Het Amsterdam van Artishovenier Ton Hilhorst: ‘Met het verplaatsen van de sekswerkers trek je de ziel uit de buurt’

Hovenier Ton Hilhorst (63) ontwerpt al 22 jaar de tuinen van Artis. Hij is de motor achter de Artisboot, die voor het eerst meedoet aan de botenparade. Zwemmen bij het Marine­terrein en bar Prik zijn voor hem vaste prik.

Mijn buurt

“Dat is sinds anderhalf jaar de Oudezijds Voorburgwal. Ik hou van het rauwe randje; sekswerkers naast monumenten naast de warme bakker en de viswinkel. Laatst was er een vriendin bij me met haar kind en dan vind je hier net zo goed een speeltuin. Dat erotisch centrum vind ik trouwens een slecht idee: met het verplaatsen van de sekswerkers trek je de ziel uit de buurt. Ik slaap achter en word daar alleen wakker van de meeuwen die wachten op het vuilnis en van de kerkklok, niet van de drukte. De Oudezijds Achterburgwal is net de Kalverstraat. De gemeente heeft het gebied voor de toeristen hier zó verkleind; dat is nog maar één gracht en drie steegjes. Vind je het gek dat het dan te druk is? Wat voor mij scheelt: hier hebben de toeristen voor mijn deur plezier, op de Nassaukade, waar ik eerst woonde, hadden ze altijd haast.”

Café

“Vanaf het moment dat het er was kom ik bij Bar Prik in de Spuistraat – vaste prik, haha. Ik ken er veel mensen. Ze hebben daar veel te maken gehad antihomoagressie en ik wil ze steunen. Ik kom ook graag bij Taboo Bar, in de Reguliersdwarsstraat. Als ik met mijn vrienden ben, maakt het niet uit waar ik ben.”

Bar Prik. Beeld Mariet Dingemans

Restaurant

“Vroeger kwam ik voor goed Thais eten op de Wallen, maar dat is geen doen meer. Nu ga ik naar Maenaam Thai in de Spuistraat. Ze hebben er veel lekkere dingen, zoals Laab, vlees gekookt in zuur (limoensap en vissaus). Wat ik dan het liefste doe, is gerechten samen delen. Dan kun je eens iets nieuws uitproberen.”

Museum

“Dan bepleit ik iets in Artis, omdat ik dat museum zo bijzonder vind. Het is het Groote Museum, dat vorig jaar is heropend, waar alles met alles is verbonden. De sapstroom van de plataan op het Artisplein wordt realtime gesimuleerd en vergeleken met de bloedsomloop van mensen: bezoekers van het museum. Het is een installatie van klimaatkunstenaar Thijs Biersteker. Het was in 1855 het eerste museum van Amsterdam, en is nu aangepast aan deze tijd. Een natuurhistorisch museum met opgezette dieren is nu oudbakken. Wist je trouwens dat meer dan 1500 dieren queer gedrag vertonen?”

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Kort maar krachtig: omdat ik hou van deze stad.”

IJsje

“Bij IJscuypje, tegenover Artis. Vlak voor of na een vergadering daar even binnenlopen. Smaak? Boerenjongens!”

Mooiste park

“Het Dr. Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Dat park heb ik beter leren kennen bij het herinrichten van ’t Veentje in het slinger­apenverblijf. Van oudsher stonden in ’t Veentje planten die door Thijsse, een biologieleraar, uit het Naardermeer waren gehaald. Plannen om van dat meer een vuilstortplaats te maken zijn tegengehouden door Thijsse en Eli Heimans, gesteund door hun vriend, toenmalig Artisdirecteur Coenraad Kerbert. Hij hielp het Naardermeer op te kopen en zo werd in 1906 Natuurmonumenten in Artis gesticht. Hier ben ik nu trots op de eetbare tuin, waar 1800 eetbare planten staan van 220 verschillende soorten, zoals bijvoorbeeld dropkruid, venkel, begonia’s.”

Dr. Jac. P Thijssepark. Beeld Mariet Dingemans

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was toen ik met mijn ouders naar Amsterdam ging, naar het Waterlooplein, en ik iemand een koekjestrommel zag aflikken om te zien wat voor tekening erop stond. Gefascineerd was ik. Wat voelde als de eerste keer: op mijn veertiende haalde ik op Koninginnedag met een vriendje in Soest een brommer uit de schuur en reden we naar Amsterdam. Toen ik er was, keek ik rond en dacht ik: iedereen wil hier zijn.”

Standbeeld

“Het Zagertje in het Leidsebosje, maar ook Borstplaat, op het Oudekerksplein. Daar heb ik beide wat mee.”

Borstplaat. Beeld Mariet Dingemans

Geheim adresje

“Het Scheepvaarthuis op de Prins Hendrik­kade. Dat ziet er zó gebeeldhouwd uit, het lijkt op werk van Gaudí. Ik ben ooit gaan vragen of ik er mocht rondkijken en toen kreeg ik een rondleiding door het hotel dat er zit. Kortom: gewoon vragen.”

Zwemmen

“Bij het Marineterrein. Superdruk natuurlijk, maar perfect om mensen te kijken. Flesje wijn erbij, heerlijk. En af en toe het water in lopen om af te koelen. Als ik echt wil zwemmen, ga ik wat later op de dag.”

Het Marineterrein. Beeld Mariet Dingemans

Mooiste herinnering

“De Shelltoren is altijd mijn landmark van de stad geweest. Bij terugkomst gaf die me een gevoel van thuiskomen. Toen er een hotel in kwam, wist ik: daar ga ik slapen. Met uitzicht op het Centraal Station en het IJ. En dat heb ik dus gedaan. Of ik heb geschommeld op het dak? Nee, heel gek, toen had ik nét de verkeerde slippers aan.”

Favoriete Amsterdammer

“Willeke Alberti, zij is de moeder van Amsterdam toch? Ik had een klassieke auto, een Volvo P1800. Toen ik daarmee door de stad toerde en even stilstond, kwam zij naar me toe. Zij bleek ook zo’n auto te hebben gehad. Spring er maar in, zei ik; ze heeft een stukje meegereden.”

Lied over Amsterdam

“Het is stil in Amsterdam, van Ramses Shaffy. Maar niet de laatste uitgave hoor, want dan schreeuwt ie zo.”

Lekkerste broodje

“Sagra Food & Wine op de Plantage Kerk­laan heeft goede broodjes met gegrilde groenten. Met hun broodje van de week zit je sowieso goed.”