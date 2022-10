Het Amsterdam van Charlene Austin: ‘Ik fiets van Oost naar West om mezelf op bloemen van Arjan te trakteren’

Charlene Austin (38) is hoofd communicatie bij Het Hem en richt zich als mede-oprichter van Okra Agency op de zichtbaarheid van creatieven van kleur. Ze houdt van het sfeertje bij Café Binnenvisser en komt elke week bij Kef.

Eerste keer in Amsterdam

“Ik studeerde in Rotterdam en had een feestje in Amsterdam gezien waar ik graag heen wilde. Die avond tutte ik me op met vriendinnen en gingen we naar het Rembrandtplein. Daar aangekomen mochten we niet naar binnen. Om de pijn te verzachten hebben we een wafelijsje gegeten bij Häagen-Dazs, daarna zijn we met de trein teruggegaan.”

Speciaalzaak

“Kef op de Czaar Peterstraat vind ik een fijn winkeltje. Ik hou van kaas. Iedereen kent het, maar volgens mij ben ik de enige Ghanees die er elke week komt. Ze kennen me inmiddels en vragen vaak of ik dingen wil proberen. Als ik vrienden op bezoek heb, haal ik Franse kazen en wijn en maak ik er een mooi plateau van.”

Koffiezaak

“Kaffa Koffie is van Marcos Desta, een lieve man die opgroeide in Ethiopië. Het is een eenmanszaak en hij verkoopt verse thee en koffiebonen. Thuis heb ik een Italiaanse koffiemachine, de bonen haal ik altijd bij hem. De smaak is goed en puur.”

Mijn buurt

“Ik woon nu acht jaar tegenover Brouwerij ’t IJ, een fijne buurt. Ik drinke geen bier, maar de molen zorgt voor gezelligheid. Ik ben blij met mijn appartementje. Het is dicht bij de stad, maar ook net rustig genoeg.”

Favoriete winkel

“Arjan Bloemen in West, vlak bij de Overtoom. Wat ik zo leuk vind aan deze zaak, is dat ze heel generous zijn met hun bloemen. Voor een redelijke prijs krijg je een reuze boeket. Ik fiets van Oost naar West om mezelf op deze bloemen te trakteren.”

Arjan Bloemen in West. Beeld Daphne Lucker

Beste plek voor inspiratie

“Mendo in hotel De L’Europe. Ze hebben er mooie kunst- en fotografieboeken, maar je kunt er ook lekker chillen. Ik ben weg van magazines, dus bij Athenaeum kom ik ook graag. Ik doe daar veel black art-inspiratie op voor communicatiebureau Okra Agency, waarmee we zichtbaarheid willen creëren voor creatieven van kleur. Waarom is er alleen aandacht voor hen tijdens Black History Month of de Afrikadag?”

Mendo. Beeld Daphne Lucker

Geheim adresje

“Sebonsa Amsterdam, een wijnwinkel in Studio Papa. Het zit een beetje verborgen, je bestelt een fles wijn door ze een DM op Instagram (@sebonsa.ams) te sturen of te mailen. Ik heb ooit zo’n fles wijn gekregen van een vriendin: heerlijk.”

Theater

“Well Made Productions brengt met theater, film en fotografie verhalen en beelden vanuit een ander en kleurrijker perspectief. Ik ga alleen naar stukken van hen en van één andere vriend, Gery Mendes. Het laatste stuk waar ik ben geweest was De Gliphoeve van Orkater in Zuidoost, daar speelde hij in. Heel goed was dat.”

Galerie

“Hama Gallery is nog vrij nieuw en ik vind het tof hoe zij jonge kunstenaars een platform geven. Ze worden geïntroduceerd in de gevestigde kunstwereld. Oscam in Zuidoost wil ik ook noemen, zij maken kunst toegankelijk. Ze hebben originele kruisbestuivingen, met Patta bijvoorbeeld en Museum van Loon. Daarnaast is er een pop-up gallery geopend op de Prinsengracht met een expositie uit Zuid-Afrika, Material Echos. De selectie van kunst is prachtig en ik vind het leuk dat ze in Amsterdam neerstrijken.”

Brunch

“Ivy & Bros zit op De Wallen, midden tussen de toeristen. Het is een kleine brunchspot en de eigenaar is van Ethiopische afkomst – in sommige gerechten zie je bepaalde invloeden terugkomen. De shakshuka is echt lekker, maar ze hebben ook goede soepen.”

De shakshuka van Ivy & Bros. Beeld Daphne Lucker

Favoriete Amsterdammer

“Ik heb veel bewondering voor Angelo Bromet van Prospect Eleven, een ontmoetingsplek in Zuidoost. Hij heeft een plek gecreëerd waar jonge ondernemers samen kunnen komen. Ze worden daar gestimuleerd om mooie dingen te maken en krijgen de ruimte om uit te proberen. Zo worden ze klaargestoomd voor de grotemensenwereld.”

Prospect Eleven. Beeld Daphne Lucker

Café

“Het menu van Binnenvisser in West vind ik moeilijk – veel biologisch – maar ik vind het café een leuke sfeer hebben. Ze draaien er hiphop en R&B en hebben goede wijnen; een leuke tegenstelling die je niet verwacht op zo’n plek. Als ik er met een vriendin ben, zit ik aan de bar te luisteren naar Biggie Smalls of Mary J. Blige. We beginnen met een theetje, dan een wijntje en eindigen de avond met whisky.”

Markt

“Ik heb stiekem een zwak voor appeltaart. Ik werkte vroeger in de buurt van de Noordermarkt en als ik dan ’s avonds tot laat had gewerkt zonder avond te eten, fietste ik langs Winkel 43 om er appeltaart te halen. Om die vervolgens thuis op te snoepen, echt erg.”

Ik voel me een Amsterdammer, omdat...

“Na mijn studie woonde ik een tijdje in New York en werkte ik voor het Museum of Arts and Design. Helaas moest ik terug en toen dacht ik: als ik in Nederland moet zijn, dan in Amsterdam, daar gebeurt het. Het eerste jaar hier was zwaar. Ik vond Amsterdammers helemaal niet warm, heel erg ons kent ons. Daarna kreeg ik een Amsterdamse huisgenoot die me naar leuke plekken meenam en me voorstelde aan nieuwe mensen en werd het makkelijker. Nu is Amsterdam thuis. Het is een goede basis voor me. Het is precies een goede combinatie van internationaal en dorps genoeg om er doorheen te kunnen ­fietsen.”