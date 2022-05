Het Amsterdam van Carine Crutzen: ‘Ik vind de Albert Cuypmarkt erop vooruitgegaan’

Actrice en auteur Carine Crutzen (61), bekend van onder meer de serie Pleidooi en de film Majesteit, speelt in de theatervoorstelling Gif. Ze scrabbelt in Eik en Linde en luncht bij De Plantage: ravioli met wild zwijn.

Mijn buurt

“De Plantagebuurt. Ik kijk niet uit op Artis, hoor, ik zit net uit de drukte. Met een naar Amsterdamse begrippen grote tuin. Ik ben wel van de wandelingetjes door de buurt, bijvoorbeeld naar Carré, naar de wolkenlucht kijken boven de Amstel, en naar de bootjes. Er is altijd wat te zien.”

Kerk

“Ik ben katholiek opgegroeid, heb Maria gespeeld, ben gedoopt en alles, maar ik ben geen kerkganger. Ik kom in Italië en Frankrijk graag in kerken. Het is er koel, stil, de sfeer is mooi. Ik loop in Amsterdam graag even binnen bij De Papegaai, de voormalige schuilkerk in de Kalverstraat. Het zo’n contrast met die koopgoot buiten. Ik ben altijd gefascineerd door heftig ­biddende mensen. Wat is er gebeurd in hun leven, denk ik dan. Wat drijft hen?”

Café

“Oosterling, voor het terras, en in de ­winter bij Krom. Eik en Linde op de Plantage Middenlaan is echt een spelletjesplek. Daar spreken we weleens met de kinderen af, nu 32 en 28 jaar, om op zondagmiddag te scrabbelen of te toepen. Met een bitterbal en een biertje erbij.”

Café Oosterling. Beeld Sophie Saddington

Theater

“De oude Stadsschouwburg op het Leidseplein blijft een prachtige plek voor het spelen van repertoire van Shakespeare of Vondel. De Gijsbrecht heb ik daar twee keer op Nieuwjaarsdag gespeeld. Maar het meeste toneel gedijt beter in een wat kleinere, intieme zaal zoals in het DeLaMar Theater aan de overkant. De toekomst voor toneel ligt volgens mij meer in vlakke vloer- en middenzalen en op locatie.”

Plek om te sporten

“Ik ben een luie sporter. Bij mij om de hoek zit zo’n sportschool, High Studio, waar ik naar binnen ben gegaan. Ik wilde me niet laten kennen, maar ben na 45 minuten op mijn knieën naar huis gekropen – zo kapot was ik. Ik wandel veel, dat is ook beweging.”

Restaurant

“Kaagman & Kortekaas in de Sint Nicolaasstraat. Ongelooflijk lekker eten en dé plek om iets te vieren met het gezin en aanhang. Het is er zo niet opgeprikt, maar warm, met dank aan de mannen die het runnen. Die zijn overal toe bereid.”

Monument

“Het Holocaust Namenmonument. Jammer genoeg ligt het niet in het Wertheimpark bij het Auschwitzmonument. Een betere, rustigere plek voor reflectie lijkt me dan langs de drukke Weesperstraat. Het is zeer indrukwekkend, maar nu te gepropt voor de ingang van de Hoftuin naar de Hermitage.”

Het Holocaust Namenmonument van Daniel Libeskind. Beeld Lin Woldendorp

Ik voel me Amsterdammer...

“Dat voel ik me niet. Ik ben een Limburger, daar kom ik vandaan. Ik kan wel echt verliefd zijn op de stad, onder meer als de zon schijnt en iedereen buiten is. En ook trots, in november en december, met al die lichtjes en kerstversiering. Dan ben ik zo blij dat ik hier woon. Maar ik kan de stad ook haten, als het zo druk is bijvoorbeeld.”

Geheim adresje

“Dat geef ik niet meer, nadat ik een keer in een interview een restaurant aan het Comomeer had opgegeven. Dat was voor beide partijen niet leuk: zij hadden het daar veel te druk gekregen en ik was mijn favoriete adresje kwijt. Ik was verbijsterd dat dat het resultaat was van het één keer noemen.”

Mooiste herinnering

“Een van de eerste herinneringen aan de stad, ik was zestien, was het optreden van ons middelbareschoolbandje Bluer Than You. Via familie en vrienden hadden we een optreden op een podiumpje weten te regelen in een folkcafé in de Nes. We speelden met z’n drieën, akoestisch, ik zong. We sliepen bij de tante van een bandlid in Duivendrecht. In mijn beleving kregen we er héél veel geld voor, al zou ik niet meer weten hoeveel. Ik wist meteen: dit wil ik, optreden. En dat gevoel erna toen we door de stad liepen. Euforisch geluk.”

Lied over Amsterdam

“Dans le port d’Amsterdam van Jacques Brel. Zo mooi. Maar Tulpen uit Amsterdam zingt lekker mee.”

Markt

“Ik vind de Albert Cuypmarkt erop vooruitgegaan. Die is meer voor Amsterdammers geworden. Met lekkere koffietentjes, Turks eten, een kaasboer. Ik haal mijn bloemen altijd bij de Plantenmarkt. De Dappermarkt is mijn buurtmarkt, voor groenten en fruit, het is er fijn gemêleerd. Ik kom op zaterdag graag op de Pure Markt, in de tuin van de Hermitage.”

De Pure Markt in de tuin van de Hermitage. Beeld Sophie Saddington

Favoriete lunchplek

“Bij café-restaurant De Plantage bij Artis. Mooie plek, binnen en buiten. Lekkerste broodje daar? Mag het ook ravioli zijn? Een kleine portie met wild zwijn voor de lunch. Niet echt vegavriendelijk, maar ik ben verder wel een flexitariër hoor.”

