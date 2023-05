Het Amsterdam van bankier Tom Jongbloed: ‘Jammer genoeg verdwijnt het waterhappertje, net als de plaskrul, steeds meer uit het stadsbeeld’

Bankier Tom Jongbloed (61) deelt sinds coronatijd weetjes over Amsterdam op het Instagramaccount @ommetjemettom. De benenwagen is dan ook zijn favoriete vervoer door de stad, om de eekhoornbruggen boven de Europaboulevard te zien en het havengevoel van de Binnenkant te ervaren.

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid in Zuid, maar geboren op de Binnenkant in het Centrum. Ik kom uit een groot gezin met zeven zussen en een broer aan de andere kant van de Prins Hendrikkade. Mijn vader was naast zijn gewone werk ook koster in de St. Nicolaas­kerk. Als je op de Binnenkant komt, voel je de oude haven nog een beetje. Nu woon ik al tien jaar met veel plezier in Oud-West en ik ken de buurt op mijn duimpje.”

Kroeg

“Dat is zonder twijfel Hoppe. Het stamt uit 1670 en heeft een rijke historie: Hans van Mierlo heeft er ooit D66 opgericht, Prinses Beatrix bracht er incognito een bezoek. Wist je dat er vroeger een mannen-Hoppe en een vrouwen-Hoppe was, zo genoemd omdat het links een zitgedeelte heeft en in het rechterpand een stagedeelte is.

Als vrouwen in de mannen-Hoppe vragen waar het damestoilet zit moeten ze achter de bar een deurtje door en dan komen ze in de dames-Hoppe. Ze denken dan altijd eerst dat ze in de maling worden genomen maar het is echt zo. Los van die geschiedenis is het een fantastische kroeg. Als ik daar met mijn borrelgroep ga borrelen, weet de barman precies wat we drinken. En dan staat de kroeg gewoon vol hè?”

Cafe Hoppe aan het Spui. Beeld Mariet Dingemans

Dieren in Amsterdam

“Op de Europaboulevard werden regelmatig overstekende eekhoorntjes aangereden. Tot de gemeente in 2011 eekhoornbruggen bouwde over de zes wegen die Amsterdamse Bos en het Amstelpark van elkaar scheiden. Als je goed naar boven kijkt, zie je hangbruggen tussen de boomtoppen.”

Favoriete winkel

“Ik heb heel veel favorieten, maar als ik iets moet noemen, dan Tea Delight aan de Kinkerstraat. Het is een piepklein theewinkeltje en ze verkopen er de allerlekkerste Chinese thee. Tea Delight wordt gerund door een broer en zus. Hij werkt als accountant en ze hebben helemaal geen drive om binnen te lopen. Zo zijn ze maar twee dagen in de week open, of nou ja, wanneer ze er zin in hebben.”

Theewinkel Tea's Delight in de Kinkerstraat. Beeld Mariet Dingemans

Rijp voor de sloop

“Het peper- en zoutstel tegenover het Rijksmuseum heeft een monumentenstatus. Onbegrijpelijk vind ik dat. Er stonden ooit stadsvilla’s, maar die zijn ingewisseld voor deze twee monsterlijke gebouwen.”

Favoriete vervoersmiddel

“De benenwagen. Rondlopen en omhoogkijken, dat is wat ik doe.”

Avond stappen met

“De brandweer van Amsterdam. Toen ik nog jong was, had ik een scanner en luisterde ik dag en nacht mee met de politie en brandweer. Superspannend vond ik dat. Ik heb eindeloos veel respect voor wat ze voor de stad betekenen. Ik ben laatst uit nieuwsgierigheid een nachtje mee geweest met de politie en zou dat ook graag nog eens doen met de brandweer.”

Begraafplaats

“Op Sint Barbara zijn mijn beide ouders begraven. De begraafplaats heette eerst De Liefde en zat ooit in het Bilderdijkparkje, maar toen dat te klein werd, verhuisde het met graven en al naar de Spaarndammerdijk, toen nog net buiten de stad. Je vindt er heel speciale graven, van bekende Nederlanders en van Hells Angels. Het is eigenlijk een heel apart stukje Amsterdam. Of ik er begraven zou worden? Als ik begraven zou willen worden, dan wel.”

Begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam-West. Beeld Mariet Dingemans

Favoriete Amsterdammer

“Zonder buurtactivist en PvdA-politicus Jan Schaefer zouden wijken als De Pijp vandaag niet meer bestaan. Hij heeft Amsterdam behoed voor een sloopdrama. En hij had prachtige uitspraken, zoals ‘met stenen moet je niet gooien, maar bouwen’. En: ‘ik word liever op een woeste manier vijftig dan op een lullige manier tachtig’.”

Mooiste herinnering

“Ik kom uit een groot gezin en thuis was het altijd druk. Daarom ging ik er graag met mijn fiets eropuit, de stad in, de buurten verkennen. Als ik iets tegenkwam wat ik niet wist, dan schreef ik het op en vroeg ik het bij thuiskomst aan mijn vader. Zo heb ik heel veel over Amsterdam geleerd.”

Dagelijkse boodschappen

“Op de Ten Katemarkt, of de Cuyp. Ik neem er de tijd voor, maar als ik thuiswerk wip ik in mijn pauze ook graag langs.”

Fontein

“Het ouderwetse waterhappertje is klein van stuk, maar wel één van de meest praktische fonteinen die nog steeds door veel Amsterdammers wordt gebruikt. Jammer genoeg zie je ‘m, net als de plaskrul, steeds meer uit het stadsbeeld verdwijnen.”

Mijn Amsterdam. Tom Jongbloed. Waterhappertje in de Lootstraat (Oud-West). Beeld Mariet Dingemans

Broodje

“Altijd lekker: een broodje kroket bij Van Dobben. Als je goed kijkt, zie je dat een gaar kroketje in een roestvrijstalen bakje door het krokettenluikje wordt geschoven vanuit de keuken.”

Mooiste gevel

“Het huis met de Kabouters, op de Ceintuurbaan 251-255. Elk schrikkeljaar wordt de rode bal in de handen van de andere 1,5 meter grote kabouter gelegd, zo zijn ze al jaren aan het overgooien. Het verhaal gaat dat het symbool staat voor de opdrachtgever van het gebouw: Van Ballegooijen.”

Park

“Het Amstelpark is niet alleen heel leuk, het is ook een bijzonder park. Het werd voor de Floriade van 1972 aangelegd en een groot aantal voorzieningen die daarvoor speciaal werden aangelegd, zijn er nog steeds. Zoals de Amsteltrein, het doolhof, het rosarium en de orangerie. Tot 2001 waren er zelfs twee zeehonden in het park te vinden.”