Het Amsterdam van cabaretier Kiki Schippers: ‘Het interesseert obers hier werkelijk niets dat je er zit, geen zak!’

Cabaretier Kiki Schippers (34) maakt satire voor Spijkers met koppen, tourt met haar programma Meer en staat straks op de Parade met haar band XL. Ze zingt graag in theater Mascini en komt het liefst op de Noordermarkt als er géén markt is.

Mijn buurt

“Oud-West, in de Da Costabuurt. Ik kwam hier wonen eind 2020, toen het zo rustig was op straat. Ik heb hiervoor onder meer in Rotterdam gewoond en ik vind Amsterdam leuker, opener. Cafés hebben geen vaste doelgroepen. En alles praat en loopt hier door elkaar heen. Niemand bemoeit zich met de ander. Ik heb een keer met een knalroze skipak door het Vondelpark gelopen, nobody cared. Iemand als ik, die lang in Woerden heeft gewoond en als innerlijke provinciaal sociale controle gewend is, moet dan toch even afbouwen.”

Theater

“Theatercafé Mascini op de Zeedijk, vernoemd naar de acteur, wijlen Peer Mascini, in voormalig Casablanca Variété. Een gek, circusachtig theatertje, voor max 45 bezoekers, met op elke verdieping een piano. Ontstaan vanuit café de Kletskop, stamkroeg van Mascini, door een idee van Thom Straatsma en Bas Marée, die daar waanzinnig goed bijzondere nummers zong. Teksten van Shaffy, Boerstoel, Wilmink. Er gebeuren in Mascini spontane dingen, maar er is ook een toffe programmering.”

Café

“Aan het water zitten bij Café L’Affiche, in de Jacob van Lennepstraat. Maar ook Bar Mimi in de Potgieterstraat vind ik leuk. Met een Franse kaart en een grote rode mond als logo.”

Bar Mimi in de Potgieterstraat. Beeld Sophie Saddington

Monument

“Het Nationaal Dachau Monument bij de Bosbaan, in het Amsterdamse Bos. Voor de Nederlandse slachtoffers van het concentratiekamp Dachau. Zo indrukwekkend, die twee lange heggen. Verstikkend als je erdoorheen loopt. Bij de meeste monumenten sta je niet stil. Dit doet fysiek iets met je.”

Ergste horeca-ervaring

“Ik tour veel, dus ik kom overal. Hier valt me op dat het obers werkelijk niets interesseert dat je er zit. Geen zak! Je kunt er zomaar 25 minuten zitten zonder te zijn aangesproken of je iets wilt drinken. Door het personeelstekort? O ja, dat kan natuurlijk ook. Maar nee, het was voor die tijd ook al zo. Ze zijn erg met zichzelf bezig. En ergens is het ook wel lekker, die onverschilligheid. Als je in een dorp in je pyjama de supermarkt in loopt, hoor je dat drie jaar later nog.”

Beste plek om te spelen

“Het repeteren bij Helicopter Amsterdam, geweldige ruimtes voor muzikanten en kunstenaars, boven een garage op een industrieterrein aan de Ring A10. Je ziet van de buitenkant niet wat voor broedplaats het daarbinnen is.”

Repetitieruimte Helicopter Amsterdam. Beeld Sophie Saddington

Markt

“Noordermarkt, maar dan als er géén markt is. Met die kroegjes eromheen, en boekhandel Island Boekholt dichtbij. Ik koop er filosofieboeken. Niet die esoterische, die haat ik.”

Favoriete kunstenaar

“Fotograaf Neeltje de Vries, ik ben fan. Ze had een geweldig gekke kruip-door-sluip-doorstudio achter de Bijenkorf. Het was heel vet om daar te komen. Haar stijl spreekt me aan. Ik wil graag iets van haar kopen, maar toen ik ging selecteren, kwam ik uit bij twaalf werken waaruit ik niet kon kiezen.”

Geheim adresje

“Het Winkeltje 228 – Fashion & gifts by your Daantje, op de Prinsengracht. Als ik weer iets voor op tv moet hebben, kijk ik eerst daar. Je wilt als artiest niet hetzelfde aanhebben als je publiek. Daarom zoek ik altijd naar vintage of net even anders. Ze heeft ook leuke tassen en sieraden.”

Restaurant

“Pad thai van Thai Kitchen The Only One, op de De Clercqstraat, om af te halen. Het is de lekkerste pad thai die ik ooit heb gegeten. En dat wil wat zeggen, want ik heb er nogal wat geproefd.”

Phad Tai van Thai Kitchen The Only One. Beeld Sophie Saddington

Mooiste lied over Amsterdam

“Alles wat Sophie Straat schrijft en zingt, vind ik te gek. Levensliederen over actuele, principiële thema’s in de stad, bijvoorbeeld de woningnood.”

Met pek en veren de stad uit

“Die dakterrasfeestjes, verschrikkelijk! Met van die arrogante, dronken, luide mensen, het heeft iets onheilspellends. Het is net een paupertokkiewijkje, maar dan op het dak. Misschien ben ik ook wel gewoon jaloers hoor.”

Mooiste plek

“Het gekke kapelletje waarin de Notariële Stichting zit, in de Van Eeghenstraat bij het Vondelpark. Ik was gevraagd om een bijeenkomst daar op te leuken en ik verwachtte dat het het oninteressantste bezoek ooit zou zijn. Het bleek een mooie plek met een hele verzameling gedichten, rechterlijke boeken; een plek om ­eeuwig te studeren en te ontdekken.”

Wil altijd nog

“Bij dat rooftopzwembad van hotel W de luxe boel lekker verstoren. Cool moment lijkt me dat. En in een bootje door de grachten varen.”

Favoriet vervoersmiddel

“Scooters van Check of Felyx, tinderen voor scooters. Zo fijn dat je ze overal kunt pakken en kunt achterlaten met die app. Ik voel me wel altijd Annie de Rooij op z’n ding met zo’n vieze helm. Soms is die echt vies; ik heb er weleens een gehad waar de eiersalade nog aan de binnenkant zat.”