames daar eruitzagen.”

Mijn buurt

“Ik woon op Zeeburg. ’s Avonds is het stil op straat. Het is een beetje creepy, maar ik ben blij dat ik een plek heb.”

Mooiste plek

“Door de UvA ben ik hier. Het is een goede organisatie met veel verschillende campussen op mooie plekken in de stad. Ik kom graag in de uni­versiteitsbibliotheek, waar ik alle bronnen kan vinden die ik nodig heb voor mijn onderzoek, en het is me met hulp van de UvA gelukt de kunst­expositie IamUkraine naar Amsterdam te halen. Die is als het goed is in april te zien.”

De Universiteitsbibliotheek aan het Singel. Beeld Nina Schollaardt

Winkel

“De Bijenkorf en de Douglas. Ik ben een perfume geek met weinig geld. Daarom ga ik graag naar de parfumafdeling van de Bijenkorf en spray ik daar wat op; voor mij is het een soort gratis therapie. Lost Cherry van Tom Ford is mijn favoriet.”

Speciaalzaak

“Ik kom heel graag bij de Poolse supermarkt in Noord. De Poolse keuken lijkt erg op de Oekraïense en ik koop er graag pierogi – Slavische dumplings – en worstjes. Ze verkopen er zelfs het Oekraïense chocolademerk Roshen,.”

De laatste keer de stad uit

“Ik ben gevlucht uit Boetsja en het kostte me precies 24 uur om hier te komen. Je moet eerst een bus en een trein nemen naar de Poolse grens en als je pech hebt moet je, net als ik, urenlang aan de grens wachten. Vanaf Polen kun je vliegen. Het was een ervaring waarover ik later zeker aan mijn kleinkinderen ga vertellen.”

Café

“Ik ben student en heb nog geen baan, tot nu toe word ik overal geweigerd omdat ik overgekwalificeerd ben. Daarom heb ik weinig geld om leuke dingen te doen. Ik heb mijn verjaardag in Kattencafé Kopjes gevierd, dat was leuk. Maar liever nog zou ik cocktails drinken met vrienden.”

Kattencafé Kopjes. Beeld Nina Schollaardt

Met pek en veren de stad uit

“Ik merk dat ik heel boos word als ik op straat Russisch hoor. Of als ik Russische verwijzingen zie. In Amsterdam heb je een straat die Rusland heet. Op cocktailmenu’s staan vaak de white russian en de moscow mule. Kunnen we daar geen andere namen voor verzinnen?”

Kerk

“Ik ben fan van de Nicolaasbasiliek vlak bij Centraal; ik ga er graag heen als ik even rust zoek. Ik zou ook graag een keer de Portugese Synagoge willen bezoeken. Mag je daar eigenlijk zomaar in?”

Beeld Nina Schollaardt

Brug

“Op de Wallen is een brug die met behulp van sensors data verzamelt van alle voetgangers die eroverheen gaan. Zoiets fascineert mij. In hoeverre mag je data op zo’n manier verzamelen en wat gaat het bedrijf dat hierachter zit met die data doen?”

Museum

“De laatste keer dat ik in het Rijksmuseum was, heb ik er vier uur doorgebracht. Ik hou erg van het Rijks; er is zo veel te zien. Ik denk erover om een Museumkaart aan te schaffen zodat ik nog vaker kan gaan. Mijn favoriete stuk is een bed uit de 17de eeuw en ik kom daarnaast graag in de bibliotheek.”

Favoriete vervoersmiddel

“Mijn Oekraïense vrienden en ik zijn het er allemaal over eens dat Nederland een fantastisch openbaarvervoersysteem heeft. Het is snel, netjes en op borden wordt altijd goed aangegeven waar je bent en naartoe gaat. Ik ben fan van de stiltecoupé en dubbeldekstreinen en ik vind het een heerlijk idee dat je vanuit Amsterdam zo de trein naar Parijs kunt pakken.”

Park

“Ik ga graag naar de Hortus Botanicus. Om naar de vlinders te kijken en om te mediteren. Dat betekent niet dat ik met mijn benen gekruist ergens op de grond zit; het is een kwestie van ergens rustig ­zitten en de tijd nemen.”

Beeld Nina Schollaardt

Dit kan beter

“De straten in Amsterdam zijn vies. Dat komt niet door het systeem, maar door mensen die niet respectvol omgaan met hun omgeving. In Oekraïne staat er een hoge boete op het vervuilen van de straat, dat zouden ze hier ook best kunnen invoeren.”